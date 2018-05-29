 Украина прекратила политические контакты и сотрудничество с Дамаском, - МИД о признании режимом Асада оккупированных территорий Абхазии и Южной Осетии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении МИД.

В тексте заявления отмечается: "Такие действия является очередным нарушением общепризнанных норм и принципов международного права со стороны режима Б.Асада и безусловным свидетельством намерения нынешней сирийской власти угодить кремлевскому режиму.

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Напомним, что Сирия вместе с несколькими другими государствами-париями поддержала международное преступление Кремля - ​​вооруженную агрессию против Украины и попытку аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь. Учитывая откровенно антиукраинскую позицию высшего политического руководства Сирии, Украина прекратила политические контакты и сотрудничество с Дамаском.

Украина подтверждает свою приверженность политике поддержки государственного суверенитета и территориальной целостности Грузии и считает данное решение Дамаска ничтожным с точки зрения международного права".

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