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Все про:вакцина (338) дети (3107) Минздрав (1590) смерть (4962)

 Ни один ребенок в Украине в 2017 году не умер от вакцинации, - Минздрав

В 2017 году ни один случай смерти ребенка не был связан с вакцинацией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

"В 2017 году было зафиксировано 18 смертей детей, которые совпали по времени с проведением вакцинации. Однако ни одна из этих смертей не была связана с вакцинацией. Смерть после не означает смерть в результате", -  заявили в Минздраве.

Кроме того, в министерстве отметили, что Украина демонстрирует снижение количества случаев детской смертности. Так, в 2010 году было зафиксировано 5 491 тыс. случаев смерти детей в возрасте до пяти лет, а в 2016 году – 3 610 тыс. случаев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина впервые за семь лет полностью обеспечена вакцинами, - Минздрав

"В том же 2016 году уровень детской смертности детей до одного года составлял 2 955 тыс. случаев. Это около восьми смертей в день, и иногда случается так, что смерть ребенка совпадает с вакцинацией во времени. Все случаи детских смертей были расследованы, причина смерти установлена", - подчеркнули в министерстве.

Среди 18 случаев, в которых смерть ребенка по времени совпала с вакцинацией, летальный исход был связан с врожденными пороками развития (например, врожденный порок сердца), которые могли вызвать сердечную, сердечно-легочную недостаточность менингококцемия, гидроцефалия, пневмония, синдром внезапной смерти, врожденный иммунодефицит и асфиксия (удушение).

Также читайте: За время работы программы "Доступные лекарства" количество вызовов скорой помощи уменьшилось на 17 тысяч, – Минздрав

Всего в течение 2017 года было проведено 1 361 776 прививок.

Источник: https://censor.net.ua/n3068680
 
 
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Очередная победа Цупрун...
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Просто в Україні немає чесної судмедекспертизи. Там все "справедливчше" ніж навіть в судах...
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Где ты видел в Украине детей без вакцинации? Все с вакцинацией, все больные, все могут умереть.
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Знаю упоротых мамаш московского патриархата, которые истерично доказывают, что "боженька исцелит". Соответственно, никаких лекарств. Детей жалко.
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Брехня. Московский патриархат один из самых привитых, это ж такой бизнес.
Отказ от неизвестного креплёного яда не значит, что нужно отказываться от известных и проверенных лекарств. Какую-то дешёвую демагогию тут вижу я.
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Ага... "Вывсёврёти!" (с) Жодна дитина в Україні в 2017 році не померла від вакцинації, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8621 Знакомая мантра
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это мамаши свидетелей иеговы и прочих, вы перепутали.
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Лично знаком с батюшкой той церквы. Точно МП.
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Ненавижу зрадофилов вроде тебя. Как может нравится предательство и предатели?
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Наоборот. Порохоботы - зрадофилы, так как любят ту зраду, что он устроил. Я зрадофоб. Я ненавижу предательство.
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Это ложь.
В 2017 году в Украине после вакцинации умерли 17 детей. Официально и признано. А сколько неофициально ...кто знает. Но то, что ни одного - ложь наглая, циничная и бесстыдная.
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Это означает, что остальные 4 тыс умерли до вакцинации.

P.S. После вакцинации - не означает "от вакцинации".
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В том и дело, что умерло гораздо больше, но те, кто умер во время вакцинации уже никак не скрыть. Анафилактический шок - это спутник прививок и в каждом отделении должны быть реанимнаборы, но их нет. Потому дети и не только умирают на глазах родителей.
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Анафилактический шок развивается моментально. Если аллергия течёт медленней, бывает такое, то ребёнка обычно спасают. Хотя, не всегда, бывали случаи смерти через пару часов в страшных муках удушья, но тогда уж точно не привязать смерть к прививке. А тут точно 17 смертей за прошлый год, доказанных, а ублюдки пытаются сказать, что не было и как с брехунами разговаривать?
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А если еще посчитать, сколько людей умерло после выдоха...
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А если не кривляться над смертью детей, которой можно было избежать, если бы не экономили?
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А если статью прочитать, а не накидывать в вентилятор не глядя?
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Первым делом это и сделал. Естественно, что смерть наступала от остановки сердца или удушья, но это же не от прививок, хоть там и написано, что прививки могут вызывать приступы сердца и удушье.
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.....Смерть после не означает смерть в результате", - заявили в Минздраве.

(как философски закрутили....)
а что это означает?

если здоровый ребенок... а тут вакцинация... и нет ребенка?
это простое совпадение?
это не просто... для статистики... цифры - это ребеночек.. выстраданный...
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Это означает, что все случаи смертей детей, происшедшие в 30-дневный срок после вакцинации отдельно фиксируются и расследуются на предмет причинно-следственной связи.
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нет-нет... я умом все понимаю
понимаю, что каждый организм индивидуален и ребенок может... уйти... и без вакцины
(или, наоборот, без вакцины уйти быстрее)
главное - не блюсти честь мундира, а предупреждать малейшую возможность... беды
(т.е. обязательный и серьезный осмотр до вакцинации и отсрочка при малейшем сомнении)
и наказывать врачей, если они замалчивают свои ужасные ошибки, а не покрывать
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Есть система сбора сведений об осложнениях после вакцинации. Производители включают такие данные в инструкции, но, поскольку неизвестно, на какое число вакцинаций они приходятся, частоту их подсчитать нет возможности. Отсрочки назначают только при обоснованных противопоказаниях. Если это делать при малейших сомнениях - прививки не сделают никому. При любом приеме пищи у любого человека есть определенная вероятность подавиться, но это не повод умирать от голода. Даже у внешне абсолютно здорового человека есть вероятность внезапной смерти от невыясненных причин.
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не смешите мои голые пяточки! Кто расследует?! Ах, да. Расследуют, возможно.
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Ну Вы так грамотно все опровергли своими голыми пяточками...
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Ура ! Ни один не умер ! А может рискнуть ? ))
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Действительно смертей не было, поскольку и вакцинации как таковой тоже
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Взагалі то помирають не від вакцинації, а від ускладнень після неї.
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Умирают не от того, что автомобиль сбил, а от ушибов и разрывов внутренних органов.
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Раскиньте мозгами, уважаемые, только один пример: все мы вакцинированы от туберкулёза, но..... при случае, болеют ВСЕ. Откуда эпидемии тубика?, если, все вакцинированы поголовно ?!
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Там есть отмазка, что прививка не действует на всю жизнь. Раньше говорили, что на всю жизнь, потом, что на 10 лет, потом на семь, сейчас на пять, а про корь говорят, что каждые три года надо колоть...интернет подгадил сказкам про эффективность прививок.
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Из серии: "а, потім маленьке звірятко, загортає шоколад у фольгу!" - рассказывают те - кто зарабатывает бабки. Я от кори и иже с ней, не привита. Всю жизнь работаю в медицине, работала и в селе. Разная инфекция траплялася, але....
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Корью достаточно переболеть раз и будет иммунитет на всю жизнь, прививка такого не даёт.. Почему так - иммунологи не могут объяснить, если честно, то иммунологи не могут объяснить иммунитет и почему у человека без спинного мозга и лейкоцитов иммунитет есть, а с могзом его нет. Да и что такое иммунитет иммунологи толком сказать не могут. Но вот так, вот индус от малярии умер после прививки от малярии, хотя малярией в Индии болел много раз. Как оно так?

Тут же разговор не про эффективность БЦЖ или корь-краснуха, а про то, что они вызывают удушье, а в пунктах прививок нет примитивных средств реанимации. Государство не защищает, но ещё смеет рекламировать без всяких гарантий. Это вызывает возмущение.
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столько начирикала, что Цензор меня имеет за бота!
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"18 смертей детей, которые совпали по времени с проведением вакцинации"

В то же время полиция докладывает, что в ДТП тоже никто не погиб, просто 3000 смертей совпали по времени с ДТП.
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От вакцинации в России умерло более тысячи детей...
Источник - всем известный.
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Идитеннаффуй в вашими прививками.
"Достижение" - никто не умер - ну есть вообщ мозги?
Свим собственным деткам все это колите.
От прививок никто не стал ни умнее и ни здоровее - а вот больными стали многие.
И Билл Гейтс открыто заявляет, что своих детей точно прививать не будет.
И он знает почему.
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеНи один ребенок в Украине в 2017 году не умер от вакцинации, - Минздрав
 
 
 
 
 
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