 Украина прекратила политические контакты и сотрудничество с Дамаском, - МИД о признании режимом Асада оккупированных территорий Абхазии и Южной Осетии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении МИД.
В тексте заявления отмечается: "Такие действия является очередным нарушением общепризнанных норм и принципов международного права со стороны режима Б.Асада и безусловным свидетельством намерения нынешней сирийской власти угодить кремлевскому режиму.
Напомним, что Сирия вместе с несколькими другими государствами-париями поддержала международное преступление Кремля - вооруженную агрессию против Украины и попытку аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь. Учитывая откровенно антиукраинскую позицию высшего политического руководства Сирии, Украина прекратила политические контакты и сотрудничество с Дамаском.
Украина подтверждает свою приверженность политике поддержки государственного суверенитета и территориальной целостности Грузии и считает данное решение Дамаска ничтожным с точки зрения международного права".
А с Дамаска ведь и взять то нечего.
у бара Альф уже віцвели все вівески)
'Пенсионные накопления россиян заморозят навсегда.
Правительство не намерено размораживать пенсионные накопления россиян, а институт обязательных взносов ликвидируют.
как бы асадушке помочь, а туркам милиард надо дать за уже сожжённый газ, Крым, днр и лнр - многих надо покормить.
Кто не верит, можете убедиться, посмотреть официальную статистику на сайте Укрстата.
То есть торговля с кровавым режимом Асада только растёт.
Вот так они прекратили все контакты с режимом Асада, шоколадные п.здуны.
ЭТО не должно ходить по улицам столицы.