 Взаимная торговля между Украиной и Германией в 2017 году выросла на 22,8% - до $ 7,91 млрд, - Гройсман

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом премьер написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Берлин - важный друг Украины и мы ценим его помощь в восстановлении суверенитета Украины.

Взаимная торговля между Украиной и Германией в 2017 году выросла на 22,8% - до $ 7,91 млрд. Считаю, что наши экономические отношения имеют еще больший потенциал.

Также обсудили "Северный поток-2". Сказал, что рассматриваем российский газовый проект, как прямую угрозу энергетической безопасности не только Украины, но и европейских стран. Ведь Россия неоднократно шантажировала и использовала энергетику для достижения своих политических амбиций".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия заинтересована в продолжении реформирования Украины, в том числе и в плане борьбы с коррупцией, - Штайнмайер