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Все про:ГПУ (8681) суд (20944) танк (589) Донбасс (16282) Лысенко Андрей (37)

 Двое мариупольцев получили по 10 лет тюрьмы за ведение войны и участие в НВФ "ДНР", - Лысенко

Апелляционный суд Донецкой области оставил в силе приговор суда первой инстанции, которым двух жителей Мариуполя приговорили к 10 годам лишения свободы.

"По идейным и политическим соображениям двое мужчин в возрасте 34 и 39 лет в сентябре 2014 года вступили в непредусмотренное законом вооруженное формирование "ДНР", а именно - к 3-ю мотострелковую бригаду "Семеновского батальона", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение на facebook-странице спикера Генпрокуратуры Андрея Лысенко.

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Он информирует, что некоторое время мужчины несли службу на контрольно-пропускном пункте штаба "ДНР" поселке Новоазовск.

Потом один из них прошел двухнедельное обучение управлению танка Т-72а на территории Ростовской области РФ и после возвращения был назначен командиром танка, а его напарник - наводчиком танка.

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"Действуя во исполнение преступных приказов должностных лиц вооруженных сил РФ, в середине октября 2014 года пособники террористов незаконно пересекли границу Украины на участке, который не контролируется органами государственной власти Украины, переправив на оккупированную территорию Донбасса танки и боеприпасы. Также в составе "ДНР" танкисты принимали активное участие в вооруженных противостояниях и обстрелах Вооруженных сил Украины, которые привели к гибели людей и причинении тяжких последствий в районе населенных пунктов Саханка, Ленинское, Октябрьское", - сообщает Лысенко.

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В сентябре 2015 года обоих танкистов задержали и арестовали. Суд признал мужчин виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч.2 ст.260 (участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях) и ч.2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) УК Украины.

Двое мариупольцев получили по 10 лет тюрьмы за ведение войны и участие в НВФ ДНР, - Лысенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3068694
 
   
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по теме..... Рашисты таки собираются пробивать коридор на Крым, да?

Двое мариупольцев получили по 10 лет тюрьмы за ведение войны и участие в НВФ "ДНР", - Лысенко - Цензор.НЕТ 2201 Ray‏ @Ray_net_ua 10 ч.10 часов назад
После того, как ЕС в лице Меркель и Макрон поддержал режим Путина и он получил миллиардный финансовый ресурс на годы вперед. Пропаганда РФ начала усиливать гибридную войну против Украины.

Двое мариупольцев получили по 10 лет тюрьмы за ведение войны и участие в НВФ "ДНР", - Лысенко - Цензор.НЕТ 950
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Интересно, почему получили не "браслет"?
Ведь всего лишь из танков по армии Украины стреляли, убивали и, наверняка, совершали массу других военных преступлений.
Хотя о чем это я? Липецкий госизменник и Муженко-котлован их сенсеи. Эти вообще не то, что не сидят, а цветут и пахнут, пока население (да, не граждане, а население) = мычит и носки ихние нюхает.
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А я не понял! Вот этим двум дебилам уже вынесен приговор суда. Почему бы не назвать их поименно?! Мне, например, было бы очень интересно. А можэ я кого и знаю.
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это третий дибил...пока не попался Двое мариупольцев получили по 10 лет тюрьмы за ведение войны и участие в НВФ "ДНР", - Лысенко - Цензор.НЕТ 2852
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Та, это овечки. А тут- таки по червонцу, на душу населения! Я вот с надеждой ожидаю, что одному знакомцу дадут не менее. Во, где гнида! Некий Буцкой.
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Ну, прошу меня не путать! Этого кренделя, который убийца-неудачник, я завсегда именовал тем кто он есть. Шо интересно, его и из Дыры выперли, с позором. Бывает
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Если это война, то они военнопленные.Если повстанцы - то политзаключенные. Если участники террорестической акции - то террористы. Вещи надо называть своими именами, а то какой-то мусор реразбери-что в постах.
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русня не бывает военнопленными или политзаключенными. Русня бывает только террористами.
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А бойовика- сепаратиста Лусваргі відпустили. Відсидів 1 рік замість 13... Натомість судять патріота, що приволік його до сбу... Слава "люстрований і реформованим" рошенвіським судам
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пайдут на абмен - енто так было задумано.
ырагеращенка уже договорилась,

получает 20- укр солдат,

отдает 120 данецких.
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Пусть сидят. Главное в суматохе не посягнуть на тех, кто эти "идейные и политические соображения" развесил им на уши. И такая задача нам по плечу.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое мариупольцев получили по 10 лет тюрьмы за ведение войны и участие в НВФ "ДНР", - Лысенко
 
 
 
 
 
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