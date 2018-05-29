 Взаимная торговля между Украиной и Германией в 2017 году выросла на 22,8% - до $ 7,91 млрд, - Гройсман

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом премьер написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Берлин - важный друг Украины и мы ценим его помощь в восстановлении суверенитета Украины.
Взаимная торговля между Украиной и Германией в 2017 году выросла на 22,8% - до $ 7,91 млрд. Считаю, что наши экономические отношения имеют еще больший потенциал.
Также обсудили "Северный поток-2". Сказал, что рассматриваем российский газовый проект, как прямую угрозу энергетической безопасности не только Украины, но и европейских стран. Ведь Россия неоднократно шантажировала и использовала энергетику для достижения своих политических амбиций".