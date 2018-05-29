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 Политика Украины
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 Безсмертный заявил, что будет баллотироваться в президенты Украины

Политик и дипломат Роман Безсмертный объявил о готовности принять участие в выборах президента Украины в 2019 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал на встрече с журналистами, политологами и общественными деятелями в галерее "Все свои" в Киеве 29 мая. Трансляцию вел в Facebook журналист Сергей Руденко.

Встреча была посвящена 25-летию политической деятельности Безсмертного.

"Я действительно буду баллотироваться. Вы меня спрашивали – я не стану вас мучить. В свое время оформлю соответствующие документы", – заявил Безсмертный.

По его словам, необходимо прекратить превращение украинской политики в шоу.

Государство нуждается в перезагрузке, убежден Безсмертный.

"Чинить нечего. Нужно начинать государственные институты с нуля", – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безсмертный об общении Порошенко в соцсетях: Он человек хитрый и современный. Я смотрю на это, как на этап роста

Источник: https://censor.net.ua/n3068684
 
   
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Политик (откель, если в Украине вместо политики терки феодалов?) и дипломат (возможно) Роман Бессмертный пал последним (ну хорошо, крайним), ведь остальная старая гвардия еще хуже. На кой баллотироваться в президенты тому, кто живет без идей и рассуждает по собственному произволу как это делали все остальные президентские держиморды околоточные? Роман Петрович, не позорься, сиди и не отсвечивай, Украине необходимы те, кто пояснит ей какой идеей она создана и живет, а не те, кто на кофейной гуще гадает. Хотя жаль, ведь тяга к аналитике очевидна, жаль только хаотично все это.
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Аргументы МИНСТЕЦЯ - Этот Безсмертный тупая пробка и бестолочь .Вообще удивляет как такие тупые люди попадают во власть? чмо из команды ющера.политиканш с кулачком под подбородком Бессмертного, походу, вытащили из сауны,Комсомольський засранец.с трудом закончил крыжопольский пединстут.
специальность - учитель истории для младших классов Вскікнув Ромчик на коника безноги.гиги Куди це убоге лізе? Ще один анекдот, блять, на сьогодні
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обратите внимание, как юле - и кремлеботы усрались от одного только предположения о возможности выдвижения своей кандидатуры Вакарчуком 24 августа
уже появились "утверждения" о том, что Свят - агент Пинч ука и Сороса , хотя все прекрасно знают, что после смерти брата Сорос впал в старческую деменцию, и его боятся только голуби во дворе
затем выдвинулся Иво Бобул - ТОЖЕ ПЕВЕЦ ТИПА
ждём следующих творческих находок кремлёвских пи...болов
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У ентаго Бессмертного в голове пчелиный рой -

так выражается туманно, как пан Голохвастов с бессмертной же комедии
"за двумя зайцами".

там есть еще его подружка - Марина Ставнийчук - тоже молотит чтоабыкак.
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Списочек кандидатов не хилый, кондфабрике будет не скучно.
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Сьогодні на Цензорі, в цій темі, рекордна кількість порохоботів. Цей факт говорить сам за себе.
З середовища людей, які вже 27 років труться біля корита, президента України вам не вибрати. Запам'ятайте це добре. Всі ці комсорги, парторги, шлепери та інші були вашою ганьбою, а не вашими президентами. Та ситуація, в якій ви зараз перебуваєте, абсолютно це доводить. У вас залишився останній вихід - взяти голову двома руками і думати. Якщо ви нічого не придумаєте - ваша доля пропаща.
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"Встреча была посвящена 25-летию политической деятельности Безсмертного."

Великий деятель сучасности.
Украинский Черчилль.
Этот перезагрузит. помню, как Рому в свое время односельчане на родине чуть не побили - за попытки недолугой административно-территориальной рыхормы.
Рыхорматоры нынче в цене.
И развелось их, як собак нерезаных.
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Не встреча,а бенефис.)))) Как их прет от самих себя,))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБезсмертный заявил, что будет баллотироваться в президенты Украины
 
 
 
 
 
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