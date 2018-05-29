 За две недели корью заболело 2600 людей, - Центр общественного здоровья при Минздраве

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в эфире Громадського радио заявил генеральный директор Центра общественного здоровья МОЗ Украины Владимир Курпита.

"Новая волна заболевания началась в начале апреля. Позапрошлую неделю мы имели самый высокий уровень заболеваемости за весь период вспышки -зафиксировано 1600 случаев по всей территории Украины. За прошедшую неделю ситуация несколько улучшилась. Мы имели 1300 случаев заболеваемости корью ", - отметил Курпита.

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Он рассказал, что особенность второй волны заболеваний корью заключается в том, что болезнь начала распространяться на старшие возрастные группы. "В частности, чаще стали болеть дети в возрасте старше 9 лет, а также взрослые от 18 лет и старше. Сейчас взрослые сейчас составляют более 40% всех заболевших корью ", - рассказал гендиректор Центра общественного здоровья Минздрава.

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По его словам, за последние недели летальных случаев нет, а с начала года зафиксировано 9. Также, по информации Владимира Курипты, всего с начала года корью заболели более 18 000 украинцев. "Единственным средством профилактики кори является вакцинация. Ее можно осуществлять в любом возрасте в соответствии с показаниями, которые рассматриваются врачами. И Министерство здравоохранения сейчас обеспечило всю страну вакциной. В настоящее время около 1 миллиона доз вакцины находится во всех регионах Украины ", - рассказал Владимир Курпита.

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Он отметил, что данная вакцина бельгийского производства, является безопасной и эффективной. Вакцину поставляет детский фонд ЮНИСЕФ. "Сейчас МОН распространило меры усиленной иммунизации на все возрастные группы для детей. Раньше можно было вакцинировать детей до 9 лет, теперь всех детей до 17 лет. И, соответственно, информация направлена ​​в областных управлений здравоохранения", - рассказал Владимир Курпита.

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