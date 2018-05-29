 Последний пост убитого журналиста: Бабченко считал 29 мая вторым днем рождения

Об этом Бабченко написал свой последний пост в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
"Четыре года назад генерал Кульчицкий не взял меня на этот вертолет. Из-за перегруза. Не было места. Перегруженная вертушка тяжело оторвалась от земли, и, чуть не задев шасси за бруствер, ушла на Карачун. Часа через два после этой фотографии её сбили. Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается", - говорится в сообщении.
Напоминаем, 29 мая в Киеве был убит российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко.
Задал эти вопросы журналисту Роман Скрыпин, ведущий украинской передачи skrypin.ua. Видео появилось на официальной страничке шоу в Facebook.
Так выглядела игра вопрос-ответ, которую проигрывают многие украинские "гости" "Миротворца":
- Чей Крым?
- Крым - это Украина. Без вариантов.
- Что происходит на Донбассе?
- Агрессия России. Совершенно ублюдочная колониальная война. Нападение России на Украину.
- Путин кто?
- Я культурный человек. Путин - х*йло. Я прошу извинения за то, что творит та страна, которая когда-то была моей.
Кстати, засланные казачки типа Гаунопольского- живут и здравствуют в Украине. И ничего им не угрожает.
Вот так-то.....
Идиотизм власти, граничащей с преступлением.
такой ценный кадр пропал...
тааак, пішла нова інформаційна атака з Ру
в детектівноє врємя живьом... імєні масковскіх камсамольцев...
Homer @ItechVK 2 минуты назад
А вот сейчас мы и увидим, как муждабаевы отработают. На сегодня закрываю тему. Удачи нашим спецслужбам.
А в Украине Шеремет, Княжичи и т д - а Геращенко только посты в ФБ ПИШЕТ . Убийц найти не могут и в отставку не идут по профнепригодности
Отделались серьезными обеспокоенностями.
Эх, Бабченко...
Не надо было бежать в Украину. Украина - та же Россия. Журналистов убивают точно так же, да и все остальное точно такое же.
може Ошоренко , що допомагав Хуйлу кримський міст побудувати ?
Украину защищает НАРОД! И не отождествляй его с барыгами! КАЖДЫЙ ДЕНЬ идут новости о погибших на фронте! Как не стыдно такое писать?! Не ожидал такого от ТЕБЯ.
чи кількість вбитих на фронті впливає на кількість вкраденого і виведеного в офшори , з України , бабла ?
Убитые (отдавшие ЖИЗНЬ за свою Родину) виноваты в том, что кто-то крадет и выводит в оффшоры? Какая связь?
Свободная Башкирия.