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 Мы никогда не вели и не будем вести огонь по целям, находящимся в жилых кварталах, - заявление командования ООС

Командование Операции объединенных сил снова заявило, что не вело и не буде вести огонь по целям противника, находящимся в жилых кварталах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении командования ООС. 

В тексте отмчается: "Командование объединенных сил подчеркивает, что подчиненные воинские части и подразделения никогда не вели и не будут вести огонь по целям противника, находящихся в жилых кварталах; никогда не будут создавать опасность для мирного населения.

Жизнь человека - самое ценное сокровище. Воины объединенных сил сделают все необходимое для обеспечения безопасности мирных граждан. Вместе мы победим! Слава Украине!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли наблюдателей ОБСЕ во время запуска беспилотника вблизи Торецка, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3068678
 
 
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Що що.
Это же вам не Сирия где ВКС занимается ковровым бомбометанием.
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Там як раз була невдала спроба точкового удару.
А що таке килимові бомбардування, щоб ти знав про що говориш,то подивись, що зробили ВПС Росіїї з Грозним, під час оккупації Чечні. От там були килимові. У Google є фото.
І порівняй з Луганськом.
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Сирийские города чем то отличаются от Грозного ?
Это все фейки про точечные удары.
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Ти можешь посмотреть на фото Луганска и Донецка?
Ты же обвиняешь ВВС Украины в ковровых бомбардировках этих городов.
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Та ні. Там було не про Сирію, а про те, що ракета з українского винищувача, яка замість того щоб влучити в вікно, де був штаб сепарів, перевелась на розташований поряд з ним кондиціонер. От як би вона тоді влучила у вікно, то може зараз і ОРДЛО ніякого не було б. От тобі і роль кондиціонера в історії.
Сепари йому пам'ятник поставити повинні.
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Если бы это была ракеты из украинского самолета это бы не отрицали , потому что это была законная цель.
Это была постановка сепаров.
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?

Да там никто ничего не скрывает:
"Авіаудар по будівлі Луганської ОДА - ракетна атака з повітря[1], що відбулася 2 червня 2014 року у Луганську під час війни на сході України. Внаслідок залпу некерованих ракет та серії вибухів, перед будівлею Луганської обласної державної адміністрації загинули 8 цивільних осіб, ще 11 осіб були госпіталізовані з пораненнями різного рівня тяжкості, зазнала пошкоджень будівля Луганської ОДА[2]. У будівлі розташовувався штаб проросійських бойовиків самопроголошеної Луганської народної республіки. Через відсутність офіційної інформації про удар виникли декілька версій атаки."
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Какой смысл отрицать атаку по законной цели ?
Если это неудачный точечный удар,то американцы просто извиняются.
Россияне же вообще не целятся и называют куда попало штабом игила.
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Большое спасибо командованию ОС и Наеву за такое заявление. Видно что они беспокоятся за людей по обе стороны соприкосновения.
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США , Израиль умеют , прямо в машине или квартире . Ну бл...дь хватит уже . Есть же у нас средства выщёлкивать , мы ж все знаем , откуда такая бесхребетность .
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зашибись.... - значит для командования Генштаба жизнь воинов ВСУ не имеет значение, а жизнь коллаборантов бесценна....
Хрен я пойду служить в такую армию укромишенью....
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Разберись. Там мирные украинцы, которых не убивать мы пришли, а освободдать
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Яшин Сергей - мирные уехали от оккупантов в свободную Украину - коллаборанты остались и работают на них...
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Там много патриотов у которых обстоятельства, не обобщайте
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Да конечно.... -
Донбасские ополченцы по-своему "отметили" день независимости Украины, который новые власти страны попытались провести с помпой для усиления патриотических чувств народа. Сегодня в столице Донбасса прошел антифашистский митинг, участие в котором приняли сотни горожан. Украинские военные прошли по Донецку «маршем пленных». За колонной двигались поливальные машины, которые омывали улицу аналогично тому, как это делалось после прохождения пленных нацистов по Москве в июле 1944 года.


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С овчарками. Как в 1941 немцы вели советских военопленных...
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Правду говорилили: - "Фашисты будут рядиться под антифашистов"...
Рашисты....
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примерно так считал и Ватутин, потому когда освобождали Харьков в 1943 погибли десятки тысяч харьковчан от артиллерии и бомбежок Красной Армии
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Во второй мировой жертв среди мирного населения совка было больше 16 млн,и 2 млн среди гражданских в Германии.Цифры не точные,ведь кто там считал людей в сссре-бабы ещё нарожают
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Советская пропаганда о жертвах среди мирного населения как молчала так и сейчас молчит.
Поэтому дедывоевалам кажется что война это как компутерная игра.
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Вы или сирота или у вас молодые и здоровые родители...
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А вас і питати ніхто не буде, Нацгвардія зніме з потягу і в окоп відправе.
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cloud а ти прийди і сам побачиш що коїться зі сторони окупантів,з дивану можно казати все що завгодно.
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кацапо-фашисты только за мирняком и прячутся.по другому кацап воевать не умеет.
это недонация ссыкливых и циничных упирей.которых нужно уничтожать в их логове на срасее.и так и будет.рано или поздно
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На своїй сторінці у соцмережі написав російський бойовик-найманець Ігор Гіркін (Стрєлков), з посиланням на свої джерела в "ДНР".

"Сьогодні у "Сомалі", яке прибуло на посилення недієздатної бригади (3-й бригади 1-го армійського корпусу "народної міліції" ДНР") перший 200-й. Снайпер убив комвзводу розвідки. У самій бригаді в середньому 13 осіб на 3 км оборони", - написав Стрєлков.

Крім того, Стрєлков поскаржився, що 26 травня дуже сильно бомбили позиції Світлодарської дуги.

"Там взагалі все сумно. Від батальйону "Мачете" залишилося 30% особового складу", - написав Стрєлков
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ЗСУ завжди піклувалось за мешканців які проживають на окупованих теріторіях і ніколи не допускали обстілів по мирному населенню.
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Расплачиваясь за это жизнями наших бойцов и мирного населения, такая себе война в поддавки от штабных крыс.
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Снайпер Збройних сил України ліквідував командира терористичного взводу розвідки бандформування "Сомалі" "ДНР".
Про це на своїй сторінці у соцмережі написав російський бойовик-найманець Ігор Гіркін (Стрєлков), з посиланням на свої джерела в "ДНР".
"Сьогодні у "Сомалі", яке прибуло на посилення недієздатної бригади (3-й бригади 1-го армійського корпусу "народної міліції" ДНР") перший 200-й. Снайпер убив комвзводу розвідки. У самій бригаді в середньому 13 осіб на 3 км оборони", - написав Стрєлков.
Крім того, Стрєлков поскаржився, що 26 травня дуже сильно бомбили позиції Світлодарської дуги.
"Там взагалі все сумно. Від батальйону "Мачете" залишилося 30% особового складу", - написав Стрєлков.
Напередодні техніку російських окупантів на Світлодарській дузі знищила бойова група К-2, що входить в 54-у бригаду, помстившись за пораненого побратима.
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Противник несколько уменьшил применения тяжелого вооружения, но увеличил интенсивность ведения снайперского огня.
За минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил было ликвидировано четырех снайперов сепаратистов. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.
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я за хорватьський варіант звільнення українських територій
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Чи зможемо.. З росії прилетить. Вони навіть можуть бомбардувати наші міста тактичною ЯЗ.
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хорватский вариант реален только при условии что рашка не вмешается, напомню в августе 2014 она вмешалась
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Освобождение территорий, прилегающих к агрессору, по мирному плану?
Три волны амнистии?
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Як вам таке? Пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, которых, за которыми мы будем стоять сзади, не спереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей. Я посмотрю на тех, кто отдаст такой приказ на Украине", - сказал Путин в беседе с журналистами в Ново-Огарево
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Ну и бараны!!! Раскуярить там всё нах...! И засеять пшеницей.
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Напоминает случай, когда в ответ на отказ пить водку человека спросили - а как же вы тогда селедочку будете кушать??
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Вопрос отпал бы , если бы объявили о закрытии всех пропускных пунктов полностью. Нехер шастать и все...
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Лидер ЛДПР и депутат Госдумы России Владимир Жириновский считает, что необходимо чтобы наемники на Донбассе перестреляли друг друга.
Жириновский заявил, что если этого не случится, то Россию ждет всплеск преступности из-за возвращения боевиков с Украины.
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Ну как всегда - играются в гуманность к террористам одни, а платят за это своими жизнями и здоровьем другие. Невозможно выиграть войну если противник не имеет никаких ограничений, а тебе паркетная штабная сволочь всячески мешает защищаться и уничтожать врага. Кроме того, подобное поведение и заявления только стимулируют оккупантов прикрываться мирным населением (а те в свою очередь особо не напрягаются, когда из их дворов ведут обстрел наших войск или мирного населения).
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В ООС паркетних не має, як що йде якась затримка з відповіддю виходить що командувач планує операцію так щоб не постраджало мирне населення.
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Ответка должна идти по цели, вне зависимости где она находится. В ВСУ почти каждый день потери.
И именно потому, что на каждый обстрел нет настоящей ответки.
Поучитесь у израильтян.
Там на пулеметный обстрел отвечают танковым.
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Так це бойові хенерали в піддавки з ворогом "воюють"??? Як можна віиграти війну, якщо ворог тебе спокійно обстрілює з артиллерії, а тобі відповідати не можна, бо якась штабна криса грається у гуманність за рахунок ствого життя та здоров"я. І ким, крім гарматного м"яса має себе почувати наш боєць у такому випадку?
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Был награждён за освобождение города Торецка медалью нынешний исполняющий обязанности начальника полиции Судариков ,который во время освобождение города находился в г.Бердянск ,загорал с женой на пляже . Пацанам которые реально освобождали город ,дали медали единицам.
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То аэропорт в Донецке и расфигачили вместе с его защитниками.
Надо выбирать, либо воевать, либо сдаваться.
"Мы станем за спины женщин и детей..." забыли уже?
Ничему вас не учит история.
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Что там делаем мирное население? Патроны подносят? Не надо ссать и кормить всякими баснями, храбрые шоколадные полководцы. Просто четко и заранее предупредить - откуда стреляют, ждите ответки, вот вам время на эвакуацию. Час или минута. Местные буряты знают - вот от них стреляют другие буряты, пора рвать когти.
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ватниця тупоголова, знайшла кого звинувачувати.... ВСУ.
нічого святого не має
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Ти ще насмілилось над цим кепкувати?
Ні сорому ні совісті..
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Ну и дурак...
Они туда уже батареи МСТА перетащили и лупят по вас, а вы все не поймете что идет война...
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Ну все одно ж мирні мешканці. З тіми що подавали снаряди буде окрема розмова.
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поки на фронті не будуть синки нашої знаті , так будуть" берегти наших воїнів. Їх будуть розстрілювати із-за будинків і спин миролюбивих сепарів.
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Это глупо. Нужно просто предупреждать, как делала Хорватия, местное население и далее - кто не заховался, я не виноват. Чтобы сами от жилых домов русских и своих сепаров гнали, они же там смелые на наши БТРы кидались, детей своих подставляли. Пусть и тут смелость покажут.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМы никогда не вели и не будем вести огонь по целям, находящимся в жилых кварталах, - заявление командования ООС
 
 
 
 
 
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