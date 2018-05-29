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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Штайнмайер (363) Гройсман (4072)

 Взаимная торговля между Украиной и Германией в 2017 году выросла на 22,8% - до $ 7,91 млрд, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел встречу президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом премьер написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Берлин - важный друг Украины и мы ценим его помощь в восстановлении суверенитета Украины.

Взаимная торговля между Украиной и Германией в 2017 году выросла на 22,8% - до $ 7,91 млрд. Считаю, что наши экономические отношения имеют еще больший потенциал.

Также обсудили "Северный поток-2". Сказал, что рассматриваем российский газовый проект, как прямую угрозу энергетической безопасности не только Украины, но и европейских стран. Ведь Россия неоднократно шантажировала и использовала энергетику для достижения своих политических амбиций".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия заинтересована в продолжении реформирования Украины, в том числе и в плане борьбы с коррупцией, - Штайнмайер

Источник: https://censor.net.ua/n3068696
 
 
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Благодаря президенту Порошенко выросла. Давайте говорить правду.
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Жуй лугандонские конфетки, которые ты не ненавидишь, а я буду пока покупать шоколад Рошен Винницкой фабрики...
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Гройсман говнотик, а не член. Наш президент Порошенко.
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Т.е. во всём мире у президентов команда, а Украина опять уникальна - достаточно одного бого-президента без команды?
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покупка германских товаров возрасла ибо свое производство разрушено? Да, благодаря президенту Порошенко выросла. Давайте говорить правду.
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Вы все буквально понимаете. А экономика она тоньше.
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И за какие деньги всё покупается, если производство разрушено (при Порошенко, надеюсь?)?
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Який може бути зріст при такій кАрупції? Це якась зрада...)))
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Это фетишь германии работать только коррупционерами
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тільки при коррупціх і може - треба ж корупціонерам десь гроші витрачати на усіляки БМВ та іже з ними
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А с паРашей до $11,1 млрд. Если уж хвастать, то и этим тоже.
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Велика подяка "сивочолому гетьману", та "найкращому менеджеру" , за версією солодкоголосого троєщинського соловейка, за те, що завів на пагорби Печерська цього молодого та талановитого вінницького хлопа.. Взаимная торговля между Украиной и Германией в 2017 году выросла на 22,8% - до $ 7,91 млрд, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4190
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А какой профицит у нас в єтой торговле? Просто интересно
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Что такое блять за термин "взаимная торговля"? МАУПский птичий язык? Есть импорт, есть экспорт,- торговый баланс черти покажите.
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винницкий продавец труселями ПРОВЕЛ встречу со штангенциркулем...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВзаимная торговля между Украиной и Германией в 2017 году выросла на 22,8% - до $ 7,91 млрд, - Гройсман
 
 
 
 
 
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