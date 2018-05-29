 В Киеве убит оппозиционный российский журналист Бабченко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Муждабаев отметил: "В Аркадий Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда".
Журналистка Ирина Ромалийская написала: "Аркадий Бабченко убит. Подтвердил только что Антон Геращенко".
Пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик отметила: "В Киеве стреляли в мужчину. От полученного ранения потерпевший скончался в карете "скорой". ЧП произошло на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе столицы.
На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно - в спину, пострадавший скончался.
Погибший - гражданин РФ, 1977 г.р., ведущий одного из телеканалов.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего".
Пресс-сектретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало в комментарии " Украинской правде" заявил: "ЧП произошло в Днепровском районе. Жена была в ванной комнате. Она услышала хлопки, вышла и увидела мужа в крови. Вызвала скорую, его забрали, он умер в карете скорой. На месте работает следственно-оперативная группа, руководство выясняет обстоятельства".
СБУ надо создавать из новых людей, потому что старые - это кагебисты,
и они принимали на работу только таких, как сами.
Вот и результат.
А не получать зарплату (которые они даже огласить боятся)
плюс бесплатные квартиры и другие социальные коврижки.
Находит все новые страшные тайники.
МЕжду тем АТО ( операция СБУ) длилась всего-ничего - каких-то жалких 4 года.
А почему?
А потому что в СБУ работают промосковские маланцы.
Виктора Суворова ни разу под удар не подставило,
не смотря на столько книг и интервью..
Это ж больные на голову люди, - любители путина, и они спокойно могут делать такие гадости во имя своей фашистской идеи.
А наши сбушники к ним занадто снисходительны.
ТоваришЧи....а через другие границы въехать что для фээсбешника будет большой проблемой..?? Через губернию Белоруссия к примеру...?? Или и там границу закрыть..??
Они просто не знают, что ФСБУ - очень сплоченная контора.
Мало хто наразі розуміє, що Украіна вже п'ятий рік поспіль є одночасно і мисливцем - і наживкою. Такої ролі, мабуть, в історії не було в жодної країни. Ця роль може (і мусить) бути виграшною, але означає аж над-екстремальні ризики для всіх, хто тут зараз ізнаходиться.
Не треба лаяти спецслужби: якщо націлилися - врятує (можливо, без гарантій) лише штатівська програма захисту свідків.
Кацапня не вміє творити - але краще за решту світу вміє паскудити й нищити. І саме цей кацапський хист має стати вироком расєйській недонації.
Запад начнет делиться информацией с однокшниками ФСБешников.
Они вместе учились в одних и тх же акадмиях, вместе бухали, и своих не сдают.
Терпим и подставляем обе щеки.
нормальному украинцу сегодня вечером вообще-то все это было бы крайне не приятно и уж точно настроение у него сейчас было бы не ахти.
нет повода для радости и смехуечков.
СБУ охраняет только своих.
Еще никто мне не смог процитировать его слова направленные против власти в паРаши или хуйла.....
Он сбежал из паРаши из за поддержки движения за честные выборы..и за пост по поводу самолета с хором александрова...
Вот в принципе и вся его оппозиционная деятельность....
Не сотвори себе кумира..(с)...
Нет связей...нет общих интересов..нет ничего связывающего....
Бабченко - не все. таких известных бежавших и доверившихся Украине оппозиционных персонажей из паРаши, как Бабченко, не наберется и десяти человек. Украина должна быть заинтересована в том, чтобы сохранить этих людей и защитить их.
вот так Украина защищает доверившихся ей.
Если контрразведка и СБУ прессуют бизнес, крышуют рэкет, рейдерство и контрабанду, прослушивают и следят за оппонентами Президента, а не занимаются собственно своей работой - спецслужбы врага будут и дальше убивать людей в Украине безнаказанно.
Сім сторінок постів, 90% яких - полова. Чомусь повідомлення про загибель наших вояків не мають такої кількості коментарів. Нагадаю: один наш, український солдат набагато цінніший ніж усі запоребрикові журналісти та опозиційні політики гуртом.