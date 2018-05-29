 Ни один ребенок в Украине в 2017 году не умер от вакцинации, - Минздрав

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

"В 2017 году было зафиксировано 18 смертей детей, которые совпали по времени с проведением вакцинации. Однако ни одна из этих смертей не была связана с вакцинацией. Смерть после не означает смерть в результате", - заявили в Минздраве.

Кроме того, в министерстве отметили, что Украина демонстрирует снижение количества случаев детской смертности. Так, в 2010 году было зафиксировано 5 491 тыс. случаев смерти детей в возрасте до пяти лет, а в 2016 году – 3 610 тыс. случаев.

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"В том же 2016 году уровень детской смертности детей до одного года составлял 2 955 тыс. случаев. Это около восьми смертей в день, и иногда случается так, что смерть ребенка совпадает с вакцинацией во времени. Все случаи детских смертей были расследованы, причина смерти установлена", - подчеркнули в министерстве.

Среди 18 случаев, в которых смерть ребенка по времени совпала с вакцинацией, летальный исход был связан с врожденными пороками развития (например, врожденный порок сердца), которые могли вызвать сердечную, сердечно-легочную недостаточность менингококцемия, гидроцефалия, пневмония, синдром внезапной смерти, врожденный иммунодефицит и асфиксия (удушение).

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Всего в течение 2017 года было проведено 1 361 776 прививок.