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Все про:убийство (4844) Геращенко Антон (908) Бабченко Аркадий (13)

 Бабченко ходил в магазин за хлебом, а убийца выстрелил ему в спину на пороге квартиры. Одна из версий - действия российских спецслужб, - Геращенко

Народный депутат Украины Антон Геращенко обнародовал некоторую информацию об убийстве Аркадия Бабченко в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Геращенко отметил: "Путинский режим метит в тех, кого нельзя сломать или запугать.

Сегодня в Киеве на пороге квартиры, где он жил, был застрелен известный российский журналист Аркадий Бабченко, последовательный противник путинского режима и Друг Украины.

В доме закончился хлеб. Аркадий пошел в магазин. Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде.

Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко.

Сердце Аркадия остановилось в карете скорой помощи по дороге в больницу.

На место убийства Друга Украины выехала следственно - оперативная группа полиции. Лучшие следователи будут заниматься расследованием этого жесткого убийства.

Очевидно, что одной из версий будет - действия российских спецслужб по устранению лиц, мешающих и дальше отравлять сознание россиян правдой о том что на самом деле происходит в России и на Украине.

Пусть земля будет тебе пухом Аркадий! Знаю, тебя было нельзя купить или запугать. Ты стал еще одним мучеником за свободу и процветание России и мир в Украине".

29 мая 2018 года в Киеве был застрелен известный российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко.

Бабченко ходил в магазин за хлебом, а убийца выстрелил ему в спину на пороге квартиры. Одна из версий - действия российских спецслужб, - Геращенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3068702
 
 
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Саша Сотник.Ютьюб
ПОНТЫ и КРАНТЫ,...Свежайший выпуск.....Санька перебрался в Литву.Боюсь за его жизнь...
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Какое государство еще также методично уничтожает своих журналистов и оппозиционеров? Может построить по-быстрому "Северный поток-3" или провести в России два Чемпионата мира по футболу подряд? Может это поможет?
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Россию таки надо превратить в "радиоактивный пепел".
Эту заразу не вылечить, ее можно только сжечь.
И не только Кремль, а ВСЮ!!! Массовая поддержка кремлевского маньяка, говорит о том, что вменяемых людей там ничтожно мало....
РОССИЯ - ГОРИ В АДУ!!!
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Ось зараз сиджу і думаю хто мені огидніший - "кацапскі воші чи наші українські гниди".
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потому что ващиковских надо не ловить а закапывать !
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Заказывать журналистов могут только те, кто по уши в крови и гавне.
Конченые ублюдки-параноики.
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Зато у нас с рашей визового по-прежнему нет, несмотря на войну, барыги продолжают торговать, в столице полно сепаратни-убийц, которых "заждались дома", космонавты охраняют дворцы коррупционеров от народа, а "можновладци" в погонах пилят бюджетные бабки "на рюкзаки" и не только......
ОЧЕНЬ жаль Человека........
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Пора вже Україні заxищати свої кордони не формально а реально, зачинити російські консульства, припинити безвіз, скільки можна бути терпілами? Хто хоче на рашку one way & fuck off.
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Наши спецслужбы - импотенты. Они только бизнес крышевать могут и защищать интересы президента и чиновников. Сколько патритов и журналистов убито, сколько нападений совершено на воинов АТО, а СБУ только и думает где бы бабло срубить. Бабченко ходив у магазин по хліб, а вбивця вистрелив йому в спину на порозі квартири. Одна з версій - дії російських спецслужб, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3996 Вот вам и жизнь "по-новому".
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Любого человека можно "заказать", и ни одна спецслужба не спасет.
Ловят только лохов или по чистой случайности.
При "заказном убийстве", исполнителем может быть кто угодно - дворник, сосед, случайный прохожий...
Потенциальных убийц "Кеннеди", в любой стране хватает. И даже охрана не всегда помогает.
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да, но у нас пахнет поразительным разгильдяйством, вы не находите??
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и это после того,как споймали убийцу Вороненкова?
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Прощай, Аркадий - нам будет не хватать твоего Слова, такие как ты держат ответ за всю россию перед человечеством.
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"Если единственный способ заставить вашу имперскую вату задуматься о ценности человеческой жизни - это пожары и смерти, то - гори-гори ясно. Если единственные моменты, когда ваши великодуховные соотечественники перестают лезть ко всем соседям по периметру со своими, бл*дь, флагами, медведями, баллалайками, танками и градами, это те моменты, когда они, воя и ломая ногти, хоронят своих близких - то пусть у вас горит в каждом городе каждый божий день. Если от убийств других людей ваших имперских имбецилов останавливают только собственные трагедии - то не имею ничего против. На*уй пошли. Ничего личного. Просто война... И пока вы, бл*ди, всей страной не станете на колени перед каждым ...ребенком, я все ваши трагедии на х*ю вертел. Пока не выплатите репарации, не посмотрите в глаза каждой матери, не сходите на каждую могилу, не восстановите все уничтоженное, не вылечите всех искалеченных, не проведете открытый процесс, не исполните приговор и не докажете, что вы изменились и осознали - на *уй идите. Так, надеюсь, доступно?"

(А.Бабченко, Россияне, пусть у вас горит в каждом городе каждый божий день).
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похоже он стал личным врагом хуйлишки
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Pauluskp‏ @pauluskp 38 минут назад
Эх, Бабченко...
Не надо было бежать в Украину. Украина - та же Россия. Журналистов убивают точно так же, да и все остальное точно такое же.
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В Лондоне сбежавших расиянцев уже больше десятка грохнули и ни чего.
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Закономерно, ожидаемо и нормально. Ывропейские тряпочные сопле толерасты всегда без шансов будут проигрывать гопоте и убийцам. Рассказывайте дальше про права человека, суды, Женевские конвенции, правовые рамки прочую толерастично правовую ересь пока гопота вас по одному будет убивать. Толерасты всегда проиграют гопоте. КОгда тебе стреляют в спину пистолетом, а ты жалко скулишь про права человека, адвокатов и про суды..то ты дибил... ты мёртвый дибил, с пулей в сердце. Играйтесь дальше в суды, и ывропейскую толерастию...добрячки хуевы..
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Хмм в Киеве спокойно убивают то журналистов то опозиционых депутатов вообщем всех с рф которые против пуйла и помогают нам.Фсбшные опущенцы спокойно шаряться по городу а всякие киселёвы и прочая шушара жива и воняет с экранов.
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мураев сегодня вонял. И живет падло, и даже кирпич ему на голову не упадет! А тут такого человека убили....
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Вполне возможно, что это один из тех кого Бабченко оскорбил:

«Гори-гори ясно» - писал Аркадий Бабченко о Пожаре в Кемерово.
Напомню, что в этом пожаре погибло несколько десятков человек, в том числе и дети...
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Да? А шо не так, нормальный шашлык, хотя и правда - маловато. МАЛО, МАЛО, очень мало поджарилось мокшей. И свинощеночков их мало подгорело, надо бы больше - всех пидорах и их пидорашек. Такой охрененный шашлык из всей казламордии.
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Нормальный журналист такое никогда не напишет! соболезнование тогда выразили не только МИД, но и президент Украины!
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Какой странный убийца....
В 10 часов вечера стоял и ждал в коридоре, когда-же мужик за хлебушком пойдет...
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Авакова у відставку! Все що може нинішня аваківська "поліція",це розганяти мітинги і захищати кіоски Рошен.
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Страшный БЕНДЕРовец⚠‏ @Realuran 28 мин.28 минут назад

Ще один журналіст НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ став жертвою ФСБ... але розривати відносини та закривати кордони з росією у влади бариг ще й досі тупо нема повноважень! Запам'ятайте, ніхто вас в цій країні не захистить, ані СБУ ані мусора - голубани! Рятуйте себе самі! В мене все.
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интересно а полиция есть вообще в этой стране?
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поки сбу чмирять бізнес, фсб вільно почуває себе в Україні... Голова сбу повинен був давно застрелитися, але руки зайняті підрахунком бабла...
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дегенерат одним словом....

Бабченко ходив у магазин по хліб, а вбивця вистрелив йому в спину на порозі квартири. Одна з версій - дії російських спецслужб, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1220 Адесса‏ @allisaod2016 26 мин.26 минут назад
Антон Геращенко советник министра МВД ( бывший председатель Красноградской райадминистрации, который пропил у города Чертово колесо) пишет НА Украине!

Бабченко ходив у магазин по хліб, а вбивця вистрелив йому в спину на порозі квартири. Одна з версій - дії російських спецслужб, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1778
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Убили Аркадия, а такое чувство что убили меня...
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Отец Солдата‏ @uspenovka19632 1 ч.1 час назад

Отец Солдата Ретвитнул(а) Радіо Свобода

Ща они введут операции и планы "Перехват","Булат""Захват""Охват""Ушат".И,конечно же,"усилят,утолщат и удлинят.
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Жаль!!! Хороший человек!!! Царствие Небесное тебе Аркадий !!!!!
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Президент шоколадки лепит , министр МВД книжки пишет....
А тем временем в Киеве среди бела дня журналистов расстреливают ...
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І ахмєтав не сидит, хлопці голібосі, а в підїздах насцяно..
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вот на это и расчитано- журналистов в фашистской Украине убивают! скоро ПАСЕ возмутится и в ЕС Дуня Миятович! убийство Бузины не впечатлило -взялись за либерального Шеремета и оппозиционера Бабченко.
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Почему именно Украина? Я отвечу.
Потому, что наши службы и спецслужбы во главе с Грицаком, Луценко и Аваковым ни чего не могут и не умеют.

Т.е. в любой другой стране вероятность раскрытия такого дела и выхода на заказчика на много выше чем в Украине.
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Правда всего лишь за 4ре серебренника!
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Ну большинство всеже не наши бараны, а люди служивые, так сказать. Казламордые уепаны, которые не особо то и кроются. Им главное больше говна, больше! Неважно о чем, но больше! Ну и какая то часть типа соотечественников наших из домбабве и крысма. Они не то шо враги, так, лохи, шо купились на разводняк голимый, и теперь на говно исходят от зуда вжопного, и злости на самих себя. Но лох, как известно, состояние души, а потому срать они будут всегда. Ничего, победим и затычки мразоте повставляем. Сначала нашим, а потом, даст пан Бог, и в лепрозории.
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Контрразведка СБУ - конченные дегенераты. Ведь очевидно же было, что такие как Бабченко в зоне риска. Не первое же убийство... Интересно, когда самих контрразведчиков будут россияне отлавливать и демонстративно кастрировать - хоть тогда они почешутся или продолжат мычать что-то невразумительное?
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Хреновая Звенигородка‏ @pbv19701 20 мин.20 минут назад

Що там геращенки, шкіряки і гопкомпанія, ще не почали косоворотки на собі рвати - "дело чєсті", "в кратчайшиє срокі", "на контролє міністра і прєзідєнта"?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБабченко ходил в магазин за хлебом, а убийца выстрелил ему в спину на пороге квартиры. Одна из версий - действия российских спецслужб, - Геращенко
 
 
 
 
 
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