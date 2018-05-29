 С начала боевых действий на востоке Украины погибли 26 сотрудников СБУ,- глава службы Грицак

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщается на странице СБУ в Фейсбуке.

"С начала боевых действий Служба безопасности Украины потеряла двадцать шесть сотрудников - героев, которые самоотверженно защищали родную землю от вражеского нашествия российских агрессоров", - сказал В.Грицак во время прощания с погибшим в зоне проведения операции объединенных сил в Луганской области полковником Русланом Муляром.

Как сообщалось, 27 мая в зоне проведения ООС в Луганской области погибли двое военнослужащих Центра специальных операций "А" ("Альфа") СБУ – Р.Муляр и прапорщик Юрий Журавлев. Группа попала под артиллерийский обстрел.

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