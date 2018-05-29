 Штайнмайер призвал Украину бороться с коррупцией и "агрессивным изоляционистским национализмом"

Об этом он заявил в ходе выступления перед студентами Киево-Могилянской академии во вторник, 29 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Штайнмайер заверил, что Германия и ее партнеры в ЕС готовы помогать Украине укреплять собственную политическую дееспособность и расширять экономические возможности страны.

"Делаем это из убеждения помочь не только Украине, но и ЕС, который нуждается в надежных и крепких партнерах. Мы делаем это и в собственных интересах. Мы делаем это также в интересах Украины, и надеемся, что никто в Украине, ни одна из партий не будет иметь какую-то выгоду из того, если будет мешать реализации необходимых реформ", - подчеркнул президент ФРГ.

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Он напомнил, что Евросоюз и Международный валютный фонд считают борьбу против коррупции одним из ключевых условий продолжения сотрудничества с Украиной и оказания ей финансовой помощи. Штайнмайер также заявил об угрозе "агрессивного изоляционистского национализма", с которой, по его словам, сталкиваются как Украина, так и другие европейские государства.

"Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины и выступаем против агрессивного изоляционистского национализма... С обоими явлениями нам часто приходится сталкиваться в Европе. Слишком часто… с обоими феноменами приходится бороться и Украине. Оба - коррупция и национализм - по-разному могут угрожать тому, что большими жертвами было достигнуто на Майдане", - пояснил президент Германии.

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