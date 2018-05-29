 За шесть месяцев украинские воины на одной позиции на Светлодарской дуге уничтожили 15 террористов и ранили 13, - Мысягин

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Волонтер отметил: "Пришла подтвержденная информация.

За последние 6 месяце боев на Светлодарской дуге, только на сепарской позиции "Прыщ", она же "Фурункул", которая находится в том самом "Волшебном лесу", за который 54-я бригада воевала в декабре 16-го года, оброченцы потеряли:

15 человек ликвидированными.

13 человек ранеными

1 герой взят в плен.

И это только подверженные цифры!

И еще, у нас в районе этой позиции, не было ни одного раненого".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под Светлодарском уничтожена позиция российских наемников "Фурункул". Ликвидировано 2 террориста, - волонтер Мысягин