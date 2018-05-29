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 Политика Украины, За рубежом
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 Венгрия предлагает Украине создать межправительственную группу по контролю за выполнением рекомендаций Венецианской комиссии по языковому вопросу, - Сийярто

Венгрия предложила Украине создать межправительственную рабочую группу, которая будет контролировать выполнение рекомендаций Венецианской комиссии относительно "языковой статьи" закона Украины "Об образовании".

Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Венгрия предлагает создать межправительственную рабочую группу, которой будет поручено следить за выполнением вывода Венецианской комиссии относительно Украины", - сказал он во вторник в Нью-Йорке. По словам Сийярто, Венгрия не заинтересована в споре и хочет найти окончательное решение в этой ситуации.

"Наша цель - дать нам возможность вернуться к нашей политике, которая была построена в случае Украины на поддержке европейских и евроатлантических интеграционных процессов наших соседей. Венецианская комиссия предусмотрела, что украинские органы власти должны консультироваться с национальными меньшинствами и воздерживаться от ограничения ранее приобретенных прав", - заявил венгерский министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия продолжает блокировать проведение заседания комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств, - Климпуш-Цинцадзе

Сийярто отметил, что в рабочую группу должны входить руководители министерств иностранных дел и образования, а также представители венгерского меньшинства в Украине.

Напоминаем, ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил о проведении в июне консультаций с украинской венгерской общиной при участии министров иностранных дел и образования Украины и Венгрии.

Напомним, отношения Венгрии и Украины усложнились на фоне языкового вопроса. Так, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.

Венгрия уже в третий раз заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании. В феврале Будапешт заблокировал второе министерское заседание НАТО. Венгерская власть объяснила, что таким образом она оказывает давление на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании. Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал заблокировать участие президента Порошенко в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле 2018 года

Источник: https://censor.net.ua/n3068701
 
 
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Угорщина йде в дупу, українські закони - внутрішня справа України.
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А для венгерской пятой колонны в Украине - чемодан, вокзал, Будапешт...
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Угорщині вже досить дуркувати, а не пропонувати щось Україні.
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Сиярто нужно пройти в направлении накуй.
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Нехай угорці контролюють мовне питання національних меншин в самій Угорщині.. Шантаж, примітивний шантаж мадярів..
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це, що цьому підхуйловнику на засіданні НАТО нотовкли і його попустило?! Венгрия предлагает Украине создать межправительственную группу по контролю за выполнением рекомендаций Венецианской комиссии по языковому вопросу, - Сийярто - Цензор.НЕТ 7801
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От тут как раз порохня проявит принципиальность и ни на йоту не отступит от своих "принципов" в пользу клятых гейпопейцев, в отличие от минских сходняков. Впрочем, для этого все и задумывалось
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а паралельно создать группу по контролю за соблюдением прав украинцев в Венгрии (язык,школы,газеты,телевидение и т.д.)
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отпустят Настю Рьібку, тогда и создадим группу
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Гыыыы)) Мадярам ожидаемо пиздюлей в нато всыпали, опустили ниже плинтуса. Теперь они ищут как бы его красиво выйти из ситуации и замять дело и чтоб вроде как не слиться) Накуй посылать. Пусть сами думают как выйти из этой попы.
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Да что за фигня с языковым вопросом! В Венгрии украинцы на каком языке в школе будут учиться? То же самое в России и везде. Разговаривайте на каком угодно, знайте их сколько хотите, но государственный язык учить и знать нужно. это что в Германии, что в Польше, что в Латвии, что где угодно. Какие-то лентяи прямо политическая сила за права. Завтра будут противники физики, математики, истории, географии кому что еще не нравится - идиотов можно за что угодно поднять
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Цим угорці на майбутнє будують "правову" базу для гіпотетичної анексії цих територій, як це вже було на даунбасі у 2014 - захист рюзьгемовних, анексія гітлером Судетів у 1938- захист етнічних німаків, анексія Польщею Тишинської Селезії- поділ з гітлером Чехословаччини у 1938... Насправді, угорські нацменшини не хочуть інтегруватися в українське суспільство
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знают сцуки что наши земли украли и рвут страну снарядами но хотят на крови моржу споймать твари. прям как цапы без креста и совести.
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видно, что, придурки, с Урала. Родственные народы - ханси и манты. Одним словом, скрытые кацапы. Данила Галицкий, им, харю чистил, не напрягаясь. А это, быдло, что Гитлеру стелило, что Путина завлекает.
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Чула що угорці роблять доплати нашим військовим у відставці.
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Можно и создать комиссию... и проверить - сколько украинских школ в Венгрии.
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Венгрия предложила... о как, уже предложила! Ждем : Венгрия попросила, и Венгрия умоляла... Венгрия предлагает Украине создать межправительственную группу по контролю за выполнением рекомендаций Венецианской комиссии по языковому вопросу, - Сийярто - Цензор.НЕТ 5955
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Задовбали. Та забирайте ви вже до себе на угорщину ці нацменшини і не крутіть нам яйця
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В Вашингтон на переговоры вылетел генерал КНДР, которому запрещен въезд в США
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Унгариты, а не пошли бы вы ...........ну вы поняли куда!!! Рекомендации они дают,блин!!!!Такая мелкая вошь, а так воняет и все пытается нагадить !!!! Унгариты поверьте, Украина вам со временем преподаст хороший УРОК!!!
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Венгрия откровенно ничего не стесняясь играет за РФ и выступает в роли РФ под венгерским флагом.
Никаких уступок РФ в форме Венгрии быть не должно.

А Венгрии можно сказать что она в этом случае презерватив РФ. А с призервативами не говорят
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Забыли эти урало-алтайцы свою историческую родину...) Скоро дождутся, когда историческая родина к ним на танках приедет, как в 56-м...)
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Венгріі тре предложити на воротнік шоб голова не балталась і шия не потіла.
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Венецианская комиссия предусмотрела, что украинские органы власти должны консультироваться с национальными меньшинствами и воздерживаться от ограничения ранее приобретенных прав", - заявил венгерский министр.
Сколько уже там с ними пытались консультироваться, а они заднюю врубали, выставляя какие-то то там условия? Потом начнется -- Донбас никто не слышит...

Источник: https://censor.net.ua/n3068701
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С этого венграм надо было начинать, а не отсасывать путинскую дудку.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВенгрия предлагает Украине создать межправительственную группу по контролю за выполнением рекомендаций Венецианской комиссии по языковому вопросу, - Сийярто
 
 
 
 
 
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