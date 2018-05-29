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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Абхазия (316) МИД (4565) Сирия (2672) Южная Осетия (140)

 Украина прекратила политические контакты и сотрудничество с Дамаском, - МИД о признании режимом Асада оккупированных территорий Абхазии и Южной Осетии

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает решение Сирийской Арабской Республики о признании независимости и установления дипломатических отношений с оккупированными территориями Грузии - Абхазией и Цхинвальском регионом / Южной Осетией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении МИД.

В тексте заявления отмечается: "Такие действия является очередным нарушением общепризнанных норм и принципов международного права со стороны режима Б.Асада и безусловным свидетельством намерения нынешней сирийской власти угодить кремлевскому режиму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Стая союзников РФ давно известна", - Климкин осудил признание Сирией независимости части оккупированных грузинских земель - Абхазии и Южной Осетии

Напомним, что Сирия вместе с несколькими другими государствами-париями поддержала международное преступление Кремля - ​​вооруженную агрессию против Украины и попытку аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь. Учитывая откровенно антиукраинскую позицию высшего политического руководства Сирии, Украина прекратила политические контакты и сотрудничество с Дамаском.

Украина подтверждает свою приверженность политике поддержки государственного суверенитета и территориальной целостности Грузии и считает данное решение Дамаска ничтожным с точки зрения международного права".

Также читайте: Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Тбилиси начал процедуру разрыва дипотношений с Дамаском

Источник: https://censor.net.ua/n3068695
 
 
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С Дамаском прекратили, но липецкое барыжнечиство с Хуйлом = набирает обороты.
А с Дамаска ведь и взять то нечего.
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єтой фоте минимум 4 года..мент в шакальей форме еще...
у бара Альф уже віцвели все вівески)
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Иак же прекратила как и со страной-агрессором московией? Украина прекратила политические контакты и сотрудничество с Дамаском, - МИД о признании режимом Асада оккупированных территорий Абхазии и Южной Осетии - Цензор.НЕТ 4786
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Ще є країни, котрі визнають Крим кацапським... З ними як бути?
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а таки передали привет рассеиским пенсионерам, прям читали ценсор:
'Пенсионные накопления россиян заморозят навсегда.
Правительство не намерено размораживать пенсионные накопления россиян, а институт обязательных взносов ликвидируют.

как бы асадушке помочь, а туркам милиард надо дать за уже сожжённый газ, Крым, днр и лнр - многих надо покормить. Украина прекратила политические контакты и сотрудничество с Дамаском, - МИД о признании режимом Асада оккупированных территорий Абхазии и Южной Осетии - Цензор.НЕТ 1877
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ну, а что? вполне гуманно)) кацаподедобаба, собирала себе на похороны, но, мудрый правитель, чей портрет, у них висит, на почетном месте, забрав у них бабло, мол, рано вам еще, на покой, послужите Родине. В общую канаву, дедыбабываевали, не хотят, но, походу, все равно, туда заедут, Кирилл благословит, как, путиноугодное дело.
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Согласно официальной статистике государственного статистического органа Укрстат, в первом квартале этого года, экспорт из Украины в Сирию вырос на 38% по отношению к первому кварталу прошлого года.
Кто не верит, можете убедиться, посмотреть официальную статистику на сайте Укрстата.
То есть торговля с кровавым режимом Асада только растёт.
Вот так они прекратили все контакты с режимом Асада, шоколадные п.здуны.
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Прошу макс перепоста.
ЭТО не должно ходить по улицам столицы.
Украина прекратила политические контакты и сотрудничество с Дамаском, - МИД о признании режимом Асада оккупированных территорий Абхазии и Южной Осетии - Цензор.НЕТ 6960

Украина прекратила политические контакты и сотрудничество с Дамаском, - МИД о признании режимом Асада оккупированных территорий Абхазии и Южной Осетии - Цензор.НЕТ 1869
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина прекратила политические контакты и сотрудничество с Дамаском, - МИД о признании режимом Асада оккупированных территорий Абхазии и Южной Осетии
 
 
 
 
 
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