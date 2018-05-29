EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии
 Политика Украины, Происшествия
  534  8
Все про:ГПУ (8681) суд (20944) САП (799) Сус Дмитрий (33)

 САП передала в суд обвинительный акт в отношении экс-следователя ГПУ Суса

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) по материалам досудебного расследования НАБУ направила в Подольский районный суд города Киева обвинительный акт в отношении Дмитрия Суса.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу САП, обвинительный акт отправлен в суд 25 мая 2018 года.

Экс-заместитель начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики - начальник управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины обвиняется в совершении преступлений, квалифицированных по ч.ч.3,4,5 ст. 191, ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины (завладении чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, завладении и растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенных повторно; представлении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной Законом Украины "О предотвращении коррупции").

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суд отдал на поруки нардепов Билецкого и Березы активистов, обвиняемых в нападении на киоски у станции метро "Лесная" в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

САП передала в суд обвинительный акт в отношении экс-следователя ГПУ Суса 01

Напомним, 25 июля 2017 года на территории аэропорта "Борисполь" НАБУ задержало бывшего сотрудника Генпрокуратуры. В ГПУ он работал следователем Главного следственного управления, а также заместителем начальника Департамента ГПУ по особо важным делам в сфере экономики.

Также смотрите: Чиновник Святошинской РГА Киева попался на взятке 6 тысяч, - ГПУ. ФОТО

НАБУ сообщило, что экс-сотрудник ГПУ задержан по подозрению совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст.191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") и ст.366-1 ("Декларирование недостоверной информации") Уголовного кодекса Украины.

По фактам возможных преступных действий задержанного детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование в разных уголовных процессах, начиная с апреля 2016 года".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ подозревает экс-следователя Суса в даче ложных показаний в суде, - адвокат Черезов

Ранее Луценко вынес выговор Сусу за то, что тот не указал в декларации элитный автомобиль Audi Q7, а потом уволил его.

В марте 2018 года в ходе допроса в Шевченковском суде Дмитрий Сус заявил, что генеральный прокурор Юрий Луценко непосредственно ставил задачу по незаконному привлечению к уголовной ответственности адвоката Павла Гречковского и арбитражного управляющего Олега Шкляра. Заказчиком провокации выступал Геннадий Буткевич, владелец сети супермаркетов "АТБ", бывший зять нардепа от "Радикальной партии" Сергея Рыбалки. Задача ставилась "сбить Гречковского с дистанции", а именно убрать с должности члена Высшего Совета Правосудия.

Источник: https://censor.net.ua/n3068677
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
вот и поговорил с умным человеком.....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСАП передала в суд обвинительный акт в отношении экс-следователя ГПУ Суса
 
 
 
 
 
 вверх