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 Россия должна отвести вооружение и выполнять Минские соглашения, - посольство США в связи с гибелью 15-летней Дарьи Каземировой на Донбассе

В ходе беспорядочного обстрела террористами мирного поселка Зализное на Донетчине 28 мая погибла несовершеннолетняя Дарья Каземирова.

Об этом напоминают в Twitter посольства США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате агрессии России против Украины продолжают гибнуть мирные люди - так вчера во время беспорядочного обстрела погибла во дворе у своей бабушки Дарья Каземирова, которой только исполнилось 15 лет. Россия должна отвести вооружения и выполнять Минские договоренности", - призвали в посольстве.

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Россия должна отвести вооружение и выполнять Минские соглашения, - посольство США в связи с гибелью 15-летней Дарьи Каземировой на Донбассе 01

Напомним, пресс-служба 24-й бригады сообщила, что 28 мая в 11:40 враг открыл артиллерийский огонь по мирному населенному пункту Зализное Донецкой области. Один из снарядов попал во двор частного дома. Осколком снаряда убило 15-летнюю Дарью Каземирову. Предварительно факт квалифицирован по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3068697
 
 
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