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 Политика Украины
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Все про:Германия (3077) коррупция (7129) национализм (249) Штайнмайер (363)

 Штайнмайер призвал Украину бороться с коррупцией и "агрессивным изоляционистским национализмом"

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что Украине необходимо бороться с коррупцией и "агрессивным изоляционистским национализмом".

Об этом он заявил в ходе выступления перед студентами Киево-Могилянской академии во вторник, 29 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Штайнмайер заверил, что Германия и ее партнеры в ЕС готовы помогать Украине укреплять собственную политическую дееспособность и расширять экономические возможности страны.

"Делаем это из убеждения помочь не только Украине, но и ЕС, который нуждается в надежных и крепких партнерах. Мы делаем это и в собственных интересах. Мы делаем это также в интересах Украины, и надеемся, что никто в Украине, ни одна из партий не будет иметь какую-то выгоду из того, если будет мешать реализации необходимых реформ", - подчеркнул президент ФРГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я думаю, что все переговоры приведут к тому, что "Нормандский формат" будет активизирован, - Штайнмайер

Он напомнил, что Евросоюз и Международный валютный фонд считают борьбу против коррупции одним из ключевых условий продолжения сотрудничества с Украиной и оказания ей финансовой помощи. Штайнмайер также заявил об угрозе "агрессивного изоляционистского национализма", с которой, по его словам, сталкиваются как Украина, так и другие европейские государства.

"Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины и выступаем против агрессивного изоляционистского национализма... С обоими явлениями нам часто приходится сталкиваться в Европе. Слишком часто… с обоими феноменами приходится бороться и Украине. Оба - коррупция и национализм - по-разному могут угрожать тому, что большими жертвами было достигнуто на Майдане", - пояснил президент Германии.

Читайте также: Мы не сильно продвинулись в нахождении консенсуса по миротворческой миссии ООН на Донбассе, но нужно продвигаться дальше, - Штайнмайер

Источник: https://censor.net.ua/n3068707
 
 
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агрессивным изоляционистским национализмом ???

раша змі начиталось?
де в нас таке є?
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ачівідна он імєіт ввіду россофобію...тіпа што ніхарашо ізаліравацца ат россіі...
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ему, походу, речь, Путлер, писал. Скоро, Штайнмаер, заговорит, о концлагерях, как, об единственном способе, изоляции, национализма.
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Можем только пожелать Шульмухеру не так быстро курвится как один из бывших канцлеров Германии Штайнмайер призвал Украину бороться с коррупцией и "агрессивным изоляционистским национализмом" - Цензор.НЕТ 5583
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походу, кончились, у немцев, Бисмарки.Из крайности в крайность, то нацисты, то, какие то, стремные, Ангелы, под кликухой, Баба Меркель.
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эт да...кельнер Бандера, он же, официант, эт только, в воспаленном мозгу, кацапа, такое может приснится...хотя...перефразируя, одну фразу, вам, быдлокацапам, под левыми флагами, подходит Грибоедов, четко,высказал,кацапоидею, служить - тошно, зато, прислуживаться, в радость.
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Nataliia Mykhailova
Можем только пожелать Шульмухеру не так быстро курвится как один из бывших канцлеров Германии Вы это о каком "скурвлении"? Штайнмаер давно работает на фашистскую рашку и не за "просто так". Уже будучи министром он себя "проявил" как ярый путиноид.
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Хорошо что он не призвал закончить " гражданскую войну" в Украине !
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Как точно сказано и при том очень культурно...
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"...за це стояв Майдан" (с) - чим не задоволені ?
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Де він "агрессивний изоляционистский национализм" побачив?Шавка пуйловська.Ще "фошиздов" в Україні пошукай,придурок
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Это он хотел сказать что Германия очень хочет видеть Украину в НАТО и ЕС,но агрессивный изоляционизм со стороны Украинцев все портит.
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агрессивний изоляционистский национализм это когда не хотят нашару кругляк и землю продавать.
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Штайнмайер передивився Кісєльва з Соловйовим...
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про какой национализм с которым нужно бороться он говорит?
В Украине на топ.должностях этнических украинцев подавляющее меньшинство... - предлагает и этих заменить, что ли?
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Коли в Україні запанує справжній націоналізм - Європа опиниться без українських заробітчан , наші окуповані території будуть повернуті без всіляких "посередників" , а європейські продажні політики самі будуть напрошуватись на візити до Києва - бо там буде центр нової геополітики .
Запам'ятайте це , пане Шатйнмайєер ...
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не погано, але малоймовірно..на жаль..
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це не тільки ймовірно - це просто неминуче !
Останні роки переконливо довели - т.зв "ліберально-демократична" система , в Україні , доводить її до краху - або , в Україні , запанує націоналізм , або вона просто зникне , як держава ...
Вибір за нами .
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розумію ...
але повторюю ще раз - все залежить лише від нас . Якщо захочемо - зможемо і зробимо , а ні - отже скаржитись на на кого ...
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це кривавий бунт..ніхто під це не підпишіться..і не буде ніякої підтримки зовні..ми сам на сам з трьома ворогами..внутрішні колаборанти, кацапи та західні псевдоліберали..та фон - транснаціональні корпорації..
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кривавий бунт - це те , до чого штовхає Україну теперішня влада .
кривавий бунт - це акт відчаю ...
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саме так..тому його, на жаль, і не буде..перевелася кров..(
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Перемагає той хто воює і вірить в перемогу до кінця, той хто спалив всі мости і не чекаю порятунку. Україні час спалювати мости...

Про який бунт ти говориш, що за дурня, нахер бунт кому цей потрібен? Ми що москалі?
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Бороться с коррупцией можно только перевешав нынешнюю банду на фонарях и никак иначе !
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Олег, зараз з"явиться Гыг с вами, він вам навішає.
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И без Гыг с Вами есть кому сказать, что это - детский лепет про развешивание на фонарях...
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"агрессивным изоляционистским национализмом"? Воно свої знання про Україну з рашистських геббельс-цидулок черпає?
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Какой нахер изоляционистский национализм?
Вон целые рашистские киллеры и ГБьё спокойно тут приезжает в Украину из рашки и убивает неугодных пуйлу, даже нет визового режима с агрессором рашкой...
Какая изоляция, о чем этот штаймаер?
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От утырок... или упырь... Швайнмайер одним словом...
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Тобто паростки, поки слабкі, патріотизму, національної самоідентифікації і визначення як нації в умовах війни, для штангенциркуля це прояв: агрессивного изоляционистского национализма. І це пише людина, країна якої, будує з неофашистами-терористами газопроводи.Источник: https://censor.net.ua/n3068707
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Этот немец тоже соловьиным пометом питается?
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А с "циничными бандеровцами" бороться не надо?) Походу, у Штайнмайера киселев головного моска...)
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Это посыл, ради которого он приехал, всё остальное- мишура.
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Где то в чем то он и прав.
От него хочется агрессивно изрлироваться , что бы не воняло.
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он приехал откупиться одним лярдом от Украиньі за северньій поток 2. Лично Пете подарят на попил
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а на половину , з цього лярда , Україна купить в Європі 40 гелікоптерів для Авакова ... геніально ! Штайнмайер призвал Украину бороться с коррупцией и "агрессивным изоляционистским национализмом" - Цензор.НЕТ 8848
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Эта шлюха немецкая уже надоела. Кто его приглашает выступать? Хохлы-мазохисты? Потому как украинцам оно нафиг не нужно.
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а що скаже про російського проукраїнського журналіста вбитого москалями
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Вальтер, желаю вашим журналистам таких же успехов.
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Бороться с национализмом в Украине? Он что, антисемит?
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О, вилізло! Ще один рупор куйловського агітпропу...Обійдемось якось без німаків- традиційних сюзників кремля
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"агрессивным изоляционистским национализмом"
расшифруйте, что это вообще означает?
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это означает что он д*бил. И жалко, что ему никто этого не сообщил.
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может, покупать газ дороже и больше чем нам нужно, может отказаться от вооруженной обороны? а потом может нам еще переименоваться в малоросию? это будет, по мнению немецкого заглотника "миролюбивым открытым космополитизмом"?
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совсем сдурел штайнмайер - палится без остатка за своего хозяина "х@йла".
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И вот с такими власти Украины приходится иметь дело, а то кто-то думает, что если был Майдан с жертвами (не всуе будь сказано), значит все сразу возлюбили Украину...
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Мабуть в нього чуркін вселився, хоча якщо придивитись, то воно там завжди сиділо. Схожість однояйцева.
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Пусть начнет с себя бороться с коррупцией
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Хай собі призивае а наші свою справу добре знають, вогнем і мечем не випалиш.
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Немцам тоже можно пожелать бороться со своей коррупцией и путинфэрштейнами. Немецкая коррупция на порядок выше украинской.
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Где он видел в Украине изоляционистский национализм ? Это чьи слова мы повторяем?
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Видимо,он имел в виду слова хуйла о том,шо Медведчук - украинский националист.
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хуйло швайніхера теж мабуть гарно проплачує
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в таком случае, Германией должны управлять и быть хозяевами не немцы
а китайцы, таджики и узбеки
и будет немкам счастья по самые немогу
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"агрессивным изоляционистским национализмом"

Может ещё прививки от столбняка он посоветует делать всем, посещающим Украину, а то они покусанные уезжают?...
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Покусанные они уезжают из московии. хуйлом.
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Этот швайнехунд - прокацапский дебил. Он - хуй, и - хуй на него.
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не ну во мудак, наши дипломаты должны выучить супер прием, как аккуратно слать на х"й и гнать ссаными тряпками особо важных партнеров
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Мені дуже шкода що пан Штангенциркуль не читає Цензор - скільки б він цікавого і справедливого дізнався б про себе. Штайнмайер призвал Украину бороться с коррупцией и "агрессивным изоляционистским национализмом" - Цензор.НЕТ 4143
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Перевожу хера присидента на понятный : открывайте ворота для "беженцев", а мы закроем глаза на коррупцию, толерантнее надо быть, ёпта! (Scheiße!)
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Навіть самі злиденні біженці втечеть з України на наступний день, хіба що під охороною їх тримати.
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Да бля ипанулся, какой какой национализм? Я вот эту пиздливую европейскую шкатулку хочу спросить, как там европейские ценности еще в силе? Мошонка Путина не мешает кушать?
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Какая борьба с коррупцией? Какие успехи за 4 года, разве стоит ждать перемен, если судьи были переназначены те же самые и президента всё устраивает.
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Формула Штайнмайера-Пуйла не прокатила, начались другие закидоны...
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Эта немецкая порно звезда ещё и разговаривает ртом?! Ооооо!!! И какую же хрень она несёт!
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Что Германия, что Франция - продажные дешёвки. За бабло душу Дьяволу продадут. Ни совести, ни чести, ни достоинства...
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За бабло из МВФ нам правительство накинет еще стоимость газа, а скажут поднять цену на воду и электрику - поднимут и там! За иностранные кредиты - все капризы!
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Коли Штаймайер був ще міністром і їздив з інспекцією на дамбас рашен тролі за добу вже знали що він там буде казати і які акценти стурбованності ставити)
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Бабки шредера спать не дають,європейські шльондри.
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Читайте вот это о Национализме https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
Из этого всего можно вывести одно ..,,, племя- собрание племен - нация - государство !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныШтайнмайер призвал Украину бороться с коррупцией и "агрессивным изоляционистским национализмом"
 
 
 
 
 
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