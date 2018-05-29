 Мы никогда не вели и не будем вести огонь по целям, находящимся в жилых кварталах, - заявление командования ООС

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении командования ООС.
В тексте отмчается: "Командование объединенных сил подчеркивает, что подчиненные воинские части и подразделения никогда не вели и не будут вести огонь по целям противника, находящихся в жилых кварталах; никогда не будут создавать опасность для мирного населения.
Жизнь человека - самое ценное сокровище. Воины объединенных сил сделают все необходимое для обеспечения безопасности мирных граждан. Вместе мы победим! Слава Украине!"
Это же вам не Сирия где ВКС занимается ковровым бомбометанием.
А що таке килимові бомбардування, щоб ти знав про що говориш,то подивись, що зробили ВПС Росіїї з Грозним, під час оккупації Чечні. От там були килимові. У Google є фото.
І порівняй з Луганськом.
Это все фейки про точечные удары.
Ты же обвиняешь ВВС Украины в ковровых бомбардировках этих городов.
Сепари йому пам'ятник поставити повинні.
Это была постановка сепаров.
Да там никто ничего не скрывает:
"Авіаудар по будівлі Луганської ОДА - ракетна атака з повітря[1], що відбулася 2 червня 2014 року у Луганську під час війни на сході України. Внаслідок залпу некерованих ракет та серії вибухів, перед будівлею Луганської обласної державної адміністрації загинули 8 цивільних осіб, ще 11 осіб були госпіталізовані з пораненнями різного рівня тяжкості, зазнала пошкоджень будівля Луганської ОДА[2]. У будівлі розташовувався штаб проросійських бойовиків самопроголошеної Луганської народної республіки. Через відсутність офіційної інформації про удар виникли декілька версій атаки."
Если это неудачный точечный удар,то американцы просто извиняются.
Россияне же вообще не целятся и называют куда попало штабом игила.
Хрен я пойду служить в такую армию укромишенью....
Донбасские ополченцы по-своему "отметили" день независимости Украины, который новые власти страны попытались провести с помпой для усиления патриотических чувств народа. Сегодня в столице Донбасса прошел антифашистский митинг, участие в котором приняли сотни горожан. Украинские военные прошли по Донецку «маршем пленных». За колонной двигались поливальные машины, которые омывали улицу аналогично тому, как это делалось после прохождения пленных нацистов по Москве в июле 1944 года.
Рашисты....
Поэтому дедывоевалам кажется что война это как компутерная игра.
это недонация ссыкливых и циничных упирей.которых нужно уничтожать в их логове на срасее.и так и будет.рано или поздно
"Сьогодні у "Сомалі", яке прибуло на посилення недієздатної бригади (3-й бригади 1-го армійського корпусу "народної міліції" ДНР") перший 200-й. Снайпер убив комвзводу розвідки. У самій бригаді в середньому 13 осіб на 3 км оборони", - написав Стрєлков.
Крім того, Стрєлков поскаржився, що 26 травня дуже сильно бомбили позиції Світлодарської дуги.
"Там взагалі все сумно. Від батальйону "Мачете" залишилося 30% особового складу", - написав Стрєлков
Снайпер Збройних сил України ліквідував командира терористичного взводу розвідки бандформування "Сомалі" "ДНР".
Про це на своїй сторінці у соцмережі написав російський бойовик-найманець Ігор Гіркін (Стрєлков), з посиланням на свої джерела в "ДНР".
"Сьогодні у "Сомалі", яке прибуло на посилення недієздатної бригади (3-й бригади 1-го армійського корпусу "народної міліції" ДНР") перший 200-й. Снайпер убив комвзводу розвідки. У самій бригаді в середньому 13 осіб на 3 км оборони", - написав Стрєлков.
Крім того, Стрєлков поскаржився, що 26 травня дуже сильно бомбили позиції Світлодарської дуги.
"Там взагалі все сумно. Від батальйону "Мачете" залишилося 30% особового складу", - написав Стрєлков.
Напередодні техніку російських окупантів на Світлодарській дузі знищила бойова група К-2, що входить в 54-у бригаду, помстившись за пораненого побратима.
За минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил было ликвидировано четырех снайперов сепаратистов. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.
Три волны амнистии?
Жириновский заявил, что если этого не случится, то Россию ждет всплеск преступности из-за возвращения боевиков с Украины.
И именно потому, что на каждый обстрел нет настоящей ответки.
Поучитесь у израильтян.
Там на пулеметный обстрел отвечают танковым.
Надо выбирать, либо воевать, либо сдаваться.
"Мы станем за спины женщин и детей..." забыли уже?
Ничему вас не учит история.
нічого святого не має
Ні сорому ні совісті..
Они туда уже батареи МСТА перетащили и лупят по вас, а вы все не поймете что идет война...