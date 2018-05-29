 Двое мариупольцев получили по 10 лет тюрьмы за ведение войны и участие в НВФ "ДНР", - Лысенко

"По идейным и политическим соображениям двое мужчин в возрасте 34 и 39 лет в сентябре 2014 года вступили в непредусмотренное законом вооруженное формирование "ДНР", а именно - к 3-ю мотострелковую бригаду "Семеновского батальона", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение на facebook-странице спикера Генпрокуратуры Андрея Лысенко.

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Он информирует, что некоторое время мужчины несли службу на контрольно-пропускном пункте штаба "ДНР" поселке Новоазовск.

Потом один из них прошел двухнедельное обучение управлению танка Т-72а на территории Ростовской области РФ и после возвращения был назначен командиром танка, а его напарник - наводчиком танка.

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"Действуя во исполнение преступных приказов должностных лиц вооруженных сил РФ, в середине октября 2014 года пособники террористов незаконно пересекли границу Украины на участке, который не контролируется органами государственной власти Украины, переправив на оккупированную территорию Донбасса танки и боеприпасы. Также в составе "ДНР" танкисты принимали активное участие в вооруженных противостояниях и обстрелах Вооруженных сил Украины, которые привели к гибели людей и причинении тяжких последствий в районе населенных пунктов Саханка, Ленинское, Октябрьское", - сообщает Лысенко.

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В сентябре 2015 года обоих танкистов задержали и арестовали. Суд признал мужчин виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч.2 ст.260 (участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях) и ч.2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) УК Украины.