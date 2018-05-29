 Россия должна отвести вооружение и выполнять Минские соглашения, - посольство США в связи с гибелью 15-летней Дарьи Каземировой на Донбассе

Об этом напоминают в Twitter посольства США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате агрессии России против Украины продолжают гибнуть мирные люди - так вчера во время беспорядочного обстрела погибла во дворе у своей бабушки Дарья Каземирова, которой только исполнилось 15 лет. Россия должна отвести вооружения и выполнять Минские договоренности", - призвали в посольстве.

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Напомним, пресс-служба 24-й бригады сообщила, что 28 мая в 11:40 враг открыл артиллерийский огонь по мирному населенному пункту Зализное Донецкой области. Один из снарядов попал во двор частного дома. Осколком снаряда убило 15-летнюю Дарью Каземирову. Предварительно факт квалифицирован по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.