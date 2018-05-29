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 Политика Украины
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 Министры иностранных дел и образования Украины и Венгрии встретятся с представителями украинской венгерской общины в июне для решения языкового вопроса, - Климкин

Министры иностранных дел Украины и Венгрии Павел Климкин и Петер Сиярто намерены провести консультации с венгерской общиной в Украине в середине июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы встретимся. Возможно, в Киеве, возможно, в Будапеште, но скорее всего, всем нравится Берегово. Два министра иностранных дел, два министра образования и представители венгерской общины, чтобы окончательно найти то решение, которое будет работать для наших граждан венгерского происхождения... Мы встретимся, скорее всего, в середине июня или немного позже", - сказал Климкин в Нью-Йорке во вторник по итогам встречи с главой МИД Венгрии.

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Климкин добавил, что 5 июня состоится встреча представителей Министерства образования и науки Украины с представителями венгерского национального меньшинства.

"Венгерская сторона будет способствовать этим консультациям, чтобы они были результативными", - отметил министр.

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Напомним, отношения Венгрии и Украины усложнились на фоне языкового вопроса. Так, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене.Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.

Венгрия уже в третий раз заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании. В феврале Будапешт заблокировал второе министерское заседание НАТО. Венгерская власть объяснила, что таким образом она оказывает давление на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании. Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто пообещал заблокировать участие президента Порошенко в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле 2018 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3068693
 
 
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А кто в курсе, когда президент Бубенчик наведёт порядок и выгонит барИгу в Ростов?
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он президент в изгнании...правда непонятно,кто его куда изгонял-но то такэ... Министры иностранных дел и образования Украины и Венгрии встретятся с представителями украинской венгерской общины в июне для решения языкового вопроса, - Климкин - Цензор.НЕТ 4203
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А чего кремлевских не пригласили, они бы хотели увидеть, за что бабло платили на бурю в тазике?
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все опиздоленніе вЄнгри живут В Украине?! Министры иностранных дел и образования Украины и Венгрии встретятся с представителями украинской венгерской общины в июне для решения языкового вопроса, - Климкин - Цензор.НЕТ 7749
хйуловій инструктаж уже прошли?
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Им потом обо всём происходящем Сийярто с Орбаном доложат, а то и стенограмму встречи отошлют...
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опять хуйло развели на бабки, зря старался.
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йоббики просят о встречи...такое ощущение, что это не новость, а признание, клиента, психиатрической больницы.
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А как насчёт участия украинской общины Венгрии? А то выходит только одну сторону слушают.
И вообще, требования мадьяров просто абсурдны, и само участие в переговорах по этой теме неуместно. Этих уродов надо додавливать силой и безо всяких уступок. Во-первых, тут и уступать нечего т.е. если что и надо делать, то на венгерской стороне. А во-вторых, эта шпана, похоже, только жёсткую позицию понимает.
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шпана - в крембле сидит,єти же - попугаи...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинистры иностранных дел и образования Украины и Венгрии встретятся с представителями украинской венгерской общины в июне для решения языкового вопроса, - Климкин
 
 
 
 
 
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