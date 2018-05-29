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Все про:школа (1686) Минрегионразвития (71) Парцхаладзе Лев (3)

 Специальные двери для безопасной эвакуации детей установят в школах, - Парцхаладзе

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновляет государственные строительные нормы (ГСН).

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства, в частности, будет введена обязательная норма, предусматривающая установку в общеобразовательных учебных заведениях специальных дверей со свободным открыванием изнутри для быстрой и беспрепятственной эвакуации детей в случае чрезвычайных ситуаций.

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Соответствующие изменения содержатся в новом ГСН В.2.2-3: 2018 "Здания и сооружения. Учебные заведения" и распространяются на проектирование новых и реконструкцию существующих зданий школьных учебных заведений.

"Безопасность наших детей - то, чем нельзя пренебрегать. Мы пересмотрели противопожарные требования, которые содержались в старых ГСН по школам, усовершенствовали и дополнили их. В частности, казалось бы незначительное, но такое важное изменение - теперь в школах обязательно будут устанавливаться специальные двери эвакуационных выходов со свободным и легким открыванием изнутри без ключа для того, чтобы дети могли быстро и беспрепятственно покинуть помещение в случае чрезвычайной ситуации. Это крайне важно", - отметил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе.

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Парцхаладзе подчеркнул, что сегодня необходимо не только использовать современные решения для повышения безопасности детей в школах на этапе проектирования, но и соблюдать все нормы непосредственно во время эксплуатации зданий. "Никогда не знаешь, когда может случиться чрезвычайная ситуация и готовыми к ней надо быть всегда. Ни одни ГСН не предоставят 100% гарантии безопасности, если во время эксплуатации соответствующими нормами будут пренебрегать: перекрывать или закрывать аварийные выходы, особенно в школах", - отметил замминистра.

Обновленные ГСН "Здания и сооружения. Учебные заведения "уже утвержден и будут опубликованы в ближайшее время.

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Специальные двери для безопасной эвакуации детей установят в школах, - Парцхаладзе 01

Источник: https://censor.net.ua/n3068706
 
   
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хто тендер на двері поставив?! Специальные двери для безопасной эвакуации детей установят в школах, - Парцхаладзе - Цензор.НЕТ 6967
пархаладзе?! ай, молодець!
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Не нужно ограничиваться дверьми. Если ума нет а есть полномочия, то нужно сразу дописать норму, чтобы в каждой школе было не ниже этого, и пофиг что в половине школ туалет на улице.
Специальные двери для безопасной эвакуации детей установят в школах, - Парцхаладзе - Цензор.НЕТ 5220
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Безопасные двери в школах ставить будут - зрада.

Идите ка лесом, ольгинцы !
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а школи до цих дверей теж нові прироблять?!
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Они б с радостью, но нет в бюджете сколько бабла.
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Тьоска. це гудок для всіх батьків. приготуватись до чергових поборів.

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И пошел распил бюджетных миллионов компашкой глава МЧС+фирма получившая у него сертификат на такие двери.
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Не установят а те что установят будут вечно закрыты ,но зато стырят под это дело,мама не горюй ....
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Оно всё правильно, но у нас еще есть тендер. Сейчас выиграет многообещающая фирма, которая вчера зарегистровалась в Украине с Алелтских островов, пойдет тендер, а потом окажется, что заплатили в три раза больше, половина дверей поставят, а вторая половина не появится больше вместе основателями фирмы уже никогда. Судиться будут лет пять, а там... А фирма эта будет называться the door international.
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Пусть еще не забудут кормить детей по-человечески и меньше воруют у них еду на кухнях.
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Такой пафос, как будто это порталы...)))
Специальные двери для безопасной эвакуации детей установят в школах, - Парцхаладзе - Цензор.НЕТ 4637
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСпециальные двери для безопасной эвакуации детей установят в школах, - Парцхаладзе
 
 
 
 
 
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