 Бабченко ходил в магазин за хлебом, а убийца выстрелил ему в спину на пороге квартиры. Одна из версий - действия российских спецслужб, - Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Геращенко отметил: "Путинский режим метит в тех, кого нельзя сломать или запугать.
Сегодня в Киеве на пороге квартиры, где он жил, был застрелен известный российский журналист Аркадий Бабченко, последовательный противник путинского режима и Друг Украины.
В доме закончился хлеб. Аркадий пошел в магазин. Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде.
Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко.
Сердце Аркадия остановилось в карете скорой помощи по дороге в больницу.
На место убийства Друга Украины выехала следственно - оперативная группа полиции. Лучшие следователи будут заниматься расследованием этого жесткого убийства.
Очевидно, что одной из версий будет - действия российских спецслужб по устранению лиц, мешающих и дальше отравлять сознание россиян правдой о том что на самом деле происходит в России и на Украине.
Пусть земля будет тебе пухом Аркадий! Знаю, тебя было нельзя купить или запугать. Ты стал еще одним мучеником за свободу и процветание России и мир в Украине".
29 мая 2018 года в Киеве был застрелен известный российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко.
ПОНТЫ и КРАНТЫ,...Свежайший выпуск.....Санька перебрался в Литву.Боюсь за его жизнь...
Эту заразу не вылечить, ее можно только сжечь.
И не только Кремль, а ВСЮ!!! Массовая поддержка кремлевского маньяка, говорит о том, что вменяемых людей там ничтожно мало....
РОССИЯ - ГОРИ В АДУ!!!
Конченые ублюдки-параноики.
ОЧЕНЬ жаль Человека........
Ловят только лохов или по чистой случайности.
При "заказном убийстве", исполнителем может быть кто угодно - дворник, сосед, случайный прохожий...
Потенциальных убийц "Кеннеди", в любой стране хватает. И даже охрана не всегда помогает.
(А.Бабченко, Россияне, пусть у вас горит в каждом городе каждый божий день).
Эх, Бабченко...
Не надо было бежать в Украину. Украина - та же Россия. Журналистов убивают точно так же, да и все остальное точно такое же.
«Гори-гори ясно» - писал Аркадий Бабченко о Пожаре в Кемерово.
Напомню, что в этом пожаре погибло несколько десятков человек, в том числе и дети...
В 10 часов вечера стоял и ждал в коридоре, когда-же мужик за хлебушком пойдет...
Ще один журналіст НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ став жертвою ФСБ... але розривати відносини та закривати кордони з росією у влади бариг ще й досі тупо нема повноважень! Запам'ятайте, ніхто вас в цій країні не захистить, ані СБУ ані мусора - голубани! Рятуйте себе самі! В мене все.
https://www.youtube.com/watch?v=APjV2h0iG-U
Адесса @allisaod2016 26 мин.26 минут назад
Антон Геращенко советник министра МВД ( бывший председатель Красноградской райадминистрации, который пропил у города Чертово колесо) пишет НА Украине!
Отец Солдата Ретвитнул(а) Радіо Свобода
Ща они введут операции и планы "Перехват","Булат""Захват""Охват""Ушат".И,конечно же,"усилят,утолщат и удлинят.
А тем временем в Киеве среди бела дня журналистов расстреливают ...
Потому, что наши службы и спецслужбы во главе с Грицаком, Луценко и Аваковым ни чего не могут и не умеют.
Т.е. в любой другой стране вероятность раскрытия такого дела и выхода на заказчика на много выше чем в Украине.
Що там геращенки, шкіряки і гопкомпанія, ще не почали косоворотки на собі рвати - "дело чєсті", "в кратчайшиє срокі", "на контролє міністра і прєзідєнта"?