 Штайнмайер призвал Украину бороться с коррупцией и "агрессивным изоляционистским национализмом"

Об этом он заявил в ходе выступления перед студентами Киево-Могилянской академии во вторник, 29 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Штайнмайер заверил, что Германия и ее партнеры в ЕС готовы помогать Украине укреплять собственную политическую дееспособность и расширять экономические возможности страны.
"Делаем это из убеждения помочь не только Украине, но и ЕС, который нуждается в надежных и крепких партнерах. Мы делаем это и в собственных интересах. Мы делаем это также в интересах Украины, и надеемся, что никто в Украине, ни одна из партий не будет иметь какую-то выгоду из того, если будет мешать реализации необходимых реформ", - подчеркнул президент ФРГ.
Он напомнил, что Евросоюз и Международный валютный фонд считают борьбу против коррупции одним из ключевых условий продолжения сотрудничества с Украиной и оказания ей финансовой помощи. Штайнмайер также заявил об угрозе "агрессивного изоляционистского национализма", с которой, по его словам, сталкиваются как Украина, так и другие европейские государства.
"Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины и выступаем против агрессивного изоляционистского национализма... С обоими явлениями нам часто приходится сталкиваться в Европе. Слишком часто… с обоими феноменами приходится бороться и Украине. Оба - коррупция и национализм - по-разному могут угрожать тому, что большими жертвами было достигнуто на Майдане", - пояснил президент Германии.
раша змі начиталось?
де в нас таке є?
Можем только пожелать Шульмухеру не так быстро курвится как один из бывших канцлеров Германии Вы это о каком "скурвлении"? Штайнмаер давно работает на фашистскую рашку и не за "просто так". Уже будучи министром он себя "проявил" как ярый путиноид.
В Украине на топ.должностях этнических украинцев подавляющее меньшинство... - предлагает и этих заменить, что ли?
Запам'ятайте це , пане Шатйнмайєер ...
Останні роки переконливо довели - т.зв "ліберально-демократична" система , в Україні , доводить її до краху - або , в Україні , запанує націоналізм , або вона просто зникне , як держава ...
Вибір за нами .
але повторюю ще раз - все залежить лише від нас . Якщо захочемо - зможемо і зробимо , а ні - отже скаржитись на на кого ...
кривавий бунт - це акт відчаю ...
Про який бунт ти говориш, що за дурня, нахер бунт кому цей потрібен? Ми що москалі?
Вон целые рашистские киллеры и ГБьё спокойно тут приезжает в Украину из рашки и убивает неугодных пуйлу, даже нет визового режима с агрессором рашкой...
Какая изоляция, о чем этот штаймаер?
От него хочется агрессивно изрлироваться , что бы не воняло.
расшифруйте, что это вообще означает?
а китайцы, таджики и узбеки
и будет немкам счастья по самые немогу
Может ещё прививки от столбняка он посоветует делать всем, посещающим Украину, а то они покусанные уезжают?...
Из этого всего можно вывести одно ..,,, племя- собрание племен - нация - государство !