 Мы никогда не вели и не будем вести огонь по целям, находящимся в жилых кварталах, - заявление командования ООС

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении командования ООС.

В тексте отмчается: "Командование объединенных сил подчеркивает, что подчиненные воинские части и подразделения никогда не вели и не будут вести огонь по целям противника, находящихся в жилых кварталах; никогда не будут создавать опасность для мирного населения.

Жизнь человека - самое ценное сокровище. Воины объединенных сил сделают все необходимое для обеспечения безопасности мирных граждан. Вместе мы победим! Слава Украине!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли наблюдателей ОБСЕ во время запуска беспилотника вблизи Торецка, - штаб ООС