 Последний пост убитого журналиста: Бабченко считал 29 мая вторым днем рождения

Об этом Бабченко написал свой последний пост в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Четыре года назад генерал Кульчицкий не взял меня на этот вертолет. Из-за перегруза. Не было места. Перегруженная вертушка тяжело оторвалась от земли, и, чуть не задев шасси за бруствер, ушла на Карачун. Часа через два после этой фотографии её сбили. Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается", - говорится в сообщении.

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Напоминаем, 29 мая в Киеве был убит российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко.