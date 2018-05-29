 Первая очевидная версия убийства Бабченко - его профессиональная деятельность, - Крищенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Первая и очевидная версия – это его профессиональная деятельность. Учитывая его работу", - заявил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

Вместе с тем он подчеркнул, что в настоящее время еще рано говорить о более конкретных версиях. Отвечая на вопрос о том, какие еще рабочие версии отрабатываются полицией, начальник главка сказал: "И личная жизнь, и конфликты не связаные с профессиональной деятельностью".

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Крищенко сообщил, что журналист был убит в квартире, но его супруга в виду психологического состояния пока не может дать никаких показаний.

"Это однозначно не самоубийство. Это убийство, но пока у нас никаких данных больше нет, его жена показаний пока не дает, опрашиваются свидетели, на месте работают следственные группы", – сказал полицейский.

По факту произошедшего открыто уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса "Умышленное убийство".

Напоминаем, 29 мая в Киеве был убит российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко.