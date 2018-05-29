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 Первая очевидная версия убийства Бабченко - его профессиональная деятельность, - Крищенко

По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Первая и очевидная версия – это его профессиональная деятельность. Учитывая его работу", - заявил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

Вместе с тем он подчеркнул, что в настоящее время еще рано говорить о более конкретных версиях. Отвечая на вопрос о том, какие еще рабочие версии отрабатываются полицией, начальник главка сказал: "И личная жизнь, и конфликты не связаные с профессиональной деятельностью".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бабченко ходил в магазин за хлебом, а убийца выстрелил ему в спину на пороге квартиры. Одна из версий - действия российских спецслужб, - Геращенко

Крищенко сообщил, что журналист был убит в квартире, но его супруга в виду психологического состояния пока не может дать никаких показаний.

"Это однозначно не самоубийство. Это убийство, но пока у нас никаких данных больше нет, его жена показаний пока не дает, опрашиваются свидетели, на месте работают следственные группы", – сказал полицейский.

По факту произошедшего открыто уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса "Умышленное убийство".

Напоминаем, 29 мая в Киеве был убит российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3068704
 
 
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Иди нахер, порохобот. Воровское совковое государство в очередной раз доказало свою импотенцию. Пока СБУшники шмонают офисы IT компаний, покупают лексусы и строят дворцы, ФСБ чувствует себя в Киеве как дома. Вот на что им хватает бабла - так это нанять тебя, чтобы круглосуточно пиздеть в интернетах.
А Бабченко классный чувак был. Царство ему небесное.
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розкриття вбивств Шеремета, Окуєвої, Шаповала.,. Де хоч якийсь результат?

вони працюють...
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Ну, неужели после того же Скрипаля не ясно было, что раша стала на путь терроризма??? Пля... у защитить хоть мало-мальски человека надо было!!!
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да высадить рейсы в Минск и Баку и проверить руки у всех на пороховые газы...дегенераты вонючие. Сразу найдётся киллер. Они же ничего не боятся. Прилетают, исполняют и спокойно улетают обратно в парашу.
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