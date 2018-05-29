EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Бабченко Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  5158  62
Материалы по теме:
Все про:убийство (4844) Бабченко Аркадий (13)

 Последний пост убитого журналиста: Бабченко считал 29 мая вторым днем рождения

Убитый сегодня в Киеве российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко считал 29 мая своим вторым днем рождения. 4 года назад его не взяли в вертолет, который затем был сбит наемниками РФ на горе Карачун на Донбассе.

Об этом Бабченко написал свой последний пост в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Четыре года назад генерал Кульчицкий не взял меня на этот вертолет. Из-за перегруза. Не было места. Перегруженная вертушка тяжело оторвалась от земли, и, чуть не задев шасси за бруствер, ушла на Карачун. Часа через два после этой фотографии её сбили. Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бабченко ходил в магазин за хлебом, а убийца выстрелил ему в спину на пороге квартиры. Одна из версий - действия российских спецслужб, - Геращенко

Последний пост убитого журналиста: Бабченко считал 29 мая вторым днем рождения 01

Напоминаем, 29 мая в Киеве был убит российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3068709
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Приурочити подію до якоїсь дати - почерк хуйла.
 показать весь комментарий
 
 
Одновременно с Вами... Еще и по соцсетям следят. Эх, Аркадий, лучше бы ты оставался в Чехии
 показать весь комментарий
 
 
Не только мониторит, а у них ещё армия троллей сидит на зарплате. Их кругом навалом, включая ЦН.
 показать весь комментарий
 
 
А что мешает в Чехии выстрелить в спину в подъезде?
 показать весь комментарий
 
 
В Украине это сделать намного легче. В Чехии сложнее. В Японии ещё в стократ сложнее. Быстро вычислят. А тут почитателей скреп своих хватает. Не обязательно, чтобы какой-нибудь гебист из-за поребрика ехал.
 показать весь комментарий
 
мне кажется в Лондоне российских оппозиционеров больше погибает
 показать весь комментарий
 
 
Контора Глубокого Бурения любит все подлости совершать к каким-то датам . Вот и тут такое...
 показать весь комментарий
 
 
Никаких эмоций абсолютно... За пять лет я понял, что хороших русских не бывает. Раньше или позже, друзья ли, враги ли Хуйла, но они обязательно "ломаются" на украинском вопросе. Последний пост убитого журналиста: Бабченко считал 29 мая вторым днем рождения - Цензор.НЕТ 9079
 показать весь комментарий
 
Известный журналист Аркадий Бабченко стал чуть ли не первым из жителей России, который лаконично, а главное четко ответил на три основных вопроса: "чей Крым?", "что происходит на Донбассе?" и "кто такой Путин?". Не было разглагольствований о тактиках, стратегиях и возможных закулисных процессах, о которых простой смертный не знает.
Задал эти вопросы журналисту Роман Скрыпин, ведущий украинской передачи skrypin.ua. Видео появилось на официальной страничке шоу в Facebook.
Так выглядела игра вопрос-ответ, которую проигрывают многие украинские "гости" "Миротворца":
- Чей Крым?
- Крым - это Украина. Без вариантов.
- Что происходит на Донбассе?
- Агрессия России. Совершенно ублюдочная колониальная война. Нападение России на Украину.
- Путин кто?
- Я культурный человек. Путин - х*йло. Я прошу извинения за то, что творит та страна, которая когда-то была моей.
 показать весь комментарий
 
 
Бывает. Он- один из ОЧЕНЬ немногих......
Кстати, засланные казачки типа Гаунопольского- живут и здравствуют в Украине. И ничего им не угрожает.
Вот так-то.....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
так эта мокруха походу еще и спонтанной была. не успел бабченко похвалится своим вторым днем рождения как его через 10 часов уже грохнули. если и хотели убить завтра то сделали это уже сегодня. во как нада работать
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Два дні назад в Києві були тисячі фанатів з різних країн світу і все пройшло тихо й мирно, а тут на тобі, вбивство журналіста, десь нас на@обують.
 показать весь комментарий
 
В чЛенина стреляли 30 августа 1918 года,следом Дзержинский объявил Красный террор по всей РАБсиии,херячили всех подряд без суда следствия,эссеров,кадетов,офицеров царской армии и прочих прочих врагов советского быдла
 показать весь комментарий
 
 
Коменти в його постах на ФБ і ЖЖ , й досі активні - вата , захлинаючись від радощів , поспішає накидати туди свого лайна .
 показать весь комментарий
 
Поребрик хозяйничает у нас, как у себя дома. Впрочем, не только у нас, но это мало утешает.
 показать весь комментарий
 
 
Тварь плешивая никак не угомониться. Часть вины в этом в первую очередь на Макроне с Меркель. Дают Хуйлу сигналы, мол алес гут, продолжай в том же духе. Сбивай пассажирские Боинги. Убивай журналистов, неугодных политиков, экс-шпионов и всех, кто не согласен с твоим режимом. Рыжий падла в Белом доме тоже мечтает в засос с Хуйлом кувыркаться. Слава богу, что там ему не дают развернуться "проклятые пендосы" в лице Волкера, Маккейна и остальных вменяемых американцев. В общем, этот мир катиться в пропасть...
 показать весь комментарий
 
 
Французы после Наполеоновских времен забыли что такое война, Де Голль не в счет. У них давно уже воюют легионеры. Что касается немцев - еще с петровских времен Германия рассматривала мордор как свой придаток, где можно обкатывать разные сценарии развития и руками дикткторов которого можно добиваться собственных целей - будь то революции, передел территорий соседей или ресурсные войны.
 показать весь комментарий
 
Те времена когда Германия что-то там себе рассматривала прошли. Принять миллион беженцев с другой культурой и платить им 20 миллиардов евро в год надо быть полным имбецилом.
 показать весь комментарий
 
 
Ты не понял идеи. Германия связана с мордором очень старыми политическими, экономическими и военными связями: большинство ивестных монархов мордора были этническими немцами или имели немцев в предках, начиная со времен петра первого постоянно шел обмен между странами и взаимное проникновение, большевизм в мордор проник из Германии, в нее же потом пытались этот большевизм экспортировать, при совке была ГДР и берлинская стена, охраняемая солдатами мордора. Беженцы по возможности влияния на политику сегодняшней Германии и рядом не стоят с членами кооператива "Озеро", и это касается не только всяких Шредеров, но и ныне правящей немецкой элиты, для которой нефтегазовые деньги перевешивают любые т.н. "демократические ценности".
 показать весь комментарий
 
Да, пока все так и есть. Но, этот миллион беженцев + те, кто раньше переехал в ФРГ расплодятся так, что скоро вытеснят коренных немцев. Они же как крысы плодятся, а у коренных европейцев пирамида рождаемости перевернута вверх ногами. Другими словами коренной народ уменьшается, а прибывшие в геометрических пропорциях увеличиваются. Страшно подумать, что будет лет через сорок-шестьдесят...
 показать весь комментарий
 
Кстати, хуйло служило в Германии и умеет гавкать по-немецки.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Знали, что Бабченко личный враг пуйла и не захотели ему обечпечить хоть минимальную охрану пока он находился в Киеве.
Идиотизм власти, граничащей с преступлением.
 показать весь комментарий
 
 
це не ідіотизм - це свідома поведінка !
 показать весь комментарий
 
 
какая жалость что ты не работаешь в СБУ - это наверное тебе помешало бы таксовать...?
такой ценный кадр пропал...
 показать весь комментарий
 
 
А маасква Дамбас вже защітіла. Дякуємо.
 показать весь комментарий
 
 
Про Немцова и Новодворскую "забыли", твари.
 показать весь комментарий
 
 
це коли в суботу не пройшло і в неділю не вийшло...
тааак, пішла нова інформаційна атака з Ру

в детектівноє врємя живьом... імєні масковскіх камсамольцев...

Homer‏ @ItechVK 2 минуты назад

А вот сейчас мы и увидим, как муждабаевы отработают. На сегодня закрываю тему. Удачи нашим спецслужбам.
 показать весь комментарий
 
 
Надеюсь Аваков и Грицак отвлеклись от рюкзаков и прочли ЭТО???
 показать весь комментарий
 
Таке й далі триватиме поки по Україні бігає "сука православна", й не одна. (
 показать весь комментарий
 
 
В Словакии после убийства журналиста кабмин пошел в отставку вместе с премьер министром.
А в Украине Шеремет, Княжичи и т д - а Геращенко только посты в ФБ ПИШЕТ . Убийц найти не могут и в отставку не идут по профнепригодности
 показать весь комментарий
 
 
Не хватало еще, чтобы украинское правительство уходило в отставку из-за убийства российского журналиста. Останній пост убитого журналіста: Бабченко вважав 29 травня другим днем ​​народження - Цензор.НЕТ 6797
 показать весь комментарий
 
 
У нас війна.У нас не мирна Словакія.Господь все таки береже Україну,бо страшно подумати навіть,що може бути,знаючи на що здатні козломорді виродки
 показать весь комментарий
 
 
може бути все , що завгодно - Україна вперто не бажає себе захищати .
 показать весь комментарий
 
 
а все потому что лолита заражена жадностью и безальтернативным мыролюбством и конечно шашнями с мордвой. смерть маланской собаке и ее прихвостням.
 показать весь комментарий
 
 
а він для того і поставлений - аби сбергати , в Україні , інтереси олігархів і кремля ...
 показать весь комментарий
 
хорошо хоть ты есть - защищаешь всех, ты хоть свой опорный пункт не сдай...
 показать весь комментарий
 
Тупая баба,если у тебя война то ти должна воевать а не прищи на морде давить и не под кустом трястись.А воевать - єто убивать кацапов и халявничать здесь не прокатит
 показать весь комментарий
 
Почему британское правительство не ушло в отставку после покушения на Скрипалей ?
Отделались серьезными обеспокоенностями.
 показать весь комментарий
 
 
Pauluskp‏ @pauluskp 38 минут назад
Эх, Бабченко...
Не надо было бежать в Украину. Украина - та же Россия. Журналистов убивают точно так же, да и все остальное точно такое же.
 показать весь комментарий
 
 
Апять "мышебратья"??? НЕТ, не одно и то же! Именно потому и убивают, что 4-й год отбиваемся от "братьев" сzаными тряпками!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
хто там відбивається ?
може Ошоренко , що допомагав Хуйлу кримський міст побудувати ?
 показать весь комментарий
 
а що - хіба ТИ не знаєш , що влада і представляє інтереси всього народу ?
 показать весь комментарий
 
НЕ в этом государстве! По крайней мере, на сегодняшний день. Если бы представляла, то ДАВНО был бы у нас и Антикоррупционный суд, и новый состав ЦВК, и справедливые суды, и коррупционеры в тюрьмах, и далее по списку.
Украину защищает НАРОД! И не отождествляй его с барыгами! КАЖДЫЙ ДЕНЬ идут новости о погибших на фронте! Как не стыдно такое писать?! Не ожидал такого от ТЕБЯ. Останній пост убитого журналіста: Бабченко вважав 29 травня другим днем ​​народження - Цензор.НЕТ 1432
 показать весь комментарий
 
"народ має ту владу , на яку він заслуговує !" (с) Останній пост убитого журналіста: Бабченко вважав 29 травня другим днем ​​народження - Цензор.НЕТ 7694
чи кількість вбитих на фронті впливає на кількість вкраденого і виведеного в офшори , з України , бабла ?
 показать весь комментарий
 
Нет, не в нашем случае. Не довели дело до конца из-за козлостана- это да. Но если бы не война..... думаю, всё было бы иначе.
Убитые (отдавшие ЖИЗНЬ за свою Родину) виноваты в том, что кто-то крадет и выводит в оффшоры? Какая связь?
 показать весь комментарий
 
Зашел на фейсбук Аркадия. Куча свежих прокленов от ваты, радуются гибели. Какая же мразота за поребриком....
 показать весь комментарий
 
 
Це доказ того що з ліквідацією хуйла нічого не зміниться. Весь запоребрик одне велике хуйло.
 показать весь комментарий
 
 
вот посмотрел сегодня скайп с Дильмухаметовым и понял, что я ошибочно называл башкиров русней. Приношу башкирам свои извинения.

Свободная Башкирия.
 показать весь комментарий
 
 
Кстати, и Сотника могут убить, если он приедет в Украину. На расии Хуйло его не хочет трогать. Боится резонанса. Хотя, как я писал выше, благодаря обнимашкам с Макроном и Меркель он оборзеет и может попробовать это сделать. Тварь.
 показать весь комментарий
 
 
Сотник из-за угроз уехал из рашки.Вроде бы в Грузию
 показать весь комментарий
 
Насколько я знаю он там пробыл недолго и опять домой переехал.
 показать весь комментарий
 
"Мені соромно за мою державу. Соромно, що воююча держава живе як така, у якій нічого особливого не відбувається. З відкритими кордонами і п'ятими колонами, яким досі дозволяється робити усе, що їм заманеться..." (Білозерська)
 показать весь комментарий
 
Коли вбили Вороненкова путлер пішов на спектакль "остання жертва". А Бабченко працював на кримськотатарському каналі в Києві, росіяний подвійна зрада для кремля.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПоследний пост убитого журналиста: Бабченко считал 29 мая вторым днем рождения
 
 
 
 
 
 вверх