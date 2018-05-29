 Специальные двери для безопасной эвакуации детей установят в школах, - Парцхаладзе

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства, в частности, будет введена обязательная норма, предусматривающая установку в общеобразовательных учебных заведениях специальных дверей со свободным открыванием изнутри для быстрой и беспрепятственной эвакуации детей в случае чрезвычайных ситуаций.

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Соответствующие изменения содержатся в новом ГСН В.2.2-3: 2018 "Здания и сооружения. Учебные заведения" и распространяются на проектирование новых и реконструкцию существующих зданий школьных учебных заведений.

"Безопасность наших детей - то, чем нельзя пренебрегать. Мы пересмотрели противопожарные требования, которые содержались в старых ГСН по школам, усовершенствовали и дополнили их. В частности, казалось бы незначительное, но такое важное изменение - теперь в школах обязательно будут устанавливаться специальные двери эвакуационных выходов со свободным и легким открыванием изнутри без ключа для того, чтобы дети могли быстро и беспрепятственно покинуть помещение в случае чрезвычайной ситуации. Это крайне важно", - отметил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе.

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Парцхаладзе подчеркнул, что сегодня необходимо не только использовать современные решения для повышения безопасности детей в школах на этапе проектирования, но и соблюдать все нормы непосредственно во время эксплуатации зданий. "Никогда не знаешь, когда может случиться чрезвычайная ситуация и готовыми к ней надо быть всегда. Ни одни ГСН не предоставят 100% гарантии безопасности, если во время эксплуатации соответствующими нормами будут пренебрегать: перекрывать или закрывать аварийные выходы, особенно в школах", - отметил замминистра.

Обновленные ГСН "Здания и сооружения. Учебные заведения "уже утвержден и будут опубликованы в ближайшее время.

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