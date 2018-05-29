EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии
 Происшествия
  3475  35
Все про:покушение (714) Бабченко Аркадий (13) Муждабаев (8)

 На оппозиционного российского журналиста Бабченко, пребывающего в Украине, совершено покушение - стреляли в спину, - Муждабаев

Журналист Айдер Муждабаев обнародовал информацию о том, что на оппозиционного российского журналиста Аркадия Бабченко, который находится в Украине, совершено покушение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Муждабаев отметил: "В Аркадий Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда".

На оппозиционного российского журналиста Бабченко, пребывающего в Украине, совершено покушение - стреляли в спину, - Муждабаев 01

Источник: https://censor.net.ua/n3068698
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
только написали что не довезли умер , пизд... что творится ?
 показать весь комментарий
 
Не дай Боже.Може не правда?Де написали?
 показать весь комментарий
 
 
на канале прямом уже обсуждают это жесть... фсб суки
 показать весь комментарий
 
 
Пипец.Это наверное единственный журналист кацапии,который прямо резал правду и ничего не боялся.Бабченко-наверное корни украинские есть.Жесть.Очень жалко...
 показать весь комментарий
 
РуSSо-фашистские каратели вольготно чувствую себя в Украине?
 показать весь комментарий
 
 
Не треба в Україні ніяких кацапів.. Ні тих,котрі біля владного корита, ні "опозиціонерів", ні пропагандонів.. Навіщо Україні той клопіт?
 показать весь комментарий
 
 
В Англии убирают, а тут для кацапов вообще проходной двор.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
меньше на одного кацапа в Украине
 показать весь комментарий
 
Сколько было подобных покушений совершено в Украине московитской агентурой - хоть одно раскрыто?
 показать весь комментарий
 
 
на ком кровь патриотов,на власти,пришедшей на крови небесной сотни и эта власть все никак не нажрется,ей лишь бы карманы набить и свалить за бугор,твари
 показать весь комментарий
 
 
При чём тут какой-то запоребриковый к патриотам? То, что бабченки- муждабаевы против хуйла ещё не значит, что они за Украину.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Пуля производит удивительные изменения в голове, даже когда попадает в задницу.
 показать весь комментарий
 
Щось крім Муждабаева про це ніхто ані слова.
Може примарилося?
 показать весь комментарий
 
Оце вірю що замах. Не так як із Стерненком.
 показать весь комментарий
 
Странно...

Враг №1 хуйла миша амстердамский пол года гулял по Украине и никто даже пальцем не тронул.
 показать весь комментарий
 
 
За одного убитого патриота Украины надо снимать шкуру с десяти прокацапских пидарасов! В Марике аж двоих посадили. Эти твари Украине жить не дадут. А маргиналы хачиков пистят вместо того, чтобы вылавливать сепарских гнид.
 показать весь комментарий
 
 
это пипец.....
Один из немногих россиян достойный уважения.... - уже стал по настоящему нашим, украинцем.....
Позор спец.службам - покушение на него не трудно было предугадать....
 показать весь комментарий
 
 
"А мне повезло. Второй день рождения, получается."

Сегодня написал на фейсбуке. Кремляди любят символизм суки
 показать весь комментарий
 
Умер. Царство небесное. Классно писал. Похоже, Украину конкретно сливают х@йлу.
 показать весь комментарий
 
А чем, собственно, у нас занимаются спесиальные слюжбы?!
 показать весь комментарий
 
Ух, ты! Как я понимаю, введен план "Перехват"... а можэ и план "Сирена". Та поймают, сто процентов- поймают!
 показать весь комментарий
 
Погиб.
Рашке в Украине новичок ненужен.
Вот так они расправляются с оппозицией, начиная с Немцова .
Почерк масквы и заказчик очевидны.
И результат расследования тоже
 показать весь комментарий
 
 
мразям из рыгионов,открытым врагам Украины,власти предоставляют госохрану,а патриотов отстреливают и режут каждый день
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа оппозиционного российского журналиста Бабченко, пребывающего в Украине, совершено покушение - стреляли в спину, - Муждабаев
 
 
 
 
 
 вверх