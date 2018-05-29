 На оппозиционного российского журналиста Бабченко, пребывающего в Украине, совершено покушение - стреляли в спину, - Муждабаев

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Муждабаев отметил: "В Аркадий Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Муждабаев отметил: "В Аркадий Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда".
https://www.obozrevatel.com/crime/v-kieve-zastrelili-izvestnogo-zhurnalista-arkadiya-babchenko.htm
Може примарилося?
Враг №1 хуйла миша амстердамский пол года гулял по Украине и никто даже пальцем не тронул.
Один из немногих россиян достойный уважения.... - уже стал по настоящему нашим, украинцем.....
Позор спец.службам - покушение на него не трудно было предугадать....
Сегодня написал на фейсбуке. Кремляди любят символизм суки
Рашке в Украине новичок ненужен.
Вот так они расправляются с оппозицией, начиная с Немцова .
Почерк масквы и заказчик очевидны.
И результат расследования тоже