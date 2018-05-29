 За шесть месяцев украинские воины на одной позиции на Светлодарской дуге уничтожили 15 террористов и ранили 13, - Мысягин

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Волонтер отметил: "Пришла подтвержденная информация.
За последние 6 месяце боев на Светлодарской дуге, только на сепарской позиции "Прыщ", она же "Фурункул", которая находится в том самом "Волшебном лесу", за который 54-я бригада воевала в декабре 16-го года, оброченцы потеряли:
15 человек ликвидированными.
13 человек ранеными
1 герой взят в плен.
И это только подверженные цифры!
И еще, у нас в районе этой позиции, не было ни одного раненого".
Смерть ворогам
Кацапы , от**** тесь от Украины , так как мы вас ненавидим и презираем !
Одного (!!!!) врага раз в две недели.. МОЛОДЦЫ!!!! Так держать!
Через 200 миллионов лет уничтожим всех сепаратистов!
Мне одному кажется, что посадив простого снайпера можно как минимум пару-тройку сепаров валить каждый день?