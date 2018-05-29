 Следком России возбудил уголовное дело по факту убийства Бабченко

Об этом говорится на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ.
"Российский журналист Аркадий Бабченко был застрелен 29 мая в украинской столице. В соответствии с уголовным законодательством России Следственный комитет полномочен расследовать преступления, совершенные за пределами Российской Федерации в отношении российских граждан", - говорится в сообщении Следкома.
Напоминаем, 29 мая 2018 года в Киеве был застрелен известный российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко.
как Путин на днях....
я не понял...про самолет ???! !! какой самолет...???!!!
так и тут включаем дурочку и глаза округляем...
МИД РФ: Кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали рутиной для киевского
По поступающей из Киева информации, сегодня в результате вооруженного нападения в Киеве убит российский гражданин, журналист А.А.Бабченко, постоянно проживавший на Украине. Уровень физического насилия, убийств в отношении работников СМИ в этом государстве неуклонно растёт, а их расследования не приводят к наказанию преступников.
Кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали рутиной для киевского режима. Требуем от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию.
Рассчитываем также, что профильные международные инстанции и НПО возьмут ход расследования под свой контроль.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким А.А.Бабченко.
Может пора уже порошенковской власти, хоть чем то ответить пуйлу?
Или так и дальше будут утираться от плевков и пощёчин со стороны пуйла и ФСБшной агентуры в Украине?
Нет?
Ну и не "напрягайтесь".
тааак, пішла нова інформаційна атака з Ру
в детектівноє врємя живьом... імєні масковскіх камсамольцев...
Homer @ItechVK 2 минуты назад
А вот сейчас мы и увидим, как муждабаевы отработают. На сегодня закрываю тему. Удачи нашим спецслужбам.
После убийств Шеремета, Акуевой никого не нашли и дело с концом... а ведь дали много времени поработать спецслужбам тогда... Результат ноль.
29th Май 2018 anti-colorados
Прямо сейчас пришла новость о том, что в районе «Левобережки» был застрелен Аркадий Бабченко, известный российский блогер и немного - журналист. Мы никогда не следили за тем, что и как он писал, но тем не менее, знали о его присутствии в социальных сетях. В общем, такое убийство, не на фронте, а в мирном городе, да еще - выстрелом в спину, дело позорное и отвратительное, как его не крути. Сейчас по этому поводу, коллеги развернутся от души, а мы хотели бы обратить внимание на два момента, которые вряд ли кто-то затронет.
Преследование и убийство людей, которые жестко не привязаны к редакционной политике или некой иерархии, неизбежно присутствующей в любом СМИ, являются не системными элементами, с большей или меньшей степенью самодостаточности. Это - важный момент, поскольку Кремль прекрасно отработал методику проникновения именно в СМИ, с постепенным распространением контроля, через инвестиции, не учтенные гонорары, давление компроматом и другими привычными инструментами спецслужб. Результаты этой работы хорошо заметны в Украине. У нас почти не осталось СМИ, так или иначе не вмазавшихся в деньги людей из Москвы. Если брать за единицу отсчета одну штуку зарегистрированного в Украине издания или телеканала, разделить все их количество напополам и одну их часть записать в команду проукраинских, а другу - пророссийских СМИ, то за четыре года российские спецслужбы переиграли нас почти с сухим счетом. Даже трудно представить некую единицу массовой информации, которая полностью или в большей мере, не стояло бы на пророссийских позициях. Как иллюстрацию, можно привести известное издание, первым словом названия которого, является «Украинская», хотя там ничего украинского нет и там давно торчат рога, копыта и хвост московского босса. Или совсем свежий пример, когда известное львовское СМИ рекламирует «умную колонку», производства санкционной российской конторы Яндекс, известной конторской помойки, нашпигованной шпионскими штучками. Вот продукцию этой дряни рекламирует СМИ из Бандерштадта.
В общем, война в информационном пространстве, а точнее - в сегменте СМИ, Украиной проиграна полностью. Все они инфицированы безусловно и очевидно. Даже те СМИ, которые должны стоять исключительно на проукраинских позициях хотя бы потому, что получают официальное финансирование, радиочастоты и прочее, от государства - либо саботируют информационную войну, либо аккуратно и с оглядкой, подливают масло в огонь кремлевского кострища.
Но 21 век смещает активность информационного потока от СМИ в мало контролируемые области социальных сетей. Не удивительно, что в том же Твиттере имеются учетные записи Петра Порошенко и Доналда Трампа. Это не от выпендрежа, а потому, что их советники по национальной безопасности четко поясняют важность этих информационных сфер.
Кстати, все мы могли наблюдать, как в 2014 году провалилось все наше информационное поле и в самые трудные моменты, когда ситуация доходила почти до паники, главная стабилизирующая функция информационной политики, легла на плечи энтузиастов. На информационный фронт вышли такие же добровольцы, как и волонтеры, тянущие на фронт бронежилеты, каски, кровеостанавливающие препараты и такое, о чем даже писать нельзя, но что успешно разило противника в те страшные моменты.
Что характерно, эти люди оказались идейными и найти к ним подход оказалось куда труднее. Понятно, что часть подобных персонажей решило монетизировать свою известность и то, что люди им верят и прикинулись «полуволонтерами». Половинчатость названия происходит от того, что они исполняли ровно половину действий обычных волонтеров. То есть - размещали счета для сбора средств, на закупку чего-то, а дальше уже шла темная история дематериализации денег. Но кое-кто нашел более надежные источники финансирования, которые предлагали «взаимовыгодное сотрудничество». Каждый может вспомнить с десяток таких персонажей как «Вазелин Ватмана» и подобные им.
Тем не менее, тут возникла проблема. Если СМИ можно скупить и просто держать их под контролем, то с блогерами такие номера не проходят. Как только становится заметно, что клиент продался, он теряет именно ту аудиторию, до которой противнику хочется добраться больше всего. Мало того, просто из неоткуда, появляются новые персонажи, которые заполняют вакуум, возникший после выпадения очередного «Одеколона Штурмана».
Мы давно предполагали, что в Москве рано или поздно придут к пониманию этой части проблемы и сложности ее решения. Кстати, свой Интернет они почти полностью зачистили и разные «Эль Мюриды», которые что-то там критикуют - штатно выполняют роль специально предусмотренных клапанов, через которые стравливается избыточное давление бурлящих фекалий российского общества.
Отсюда - легко просчитывается методика воздействия. То, что не удается купить - подлежит уничтожению. Поэтому, мы с удивлением и легким сочувствием наблюдаем, как наши коллеги бродят по студиям телеканалов и что-то там вещают. Чем жестче их позиция и чем сильнее они стремятся к славе, тем долее четкую мишень они на себе рисуют. Исходя из этой простой истины, еще три года назад мы провозгласили анонимную форму нашей деятельности. Поэтому мы отклоняли и отклоняем далее, все предложения принять участие в конференциях, дать интервью или организовать что-то типа «творческого вечера» даже за рубежом Украины. Мы держим эту позицию именно потому, что понимаем жесткость борьбы в информационном пространстве. В общем, с Бабченко - скорее всего - именно такая история и приключилась.
Мы не хотим приуменьшать важности борьбы на информационном фронте, но не хотим и преувеличивать ее значения, ибо основная и главная часть войны идет на Донбассе. Как мы знаем, пару дней назад стало известно о том, что за один день мы понесли потери убитыми - три человека. Один - боец ВСУ и двое бойцов «Альфы» СБУ. Каждый может посмотреть на ленты новостей, а многие - на свои ленты в соцсетях или даже на собственные посты и убедиться в том, что о Бабченко - пишут все даже те, кто его не знал и возможно - не читал его статей и других материалов, а трое наших бойцов не удостоятся тысячной доли этого внимания. Оказывается это - никому интересно. Что с нами происходит? А потом мы удивляемся тому, что певец Вакарчук регулярно высказывает соболезнования кому-то погибшему в РФ и не находит подобных слов для ежедневно или в тот же день гибнущих соотечественниках. Конечно, это -пример крайней отмороженности, которой нет цензурного пояснения, но и сейчас мы увидим примерно такую же реакцию, что не может вызывать чувства досады и сожаления о том, как война деформировала нашу психику.
Еще раз, жаль того, что погиб Аркадий Бабченко, но жаль почти четыре тысячи раз, когда погиб наш боец, ушедший держат фронт, сделавший это до конца и теперь - держащий над нами небо. А еще, жаль десять тысяч раз, за каждого нашего гражданина, которого убил оккупант и пока не получил того, что должен получить в ответ.
Вот такая у нас жалость. Не больше, но и не меньше.
Будьте вы проклеты
МРАЗИ МРАЗИ МРАЗИ
комментарии уже заранее заготовлены? в москве же ночь
після візитів Меркель і Макарона , Хуйло зрозумів , що він може робити ВСЕ що забажає ...
По этому поводу- пожелание, к кретинам: вы, если с мозгами туго, лучше ничего не пишите. Лады? Ну, вот и славно.
"Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.
- За последние несколько лет на территории Украины были убиты уже несколько российских граждан: журналист Павел Шеремет, экс-депутат Денис Вороненков. Следственный комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России, - говорится в сообщении СК."