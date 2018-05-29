 Убийство девочки в Торецке квалифицировано как теракт. Собранные доказательства указывают, что обстрел вели российские наемники, - ГПУ. КАРТА

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Украины.

В сообщении отмечается: "В ходе досудебного расследования установлено, что 28.05.2018 в 11:40 членами террористической организации "ДНР" из города Горловка Донецкой области было совершено обстрел населенного пункта Железное (Торецкого района).

В результате разрыва одного снаряда погибла несовершеннолетняя Д. Казимирова.

Следствием получены убедительные доказательства, указывающие на совершение террористического акта со стороны членов террористической организации "ДНР".

Так, место происшествия представляет собой частное домовладение, которое находится на окраине города Железное в сторону линии разграничения с временно оккупированной территории на расстоянии около 1 км от ближайших позиций Вооруженных Сил Украины и начала так называемой "серой зоны" и на расстоянии около 3,29 км от передовых позиций ВСУ в районе терриконов.

Ближайшие позиции членов террористической организации "ДНР" расположены на терриконах на расстоянии 3,6 км от места происшествия и терриконе шахты "Гагарина" на расстоянии 3,4 км от места происшествия.

Согласно протоколу осмотра места происшествия, проведенного со специалистом в военной сфере, воронка диаметром 170 см и глубиной 50 см могла образоваться в результате разрыва снаряда 120 калибра, который мог быть выпущен из соответствующего миномета различных модификаций, дальность стрельбы которых составляет 7-9 км. Минимальная дальность стрельбы составляет 460 м.

Допрошенные в ходе досудебного расследования соседи и родные погибшей показали, что звука выстрела не слышали, что свидетельствует о том, что выстрел был совершен со значительного расстояния.

Кроме того, согласно протоколу осмотра места происшествия, воронка от взрыва имеет форму эллипса и вытянута в направлении полета снаряда. Осуществленными отмериваниями с помощью компаса установлено, что эллипс воронки направлен на запад-северо-западном направлении, что свидетельствует о том, что выстрел был совершен с территории, прилегающей к шахте "Гагарина", которые подконтрольны террористической организации "ДНР".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 28 мая в 11.40, российские наемники открыли артиллерийский огонь по мирному населенному пункту Зализное Донецкой области. Один из снарядов попал во двор частного дома. Осколком взрыва снаряда убита несовершеннолетняя девочка.









