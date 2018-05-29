"Советник президента РФ Федотов обратился к Денисовой с просьбой посодействовать визиту к пропагандисту Вышинскому, та в ответ попросила о посещении Сенцова"

На сайте омбудсмена уточняется, что обращение о возможности посещения украинского политзаключенного Олега Сенцова уполномоченный направила в ответ на письмо советника президента России, председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова, передает Цензор.НЕТ.

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Тот попросил о визите к задержанному в Украине по обвинению в государственной измене главному редактору агентства "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому.

"В ответ Людмила Денисова попросила советника президента РФ способствовать визиту уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в исправительную колонию в г. Лабытнанги РФ, где находится украинец Олег Сенцов. Также Людмила Денисова сообщила, что направила обращение в компетентные органы государственной власти Украины относительно возможного визита к Кириллу Вышинскому", - говорится в сообщении.

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Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцов Александр Кольченко заявил, что, вероятно, также объявит голодовку с требованием освобождения политзаключенных. Его адвокат Светлана Сидоркина говорит об огромной опасности в таком случае для здоровья крымчанина, поскольку его вес и сейчас меньше нормы.

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Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.

15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.https://censor.net.ua/n3068639