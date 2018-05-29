 Министры иностранных дел и образования Украины и Венгрии встретятся с представителями украинской венгерской общины в июне для решения языкового вопроса, - Климкин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы встретимся. Возможно, в Киеве, возможно, в Будапеште, но скорее всего, всем нравится Берегово. Два министра иностранных дел, два министра образования и представители венгерской общины, чтобы окончательно найти то решение, которое будет работать для наших граждан венгерского происхождения... Мы встретимся, скорее всего, в середине июня или немного позже", - сказал Климкин в Нью-Йорке во вторник по итогам встречи с главой МИД Венгрии.

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Климкин добавил, что 5 июня состоится встреча представителей Министерства образования и науки Украины с представителями венгерского национального меньшинства.

"Венгерская сторона будет способствовать этим консультациям, чтобы они были результативными", - отметил министр.

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Напомним, отношения Венгрии и Украины усложнились на фоне языкового вопроса. Так, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене.Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.

Венгрия уже в третий раз заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании. В феврале Будапешт заблокировал второе министерское заседание НАТО. Венгерская власть объяснила, что таким образом она оказывает давление на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании. Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто пообещал заблокировать участие президента Порошенко в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле 2018 года.

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