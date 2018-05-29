 САП передала в суд обвинительный акт в отношении экс-следователя ГПУ Суса

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу САП, обвинительный акт отправлен в суд 25 мая 2018 года.

Экс-заместитель начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики - начальник управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины обвиняется в совершении преступлений, квалифицированных по ч.ч.3,4,5 ст. 191, ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины (завладении чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, завладении и растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенных повторно; представлении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной Законом Украины "О предотвращении коррупции").

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Напомним, 25 июля 2017 года на территории аэропорта "Борисполь" НАБУ задержало бывшего сотрудника Генпрокуратуры. В ГПУ он работал следователем Главного следственного управления, а также заместителем начальника Департамента ГПУ по особо важным делам в сфере экономики.

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НАБУ сообщило, что экс-сотрудник ГПУ задержан по подозрению совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст.191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") и ст.366-1 ("Декларирование недостоверной информации") Уголовного кодекса Украины.

По фактам возможных преступных действий задержанного детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование в разных уголовных процессах, начиная с апреля 2016 года".

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Ранее Луценко вынес выговор Сусу за то, что тот не указал в декларации элитный автомобиль Audi Q7, а потом уволил его.

В марте 2018 года в ходе допроса в Шевченковском суде Дмитрий Сус заявил, что генеральный прокурор Юрий Луценко непосредственно ставил задачу по незаконному привлечению к уголовной ответственности адвоката Павла Гречковского и арбитражного управляющего Олега Шкляра. Заказчиком провокации выступал Геннадий Буткевич, владелец сети супермаркетов "АТБ", бывший зять нардепа от "Радикальной партии" Сергея Рыбалки. Задача ставилась "сбить Гречковского с дистанции", а именно убрать с должности члена Высшего Совета Правосудия.