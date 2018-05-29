 ВККСУ признала соответствие занимаемой должности еще 17 судей. СПИСОК

Как пишет пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВККСУ, 17 из них признаны соответствующими занимаемой должности, по остальным объявлен перерыв.
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