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 Политика Украины
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 ВККСУ признала соответствие занимаемой должности еще 17 судей. СПИСОК

На заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) 29 мая 2018 года проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания 21 судьи местных и апелляционных судов.

Как пишет пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВККСУ, 17 из них признаны соответствующими занимаемой должности, по остальным объявлен перерыв.

ВККСУ признала соответствие занимаемой должности еще 17 судей 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение июня 1350 украинских судей должны пройти тестирования личных морально-психологических качеств и общих способностей, - ВККСУ

ВККСУ признала соответствие занимаемой должности еще 17 судей 02

Источник: https://censor.net.ua/n3068700
 
 
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Не судьи они а с*ки и их надо судить и сажать ....
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Сами себя признают соответствующими!!!!!! ВККСУ признала соответствие занимаемой должности еще 17 судей - Цензор.НЕТ 5455
Просто апофеоз борьбы с коррупцией, торжество очищения и шабаш переможных реформ! Бабло побеждает зло!

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Правильно б було списки надавати ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ..... щоб можна було .....факти дати, звісно ж якщо єсть!
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Угробил Порошенко судебную реформу, ушлепок. Сделал судьям огромные зарплаты и пенсии непонятно за что и на этом все. Как были суды коррупционными так и остались.
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что бы барыги не мутили- веры им в мире больше нет...обгадили все что можно былов Украине по указанию рашиста...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВККСУ признала соответствие занимаемой должности еще 17 судей. СПИСОК
 
 
 
 
 
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