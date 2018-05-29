 Следком России возбудил уголовное дело по факту убийства Бабченко

Об этом говорится на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"Российский журналист Аркадий Бабченко был застрелен 29 мая в украинской столице. В соответствии с уголовным законодательством России Следственный комитет полномочен расследовать преступления, совершенные за пределами Российской Федерации в отношении российских граждан", - говорится в сообщении Следкома.

Напоминаем, 29 мая 2018 года в Киеве был застрелен известный российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко.