 Двое мариупольцев получили по 10 лет тюрьмы за ведение войны и участие в НВФ "ДНР", - Лысенко

"По идейным и политическим соображениям двое мужчин в возрасте 34 и 39 лет в сентябре 2014 года вступили в непредусмотренное законом вооруженное формирование "ДНР", а именно - к 3-ю мотострелковую бригаду "Семеновского батальона", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение на facebook-странице спикера Генпрокуратуры Андрея Лысенко.
Он информирует, что некоторое время мужчины несли службу на контрольно-пропускном пункте штаба "ДНР" поселке Новоазовск.
Потом один из них прошел двухнедельное обучение управлению танка Т-72а на территории Ростовской области РФ и после возвращения был назначен командиром танка, а его напарник - наводчиком танка.
"Действуя во исполнение преступных приказов должностных лиц вооруженных сил РФ, в середине октября 2014 года пособники террористов незаконно пересекли границу Украины на участке, который не контролируется органами государственной власти Украины, переправив на оккупированную территорию Донбасса танки и боеприпасы. Также в составе "ДНР" танкисты принимали активное участие в вооруженных противостояниях и обстрелах Вооруженных сил Украины, которые привели к гибели людей и причинении тяжких последствий в районе населенных пунктов Саханка, Ленинское, Октябрьское", - сообщает Лысенко.
В сентябре 2015 года обоих танкистов задержали и арестовали. Суд признал мужчин виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч.2 ст.260 (участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях) и ч.2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) УК Украины.
Ray @Ray_net_ua 10 ч.10 часов назад
После того, как ЕС в лице Меркель и Макрон поддержал режим Путина и он получил миллиардный финансовый ресурс на годы вперед. Пропаганда РФ начала усиливать гибридную войну против Украины.
Ведь всего лишь из танков по армии Украины стреляли, убивали и, наверняка, совершали массу других военных преступлений.
Хотя о чем это я? Липецкий госизменник и Муженко-котлован их сенсеи. Эти вообще не то, что не сидят, а цветут и пахнут, пока население (да, не граждане, а население) = мычит и носки ихние нюхает.
ырагеращенка уже договорилась,
получает 20- укр солдат,
отдает 120 данецких.