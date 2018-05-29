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 За шесть месяцев украинские воины на одной позиции на Светлодарской дуге уничтожили 15 террористов и ранили 13, - Мысягин

Волонтер Юрий Мысягин обнародовал информацию, что за полгода украинские воины на одной из позиций российских наемников с названием "Прыщ" или "Фурункул" уничтожили 15 террористов и ранили 13.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Волонтер отметил: "Пришла подтвержденная информация.

За последние 6 месяце боев на Светлодарской дуге, только на сепарской позиции "Прыщ", она же "Фурункул", которая находится в том самом "Волшебном лесу", за который 54-я бригада воевала в декабре 16-го года, оброченцы потеряли:
15 человек ликвидированными.
13 человек ранеными
1 герой взят в плен.

И это только подверженные цифры!

И еще, у нас в районе этой позиции, не было ни одного раненого".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под Светлодарском уничтожена позиция российских наемников "Фурункул". Ликвидировано 2 террориста, - волонтер Мысягин

За шесть месяцев украинские воины на одной позиции на Светлодарской дуге уничтожили 15 террористов и ранили 13, - Мысягин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3068705
 
 
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За шесть секунд американцы в Хиросиме .......надо действовать,как они ....
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Мне радостно , что засланные пут- Ыном свинособаки дохнут на Донбасе , но мне очень больно и горько за то , что в этой подлой , гибридной войне , которую ведут московиты , гибнут наши сыновья !! Слишком дорогой ценой нам достаётся наша свобода !!
Кацапы , от**** тесь от Украины , так как мы вас ненавидим и презираем !
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По сравнению с многомиллионным количеством жителей в РФ - это капля в море. Но лучше чем ничего. Вот всех украинских воинов жаль - убиенных и калек. "Боріться - й поборете", как говорил Тарас Шевченко.
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Огромный успех!!!!!
Одного (!!!!) врага раз в две недели.. МОЛОДЦЫ!!!! Так держать!
Через 200 миллионов лет уничтожим всех сепаратистов!
Мне одному кажется, что посадив простого снайпера можно как минимум пару-тройку сепаров валить каждый день?
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Берцы в зубы, попу в жменю - и на ноль,снайпером.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа шесть месяцев украинские воины на одной позиции на Светлодарской дуге уничтожили 15 террористов и ранили 13, - Мысягин
 
 
 
 
 
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