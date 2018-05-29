EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии
 Происшествия
  602  23
Все про:СБУ (12519) Грицак Василий (342)

 С начала боевых действий на востоке Украины погибли 26 сотрудников СБУ,- глава службы Грицак

Потери Службы безопасности Украины с начала боевых действий на востоке страны составляют 26 сотрудников, сообщил глава СБУ Василий Грицак.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщается на странице СБУ в Фейсбуке.

"С начала боевых действий Служба безопасности Украины потеряла двадцать шесть сотрудников - героев, которые самоотверженно защищали родную землю от вражеского нашествия российских агрессоров", - сказал В.Грицак во время прощания с погибшим в зоне проведения операции объединенных сил в Луганской области полковником Русланом Муляром. 

Как сообщалось, 27 мая в зоне проведения ООС в Луганской области погибли двое военнослужащих Центра специальных операций "А" ("Альфа") СБУ – Р.Муляр и прапорщик Юрий Журавлев. Группа попала под артиллерийский обстрел.

Также читайте: Воины "Альфы" Руслан Муляр и Юрий Журавлев погибли в ходе выполнения боевого задания на Луганщине, - СБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3068683
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Бійці загинули, а ти тут розвів флуд.
 показать весь комментарий
 
 
а зге вы соевую гэбню видели на войне? они все больше контробасом наркоты и грабежами заняты. А воевать, не низя, шыкаладный глаз не велит.
 показать весь комментарий
 
 
Это не бойцы это СБУшники зашитники олигархов.
 показать весь комментарий
 
 
при том, что это было АТО, то как то не понятно. Почему погибло более 10 000 военных. Чем оно себе погоны премию выбивает？
Как все противно.....
 показать весь комментарий
 
 
Это не говоря о том , что большинствоиз них добровольцы: вчерашние электрики , врачи, трактористы...
 показать весь комментарий
 
 
Не можна бути таким злим. Піти в бій і загинути за країну може лише людина честі.
 показать весь комментарий
 
 
То, что погибли безусловно жаль. Но если сопоставить с потерями за это же время ну, хотя бы правого сектора, то это не цифры
 показать весь комментарий
 
 
Ну так у нас по Конституции ПС должен бороться с терроризмом и тер.целостностью страны, их на это учили им страна за это десятилетиями платила зарплаты, давала льготы и звания, лучшее оружие и экипировку. С начала боевых действий на востоке Украины погибли 26 сотрудников СБУ,- глава службы Грицак - Цензор.НЕТ 8547
 показать весь комментарий
 
 
А скільки колишніх сбу-шників перейшло на сторону ворога?
 показать весь комментарий
 
Погибли коллеги фсб? А сколько за это время погибло настоящих патриотов- добровольцев,всушников,волонтеров !!!Что- то Грицак молчит по этому поводу.
 показать весь комментарий
 
 
Наши СБУшники просто супергерои. Хрен замочишь. Слышал, за одного СБУшника двух бэтменов дают. Или пять человеков-пауков.
 показать весь комментарий
 
правильно . ВСУ подставили. это было АТО а сами крышевали разные схемы в это время .26 погибших это статистика а 10 000 это трагедия
 показать весь комментарий
 
Світла пам'ять нашим Героям !!
Смерть москалям на українській землі !!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала боевых действий на востоке Украины погибли 26 сотрудников СБУ,- глава службы Грицак
 
 
 
 
 
 вверх