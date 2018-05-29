 Убийство девочки в Торецке квалифицировано как теракт. Собранные доказательства указывают, что обстрел вели российские наемники, - ГПУ. КАРТА

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Украины.
В сообщении отмечается: "В ходе досудебного расследования установлено, что 28.05.2018 в 11:40 членами террористической организации "ДНР" из города Горловка Донецкой области было совершено обстрел населенного пункта Железное (Торецкого района).
В результате разрыва одного снаряда погибла несовершеннолетняя Д. Казимирова.
Следствием получены убедительные доказательства, указывающие на совершение террористического акта со стороны членов террористической организации "ДНР".
Так, место происшествия представляет собой частное домовладение, которое находится на окраине города Железное в сторону линии разграничения с временно оккупированной территории на расстоянии около 1 км от ближайших позиций Вооруженных Сил Украины и начала так называемой "серой зоны" и на расстоянии около 3,29 км от передовых позиций ВСУ в районе терриконов.
Ближайшие позиции членов террористической организации "ДНР" расположены на терриконах на расстоянии 3,6 км от места происшествия и терриконе шахты "Гагарина" на расстоянии 3,4 км от места происшествия.
Согласно протоколу осмотра места происшествия, проведенного со специалистом в военной сфере, воронка диаметром 170 см и глубиной 50 см могла образоваться в результате разрыва снаряда 120 калибра, который мог быть выпущен из соответствующего миномета различных модификаций, дальность стрельбы которых составляет 7-9 км. Минимальная дальность стрельбы составляет 460 м.
Допрошенные в ходе досудебного расследования соседи и родные погибшей показали, что звука выстрела не слышали, что свидетельствует о том, что выстрел был совершен со значительного расстояния.
Кроме того, согласно протоколу осмотра места происшествия, воронка от взрыва имеет форму эллипса и вытянута в направлении полета снаряда. Осуществленными отмериваниями с помощью компаса установлено, что эллипс воронки направлен на запад-северо-западном направлении, что свидетельствует о том, что выстрел был совершен с территории, прилегающей к шахте "Гагарина", которые подконтрольны террористической организации "ДНР".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 28 мая в 11.40, российские наемники открыли артиллерийский огонь по мирному населенному пункту Зализное Донецкой области. Один из снарядов попал во двор частного дома. Осколком взрыва снаряда убита несовершеннолетняя девочка.
https://1news.com.ua/ukraine/biytsi-zsu-likviduvali-chotiroh-snayperiv.html
- Ты слушай - мы народ простой. Вот как прийду вечером, тюбетейка на
правом боку, не трогай меня, я злой - бить буду. Если прийду - тюбетейка на
левом - еще больше злой - не трогай меня - бить буду. А если прийду, тюбетейка
сзади, вообще злой - лучше не подходи.
-А я ще простийше...От якще ты додому прiiшов,а я отак стою, руци у боци, - то мени до сраци,на якiм боци в тебе твоя тюбетейка!
а без Луганска ,Донецка и железной дороги- лугандонии капец.
Тоже знаю одну историйку, когда в Счастье орки расфигачили кафешку где-то в центре недалеко от базы "Айдара" ( кажись в 15-м году дело было) и погибли , сотрудницы. Так вот свёкор одной из погибших тоже тулил, что виноваты украинцы, бо понимаешь стояли тут потому "нашимальчики" и обстреливали.
Повторю его уже по теме статьи.
Скорость звука (распространяется попутно со снарядом) - V1=340 м/с.
Скорость снаряда, возьмём - V2=800 м/с (считаем, что летит по прямой, как и звук, без разложения по координатам и без учёта потерь на сопротивление воздуха, т.е. рассчитываем минимальное расстояние).
После взрыва звук от выстрела дошел через 3 сек.
Расстояние (S), которое пролетел снаряд и распространился звук - равны.
Уравнение:
V1*(t+3)=V2*t,
где t - время полёта снаряда.
Отсюда подробно:
V1*t+V1*3=V2*t,
V1*3=V2*t-V1*t,
t=V1*3/(V2-V1).
Далее:
S=V2*t=V2*V1*3/(V2-V1)=800*340*3/(800-340)=816000/460=1774 м.
Для скорости снаряда - 500 м/с получим - 3187 м.
Вот что меня интересует в первую очередь!
А если все 5 миллионов жителей донбасса напишут заявления на смерти, ранения, уничтожения домов имущества, вінужденного увольнения с работы и т.д. Тоже "дела" заводить будем ?
Так у нас бюджета страны на бумагу для "дел" не хватит, потом столетиями рассматривать дела в судах на преступления совершенные неизвестными лицами, которые предположительно живут в России.
2. В Раздольненском районе дикая засуха. Посевы выкашивают на солому. Почва растрескалась так, что можно кулак запихнуть. "Стремительное развитие Крыма", говорили они…3. Гоблин заявил, что до конца года северную часть Крыма обеспечат водой, которую перебросят из Тайганского водохранилища. Осталось выяснить, где Гоблин возьмёт воду в Тайганском водохранилище, которое практически обмелело из-за засухи и переброски его вод на Восток Крыма https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1001436221690843136 (скрин).4. Феодосия засыхает: "Кто знает, что случилось с озером на Песчаной балке? Давно не бывал. Удивился, как сильно обмелело". Ответы: "Через год ты ещё больше удивишься, потому что его вообще не будет", "Когда оно полное, его глубина 9 метров, сейчас метра 3-4 осталось", "Скоро многие озёра, ставки просто поисчезают" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1001207174654255104 (фото-скрин).5. Понаехавшие привезли с собой смерть на дорогах: "Недавно переехали в Симферополь. Мужа перевели по работе. Подскажите, люди, у вас что здесь ПДД другие??? Выехала сегодня впервые и просто в шоке. Анонимно". Ответы: "До июня 2014 года в Крыму были самые вежливые водители!!! А потом понеслось - укр. номера АН и ВВ (Донецк и Луганск), а также все регионы рф завезли новые правила - Ездить Без Правил!!!", "Да, у нас тут ПДД все жители соблюдали, пока такие, как Вы, не понаехали - беспредельщики и мажоры из столиц", "(Понаехавший из Петрозаводска, Карелия) Привыкнешь. Я за месяц привык. Тоже первые пару дней оху…л от происходящего на дорогах. Со временем так же стал ездить". Напомню, 22 апреля 2018 года оккупанты сообщили, что количество ДТП в Крыму за 5 лет увеличилось в 2,5 раза https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1001203153960882176
6. Как же скучно мы жили без понаехавших. Вся нечисть россии к нам съезжается. И это не мои слова, а слова предателей. С мостом теперь ещё веселей будет: "Репост. Симферополь! Внимание!!! Моего младшего сына и его друзей на парковке детского парка пытались заманить в машину (с номерами Башкортостана), предлагая деньги!!!! Заявление написано уже в полицию. Будьте аккуратны, разговаривайте с детьми и покажите фото". Ответ: "Вся нечисть сюда в Крым съехалась со всей россии. Конечно, быть нужно осторожным, а лучше вообще детей не отпускать одних, рядом вообще война идёт" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1001201147724681217 (фото-скрин).
7. Стало известно, что оккупанты планируют снести 16 строений, входящих в крупнейший торговый центр "Муссон" в Севастополе. Причиной сноса оккупанты назвали - "нецелевое использование земли сельскохозяйственного назначения". Напомню, что ТРЦ находится на территории корпусов завода, который был построен в 70-ых годах - ни о каком сельском хозяйстве говорить не приходится http://fresh.org.ua/novosti/145767/chinovniki-sevastopolya-khotyat-snesti-ves-tts-musson_2018-05-29 . Тем временем появилось видео, как оккупанты вчера закрывали торговый центр. Посмотрите на счастливые лица предпринимателей, которых выкинули на улицу. Ну как вам в говени? https://www.youtube.com/watch?v=rMW6WnYrKZI 8. Про жаб и гадюк. Ватный юрист "Союза предпринимателей Севастополя" Владимир Новиков подал "судебный иск" против оккупантов, которые не согласовали проведение митинга в защиту прав предпринимателей 4 июня на площади Нахимова, и предложили на митинг валить на отшиб в Камышовую бухту. То ли дело при "хунте" свобода была. Кстати, на митинге ватники намерены добиваться "прекращения беспредела со стороны правительства Севастополя", проводящего, по мнению ватников, "политику геноцида простых жителей" и призывать к созданию "народного правительства" города. А что ватникам мешает выйти на площадь и выбрать "народного мэра", как они это сделали в 2014 году, стоя перед вооружёнными оккупантами? https://ru.krymr.com/a/news/29255640.html
9. Осенью 2017 года оккупанты распустили коллектив знаменитого ялтинского кардиологического санатория "Ливадия" и выставили его на продажу. Теперь не могут продать, а здравница не работает. Все продумано. И мост есть.10. "Крым предлагает пускать иностранцев лечиться без виз". Да-да, все в Ялтинскую поликлинику уже в очередь выстроились… на 6-ой этаж http://fresh.org.ua/novosti/145778/krym-predlagaet-puskat-inostrantsev-lechitsya-bez-viz_2018-05-2911. На симферопольском паблике разместили фото прилавков в первые месяцы оккупации с ценами в гривнах и рублях, когда ещё продавались украинские продукты и ходили две валюты - наша и оккупантов. Ватники вдруг поняли, что с "низкими" украинскими зарплатами могли позволить значительно больше, чем сейчас. Прочтите комментарии: "Дааа, было время!!!)))))", "Деньги (имеет ввиду, что гривны были деньгами, а рубли - фантики)", "Недолго музыка играла", "Ну, а теперь держитесь", "Вспоминаешь украинские цены (вместе с зарплатами у бюджетников, например) - звиздец дорого было! Смотришь на рядом дописанную цену в рублях - а ничё так, нормальные цены", "Были (нормальные цены)", Печаль-беда с ценами, и дело не только в еде", "»Большие перемены»", "Верните мне мой 2010!", "Норм было до 2014 г. Зп была 3500 грн", "Сейчас просто все торгаши ох…ли! А ох…ли, потому что государство ох…шее в кубе! Облагают налогами даже дерьмо. Мелкому бизнесу даже нет смысла зарождаться! Открыл ИП - уже торчишь!", "Да… А казалось, что тогда было дорого" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1001189606799355905
12. Ихтамнеты из воинской части в Перевальном не платят за такси. Попросту кидают, что неудивительно: "Хочу занести в чёрный список в/ч в Перевальном. Эти парни вызывают такси, едут в центр (Симферополя), просят такси подождать и сами пропадают. Так же и в обратную сторону - заходят на КПП № 1 и больше не выходят. Большая просьба к командованию этой части провести проф беседы по этому поводу. В/части в Перевальном внесены в чёрный список такси Крыма. И нормальные люди с посёлка теперь пользоваться услугами такси не смогут!". За ихтамнетов вступился только понаехавший из Санкт-Петербурга рашист, что тоже неудивительно: "В конце концов, эти ребята - наши защитники и стоят на страже вашего спокойного сна, а вы о каких-то 900 рублях переживаете. Стыдно должно быть!" https://twitter.com/KrimRt/status/1001397815560589312 (скрин).13. Потому что "крымваш" - вот почему. И поэтому на автостанциях, кроме заборов, ничего нет: "Хотела бы понять, почему в кассах автостанций нет терминала? Это что такая проблема их поставить?! Столкнулись с этой ситуацией в Ялте. На вопрос, где банкомат РНКБ, - получили подробное описание, как пройти примерно километр, чтобы снять деньги. О каком сервисе мы говорим? Это бред" https://twitter.com/KrimRt/status/1001366355805958145 (скрин).
14. Керчь цветущая. Посмотрите, во что превратился Комсомольский парк, в котором оккупанты с пафосом месяц назад высаживали розы https://twitter.com/KrimRt/status/1001060976865656834 (фото).P.S. Крымчанка, выехавшая из оккупации, написала: "На днях будет 3 года как я уехала из Крыма. И слава Богу. Только сейчас, на третий год, я научилась спокойно воспринимать всю фигню, что происходит вокруг. Отделила токсичное окружение, людей, вещи. Общаюсь с оставшимися в оккупации родными и понимаю, что Крым убивает людей. Не понимаю, как вы там живёте до сих пор, разрушая свое "я" и психику".КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
нічого святого не має