 ВККСУ признала соответствие занимаемой должности еще 17 судей. СПИСОК

Как пишет пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВККСУ, 17 из них признаны соответствующими занимаемой должности, по остальным объявлен перерыв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение июня 1350 украинских судей должны пройти тестирования личных морально-психологических качеств и общих способностей, - ВККСУ