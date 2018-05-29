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Все про:покушение (714) Бабченко Аркадий (13) Муждабаев (8)

 В Киеве убит оппозиционный российский журналист Бабченко

Журналист Айдер Муждабаев обнародовал информацию о том, что на оппозиционного российского журналиста Аркадия Бабченко, который находится в Украине, совершено покушение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Муждабаев отметил: "В Аркадий Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда".

В Киеве убит оппозиционный российский журналист Бабченко 01

Журналистка Ирина Ромалийская написала: "Аркадий Бабченко убит. Подтвердил только что Антон Геращенко".

В Киеве убит оппозиционный российский журналист Бабченко 02

Пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик отметила: "В Киеве стреляли в мужчину. От полученного ранения потерпевший скончался в карете "скорой". ЧП произошло на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе столицы.

На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно - в спину, пострадавший скончался.

Погибший - гражданин РФ, 1977 г.р., ведущий одного из телеканалов.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего".


В Киеве убит оппозиционный российский журналист Бабченко 03

Пресс-сектретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало в комментарии " Украинской правде" заявил: "ЧП произошло в Днепровском районе. Жена была в ванной комнате. Она услышала хлопки, вышла и увидела мужа в крови. Вызвала скорую, его забрали, он умер в карете скорой. На месте работает следственно-оперативная группа, руководство выясняет обстоятельства".

Источник: https://censor.net.ua/n3068698
 
 
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Трупы российских журналистов, убитых в Киеве - это не плод воображения.
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Рыги, кадыровцы, ФСБ чуствуют себя в Украине как дома.
СБУ надо создавать из новых людей, потому что старые - это кагебисты,

и они принимали на работу только таких, как сами.
Вот и результат.
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СБУ должна работать.
А не получать зарплату (которые они даже огласить боятся)
плюс бесплатные квартиры и другие социальные коврижки.
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СБУ работатет...но в обязанности СБУ не входит охрана всех кто сбежал из паРаши....
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СБУ имитирует работу.
Находит все новые страшные тайники.
МЕжду тем АТО ( операция СБУ) длилась всего-ничего - каких-то жалких 4 года.
А почему?
А потому что в СБУ работают промосковские маланцы.
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Так і є...вони ж першими на сторону русні перебігли і в криму,і в луганщині ,і в донецьку...майже всім складом і дружно...При випадку - точно в партизани-мєдвєдівці не підуть в любому регіоні, ще не зданому владою...
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А МИ5 в Великобритании тоже имитирует работу..?? Беглого рассеянчега Скрипаля не смогли защитить..?? У Києві вбито опозиційного російського журналіста Бабченка - Цензор.НЕТ 9497 Или Бабченко круче Скрипаля...и все силы СБУ должны были быть брошены на его охрану..??
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МИ5 Скипаля откачало.
Виктора Суворова ни разу под удар не подставило,
не смотря на столько книг и интервью..
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До кожного панікера приставити охорону ...
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Зато СБУ цветет и пахнет - за людские налоги.
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У нас, кроме рашистских агентов, тут, по Киеву и по стране, спокойно шарятся выпущенные из тюрем или непосаженные коллаборанты -террористы. Взять хоть того бразильца Лусварги.
Это ж больные на голову люди, - любители путина, и они спокойно могут делать такие гадости во имя своей фашистской идеи.
А наши сбушники к ним занадто снисходительны.
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Та їм пофігу...просто...Там інші завдання - вибори на носі,та й "кришування" завжди в"тренді"...
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Царство небесное, пусть земля ему будет пухом.
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думаю нужно попросить российских оппозиционеров не приезжать к нам, так будет лучше для всех, иначе )(уйло в этом случае "убивает " сразу двух зайцев
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Убогая претензия что типа не закрыта граница с паРашей....
ТоваришЧи....а через другие границы въехать что для фээсбешника будет большой проблемой..?? Через губернию Белоруссия к примеру...?? Или и там границу закрыть..??
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Украина стала кладбищем оппозиционных журналистов.
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Русские журналисты наивно думают, что тут их наконец-то защитят.
Они просто не знают, что ФСБУ - очень сплоченная контора.
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Може, про це тут вже й писали - але ж, спочатку він виїхав до Чехії. Що він забув у воюючій Україні?
Мало хто наразі розуміє, що Украіна вже п'ятий рік поспіль є одночасно і мисливцем - і наживкою. Такої ролі, мабуть, в історії не було в жодної країни. Ця роль може (і мусить) бути виграшною, але означає аж над-екстремальні ризики для всіх, хто тут зараз ізнаходиться.
Не треба лаяти спецслужби: якщо націлилися - врятує (можливо, без гарантій) лише штатівська програма захисту свідків.

Кацапня не вміє творити - але краще за решту світу вміє паскудити й нищити. І саме цей кацапський хист має стати вироком расєйській недонації.
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Світла пам*ять Аркадію ... Завжди читав його блог ...
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Якщо наше СБУ не справляється самотужки, то нехай запросять допомоги у Західних спецслужб.... І Мі6. і ЦРУ і інші мають дуже потужну агентурну мережу у Москві... Домагайтеся, щоб Захід давав не тільки військових інструкторів та ці джавеліни... але й ділився розвідданими....., хоча б тими, які стосуються України.... .

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Сейчас! Разбежались !
Запад начнет делиться информацией с однокшниками ФСБешников.
Они вместе учились в одних и тх же акадмиях, вместе бухали, и своих не сдают.
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Ну... да, маєте рацію... нажаль є така проблема....
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Ну... да, маєте рацію... нажаль є така проблема....
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Да...і відразу ці дані будуть продані за центи в москву...аж бігом і наввипередки... У Києві вбито опозиційного російського журналіста Бабченка - Цензор.НЕТ 111
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застрелили, когда в киеве президент фрг...опять германия и евросоюз выразят "глубокую озабоченность"
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Меркель выразит глубокую брезгливость, но неофициально среди европейцев.
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Спалить на хер посольства банки рашки!
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Срочно!!! Визы на въезд в Украину и смертная казнь за преднамеренное убийство, в Европе поймут, это наши внутренние проблемы и все методы хороши для уменьшения преступлений
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Кацапы берегут верность своему государству.
Терпим и подставляем обе щеки.
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И все ольгиновские шавки здесь. Переключают внимания с фашистской России, которая заказала это убийство.
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Марина юденич - не имеет права на жизнь. Ты, путлеровкая подстилка, сдохнешь, как собака...
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ФСБ работает по принципу КГБ......ликвидировать всех кто сбежал...что бы стадо внутри самой паРаши держать в узде...смотрите мол...что с вами скотами будет....
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короче суть для всех такая,увидел кацапа-мочи на глушной ,труп обосци .Чем больше их убьем - тем скорее єто все кончится
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если он убил кацапа или сепара - то да,и орден за єто
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Жалко конечно. Вот нафига они едут в Киев? Пожалуй самое небезопасное сегодня место в мире для журналистов.
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А в чем работа должна была заключаться..?? Охранять ..??
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Отслеживать майнинговые фермы, курировать айтишный и игорный бизнес и наркотрафик, следить за правильной добычей янтаря... работы по горло...
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О! ТАМ же непочатий край роботи!!! А все ,де грошвою не пахне і треба голову підставити(може) - та ну його нафіг У Києві вбито опозиційного російського журналіста Бабченка - Цензор.НЕТ 484
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Все верно....отслеживать и прекращать игорный бизнес..наркотрафик...добычу янтраря...провоз оборудования для майнига в лугандонию...это то чем должно заниматься и главное занимается СБУ...а охранять всяких разных беглых рассенчеГов...без решения суда это не работа СБУ....
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Отследили! Побороть не смогли, возглавили! У Києві вбито опозиційного російського журналіста Бабченка - Цензор.НЕТ 8758
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О том что возглавили ты сам придумал..или подсказал кто то..??
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Конечно придумал! Добыча янтаря прекращена, игорного бизнеса нет и в помине, про наркотики уже давно забыли, оборудованияе для майнинга в ордло не купить как и любые продукты Украины, сельхоз земли как и агробизнес уже давно не отжимают, им награждают... Хуле 140 рехформ проведено - все в шакаляде! У Києві вбито опозиційного російського журналіста Бабченка - Цензор.НЕТ 8218
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слушай, мудило, а что ты такой довольный м веселый все время?
нормальному украинцу сегодня вечером вообще-то все это было бы крайне не приятно и уж точно настроение у него сейчас было бы не ахти.
нет повода для радости и смехуечков.




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А МИ5 тоже не работала..?? Скотлондярд бездельничал...да..??
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Единственный раз когда украинские органы нашли убийцу, это когда убийцу застрелили. Который покушался на Вороненкова.
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Найти профессионала не так просто как вам кажется.....тем более такого который приехал и уехал....
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В данном случае...Массад бы даже пальцем не пошевелил...... всякие разные беглые рассенчеГи их интересуют меньше всего....
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Когда евреям надо - они шевелят всеми пальцами рук и ног.
СБУ охраняет только своих.
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ТоваришЧ Бабченко не та фигура которая требует шевеления всеми пальцами рук и ног.....
Еще никто мне не смог процитировать его слова направленные против власти в паРаши или хуйла.....
Он сбежал из паРаши из за поддержки движения за честные выборы..и за пост по поводу самолета с хором александрова...
Вот в принципе и вся его оппозиционная деятельность....

Не сотвори себе кумира..(с)...
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Нет, Бабченко был, весьма проукраиски настроен, и очень категоричен к московским чекистам. То что его убили уже говорит о том что он был явно им неугоден.
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никакого "профессионала" там быть не может. Раша так не работает. Купили за несколько тысяч долларов "бывшего АТОшника". И вполне вероятно, что его скоро поймают, только это все равно игра в одни ворота...
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Найти купленного ничуть не легче......
Нет связей...нет общих интересов..нет ничего связывающего....
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Це той "професіонал" що в задрипаних кроссівках втекти навіть не зміг ..Нвфіг той цирк на дроті... У Києві вбито опозиційного російського журналіста Бабченка - Цензор.НЕТ 4317
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Так что уже поймали..?? У Києві вбито опозиційного російського журналіста Бабченка - Цензор.НЕТ 6148 Ну вот..а вы на СБУ и МВД бочку катите....
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Я про того довбанутого вбивцю Воронєнкова,який був типа під охороною...А так я люблю безмірно і просто в захопленні від праці на благо нашого суспільства наших лицарів -безсрібнеників із сбу і мвд... У Києві вбито опозиційного російського журналіста Бабченка - Цензор.НЕТ 9878
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уж по крайне мере понаставили бы камер и жучков. но, видимо, для СБУ эти копеечные затраты- непосильная задача...





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кацапия должна бить разрушена,никаких полумер и навсегда
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І в черговий раз - правохоронні органи безсилі. А в рошенівських магазинах все ок!
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Нельзя обвинять только СБУ или МВД они не могут защитить всех или предотвратить.Журналист,а особенно журналист в "политике"всегда будет под прицелом и он это знает.
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не могут защитить всех или предотвратить



Бабченко - не все. таких известных бежавших и доверившихся Украине оппозиционных персонажей из паРаши, как Бабченко, не наберется и десяти человек. Украина должна быть заинтересована в том, чтобы сохранить этих людей и защитить их.
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Как видно не может. Да чекисты всегда убивали своих "предавших". Если бы он хотел безопасности ехать надо было в штаты. Только там чекисты побоялись бы убивать.
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Господи... как жалко человека! Была надежда, что среди русских есть еще нормальные люди... но практически последнего убили... как больно...
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да, Аркадий подчеркивал, что в нем течет и украинская кровь. хотел получмит гражданство.
вот так Украина защищает доверившихся ей.
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Роман Рябчук‏ @ryabtchuk_roman 1 ч.1 час назад

Если контрразведка и СБУ прессуют бизнес, крышуют рэкет, рейдерство и контрабанду, прослушивают и следят за оппонентами Президента, а не занимаются собственно своей работой - спецслужбы врага будут и дальше убивать людей в Украине безнаказанно.У Києві вбито опозиційного російського журналіста Бабченка - Цензор.НЕТ 5714
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Плешивый убивает в Лондоне, Плешивый убивает в Киеве. Плешивому просто нравится убивать. А у нас полный провал контрразведки. Полный провал всех наших спецслужб. Запад тоже не готов к войне. Плешивый убивает всех, кто против него, а фрау Риббентроп готова на все закрыть глаза и строить с ним Северный Поток 2. Как это похоже на 1938 год. Когда русские будут стоять в Берлине и восстанавливать стену, фрау Риббентроп будет локти себе кусать. Если будет еще жива к тому времени.
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Просто необходимо запретить вьезд в Украину гражданам страны-оккупанта!
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бред написал. даже граждан страны-оккупанта, этническим украинцам, друзьяи Украины, которые ищут защиты от преступного гэбешного режима?






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Когда начну читать-в Бойко стреляли-сдох!В Шуфрича стреляли-сдох!В Труханова стреляли-сдох!В продажного судью стреляли-сдох!
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Пані та панове, годі котити балони на українських силовиків. Яке було громадянство Бабченка? РО-СІЙ-СЬКЕ. Хтось хоче щоби росіян, нехай втікачів, нехай опозиционерів,українські силові відомства охороняли на кошти українських платників податків? Крикунам пропоную створити той чи інший фонд і на ваші внески найміть фахових охоронців. Все.
Сім сторінок постів, 90% яких - полова. Чомусь повідомлення про загибель наших вояків не мають такої кількості коментарів. Нагадаю: один наш, український солдат набагато цінніший ніж усі запоребрикові журналісти та опозиційні політики гуртом.
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