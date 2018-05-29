 В Киеве убит оппозиционный российский журналист Бабченко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Муждабаев отметил: "В Аркадий Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда".

Журналистка Ирина Ромалийская написала: "Аркадий Бабченко убит. Подтвердил только что Антон Геращенко".

Пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик отметила: "В Киеве стреляли в мужчину. От полученного ранения потерпевший скончался в карете "скорой". ЧП произошло на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе столицы.

На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно - в спину, пострадавший скончался.

Погибший - гражданин РФ, 1977 г.р., ведущий одного из телеканалов.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего".





Пресс-сектретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало в комментарии " Украинской правде" заявил: "ЧП произошло в Днепровском районе. Жена была в ванной комнате. Она услышала хлопки, вышла и увидела мужа в крови. Вызвала скорую, его забрали, он умер в карете скорой. На месте работает следственно-оперативная группа, руководство выясняет обстоятельства".