 Безсмертный заявил, что будет баллотироваться в президенты Украины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал на встрече с журналистами, политологами и общественными деятелями в галерее "Все свои" в Киеве 29 мая. Трансляцию вел в Facebook журналист Сергей Руденко.
Встреча была посвящена 25-летию политической деятельности Безсмертного.
"Я действительно буду баллотироваться. Вы меня спрашивали – я не стану вас мучить. В свое время оформлю соответствующие документы", – заявил Безсмертный.
По его словам, необходимо прекратить превращение украинской политики в шоу.
Государство нуждается в перезагрузке, убежден Безсмертный.
"Чинить нечего. Нужно начинать государственные институты с нуля", – сказал он.
специальность - учитель истории для младших классов Вскікнув Ромчик на коника безноги.гиги Куди це убоге лізе? Ще один анекдот, блять, на сьогодні
уже появились "утверждения" о том, что Свят - агент Пинч ука и Сороса , хотя все прекрасно знают, что после смерти брата Сорос впал в старческую деменцию, и его боятся только голуби во дворе
затем выдвинулся Иво Бобул - ТОЖЕ ПЕВЕЦ ТИПА
ждём следующих творческих находок кремлёвских пи...болов
так выражается туманно, как пан Голохвастов с бессмертной же комедии
"за двумя зайцами".
там есть еще его подружка - Марина Ставнийчук - тоже молотит чтоабыкак.
З середовища людей, які вже 27 років труться біля корита, президента України вам не вибрати. Запам'ятайте це добре. Всі ці комсорги, парторги, шлепери та інші були вашою ганьбою, а не вашими президентами. Та ситуація, в якій ви зараз перебуваєте, абсолютно це доводить. У вас залишився останній вихід - взяти голову двома руками і думати. Якщо ви нічого не придумаєте - ваша доля пропаща.
Великий деятель сучасности.
Украинский Черчилль.
Этот перезагрузит. помню, как Рому в свое время односельчане на родине чуть не побили - за попытки недолугой административно-территориальной рыхормы.
Рыхорматоры нынче в цене.
И развелось их, як собак нерезаных.