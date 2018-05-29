 Безсмертный заявил, что будет баллотироваться в президенты Украины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал на встрече с журналистами, политологами и общественными деятелями в галерее "Все свои" в Киеве 29 мая. Трансляцию вел в Facebook журналист Сергей Руденко.

Встреча была посвящена 25-летию политической деятельности Безсмертного.

"Я действительно буду баллотироваться. Вы меня спрашивали – я не стану вас мучить. В свое время оформлю соответствующие документы", – заявил Безсмертный.

По его словам, необходимо прекратить превращение украинской политики в шоу.

Государство нуждается в перезагрузке, убежден Безсмертный.

"Чинить нечего. Нужно начинать государственные институты с нуля", – сказал он.

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