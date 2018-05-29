 Ни один ребенок в Украине в 2017 году не умер от вакцинации, - Минздрав

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОЗ.
"В 2017 году было зафиксировано 18 смертей детей, которые совпали по времени с проведением вакцинации. Однако ни одна из этих смертей не была связана с вакцинацией. Смерть после не означает смерть в результате", - заявили в Минздраве.
Кроме того, в министерстве отметили, что Украина демонстрирует снижение количества случаев детской смертности. Так, в 2010 году было зафиксировано 5 491 тыс. случаев смерти детей в возрасте до пяти лет, а в 2016 году – 3 610 тыс. случаев.
"В том же 2016 году уровень детской смертности детей до одного года составлял 2 955 тыс. случаев. Это около восьми смертей в день, и иногда случается так, что смерть ребенка совпадает с вакцинацией во времени. Все случаи детских смертей были расследованы, причина смерти установлена", - подчеркнули в министерстве.
Среди 18 случаев, в которых смерть ребенка по времени совпала с вакцинацией, летальный исход был связан с врожденными пороками развития (например, врожденный порок сердца), которые могли вызвать сердечную, сердечно-легочную недостаточность менингококцемия, гидроцефалия, пневмония, синдром внезапной смерти, врожденный иммунодефицит и асфиксия (удушение).
Всего в течение 2017 года было проведено 1 361 776 прививок.
Отказ от неизвестного креплёного яда не значит, что нужно отказываться от известных и проверенных лекарств. Какую-то дешёвую демагогию тут вижу я.
В 2017 году в Украине после вакцинации умерли 17 детей. Официально и признано. А сколько неофициально ...кто знает. Но то, что ни одного - ложь наглая, циничная и бесстыдная.
P.S. После вакцинации - не означает "от вакцинации".
(как философски закрутили....)
а что это означает?
если здоровый ребенок... а тут вакцинация... и нет ребенка?
это простое совпадение?
это не просто... для статистики... цифры - это ребеночек.. выстраданный...
понимаю, что каждый организм индивидуален и ребенок может... уйти... и без вакцины
(или, наоборот, без вакцины уйти быстрее)
главное - не блюсти честь мундира, а предупреждать малейшую возможность... беды
(т.е. обязательный и серьезный осмотр до вакцинации и отсрочка при малейшем сомнении)
и наказывать врачей, если они замалчивают свои ужасные ошибки, а не покрывать
Тут же разговор не про эффективность БЦЖ или корь-краснуха, а про то, что они вызывают удушье, а в пунктах прививок нет примитивных средств реанимации. Государство не защищает, но ещё смеет рекламировать без всяких гарантий. Это вызывает возмущение.
В то же время полиция докладывает, что в ДТП тоже никто не погиб, просто 3000 смертей совпали по времени с ДТП.
Источник - всем известный.
"Достижение" - никто не умер - ну есть вообщ мозги?
Свим собственным деткам все это колите.
От прививок никто не стал ни умнее и ни здоровее - а вот больными стали многие.
И Билл Гейтс открыто заявляет, что своих детей точно прививать не будет.
И он знает почему.