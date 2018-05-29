 Венгрия предлагает Украине создать межправительственную группу по контролю за выполнением рекомендаций Венецианской комиссии по языковому вопросу, - Сийярто

Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Венгрия предлагает создать межправительственную рабочую группу, которой будет поручено следить за выполнением вывода Венецианской комиссии относительно Украины", - сказал он во вторник в Нью-Йорке. По словам Сийярто, Венгрия не заинтересована в споре и хочет найти окончательное решение в этой ситуации.

"Наша цель - дать нам возможность вернуться к нашей политике, которая была построена в случае Украины на поддержке европейских и евроатлантических интеграционных процессов наших соседей. Венецианская комиссия предусмотрела, что украинские органы власти должны консультироваться с национальными меньшинствами и воздерживаться от ограничения ранее приобретенных прав", - заявил венгерский министр.

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Сийярто отметил, что в рабочую группу должны входить руководители министерств иностранных дел и образования, а также представители венгерского меньшинства в Украине.

Напоминаем, ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил о проведении в июне консультаций с украинской венгерской общиной при участии министров иностранных дел и образования Украины и Венгрии.

Напомним, отношения Венгрии и Украины усложнились на фоне языкового вопроса. Так, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.

Венгрия уже в третий раз заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании. В феврале Будапешт заблокировал второе министерское заседание НАТО. Венгерская власть объяснила, что таким образом она оказывает давление на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании. Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал заблокировать участие президента Порошенко в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле 2018 года