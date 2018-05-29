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 Политика Украины, Экономика
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Все про:помощь (2834) Порошенко (14866) Евросоюз (11892)

 Это важный сигнал оценки реформ в Украине, - Порошенко о предоставлении от ЕС помощи 1 млрд евро

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал сегодняшнее решение Совета Евросоюза относительно выделения Украине макрофинансовой помощи размером в 1 млрд евро.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Порошенко отметил: "Приветствую сегодняшнее решение Совета ЕС, открывает путь к началу новой программы макрофинансовои помощи Украине, о которой мы с лидерами ЕС договорились в конце прошлого года.

Это важный сигнал со стороны государств-членов ЕС по оценке прогресса на пути реформ и преданности дальнейшей поддержке Украины".

Как передаает Цензор.НЕТ сегодня Совет Европейского Союза одобрил выделение Украине четвертой программы макрофинансовой помощи Украине объемом в 1 млрд евро.

Источник: https://censor.net.ua/n3068675
 
   
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Никакого прогреса нету.Пеца все писдит и надеется на поднятие рейтинга,так как он сейчас на отметке 3%
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такими темпами , якби ще , не довелося Офшоренку в Ростов - до "баті" тікати ... Это важный сигнал оценки реформ в Украине, - Порошенко о предоставлении от ЕС помощи 1 млрд евро - Цензор.НЕТ 735
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Батя с матусей рады своего будут увидеть ))
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Так 550 миллионов евро сразу идут на оплату французких вертолётов для МВД.
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Ні- твої слова фейк. По гвинтокрилам- пряма угода між Україною та Францією.
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Так Франция и есть часть ЕС и на пару с Германией основной финансовый донор ЕС. И потом скажи соевый какая разница кому бабло отдавать? Отдавать то надо, и с процентами, про это ты не квакаешь смотрю.
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Твої слова- фейк. Крапка.
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В чем фейк? Договор о покупке 55шт за 550 лямов евро подписан Аваковым.
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Финансирование проекта общей стоимостью 500 миллионов евро будет осуществляться за счет кредитных средств, предоставленных французским правительством и группой европейских банков.Источник: https://censor.net.ua/n3068569
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Тікати з країни будуть вони, а ми у "заставі" ....
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это оценка обдирание Украинского Народа тарифами на газ, электрику!
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Працюйте, Пане Президент!
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Євросоюз позичив мільярд країні, президент якої мільярдер. Я нічого не напутав? )))
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Пусть лучше расскажет на каких условиях дадут этот кредит.
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Вот здесь оценка реформ - https://strana.ua/news/143649-shtajnmajer-nazval-dve-hlavnye-uhrozy-budushchemu-ukrainy.html
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Ото Гужва й отримав на горіхи за свою маячню! )))
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РЫГ исчез появился ты. Пересменка. КТо сидит часто на форуме даже видно как вы меняетесь по времени..
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А ще вони створили фейкометний портал "Украина.Ru", це расеяне, а потім перепостять фейки на інші портали. Новостное агентсво Харьков, а це взагалі луганда) і т.д.
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Я думал что реальная оценка реформ в государстве это уверенный высокий рост экономики, развитие бизнеса, производства, повышение зарплат, пенсий, уровня медицины, а оказываеца оценка реформ это подачка кредита под проценты на пропитание. Какие реформаторы теперь пошли однако...
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О,будет на шо позагорать на мальдивах-сейшелах ....
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8 днів на Мальдівах, на окремому острові, з перельотом, це чистий, після сплати всіх подптків, (1,6 мільярди гривень) дохід Порошенка за 1 день.
Знаючи яке у нас оподаткування бізнесу, легко обчислити, що чистий дохід Порошенка приблизно 180млн. баксів. 500 тис на день. Ці гроші на себе витратити фізично неможливо, навіть якщо як Клеопатра пити розчинені у оцті колеуційнй перли. І не раз у житті, а тричі на день!
Ви справді вважаєте, що йому треба бруднинися дрібними крадіжками?
Справа в іншому. Він дійсно незалежний не від кого і саме тому його ненавилдять! Не можна натиснути, не можна купити, тому і накидають гавно на вентилятор.
А лохи хавають.
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Офшори, в 14 разів менші за річний дохід журналіста, що написав про них. І Мальдиви - перший закордонний відпочинок легального мільярдера за кілька років, ще й за власні гроші, тобто економія державних коштів. Те, що накидають на Порошенка, свідчить - серйозного компромату нема.
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Ти за гроші таку херню пишеш чи сам біля корита хрюкаєш?
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Не суди про людей по собі.
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Боже мій ! Яка шедевральна відповідь ! Ти хоч якесь ПТУ закінчив?
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Это Педалик Кличко под ником Tomás de Torquemada сидит.
Мочит, не подецкии! Жги исче, не останавливайся, Витюнь!
Це важливий сигнал оцінки реформ в Україні, - Порошенко про надання від ЄС допомоги 1 млрд євро - Цензор.НЕТ 8386
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Доходу 180млн. баксів. 500 тис на день нема взагалі на планеті. Ти або дурень, або провокатор соєвий. Або те і те одночасно
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Буває.
Це не зарплвта, це дохід від бізнесів. З того доходу сплачено 1,6 мільярди гривень податків і при нашій системі оподеткування має у Порошенка залишитися чистими сума еквівалентна 180млн баксів.
Звичайно, витратити на власне споживання такі гроші неможливо, тому вони інсестуються у бізнес, А на себе витрачається 1-2% від усього доходу, до речі Порошенко задекларував витрати на власне споживання сім'ї трохи більше 1 млн грн. Це можна вважати його "зарплатою" як власника тих компаній, які йому належать.
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Подайте нищим с Мальдивских островов на пропитание...
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А в чому фокус? Так в усьому світі. Середня більша за мінімальну у 1,5-2,5рази., при чому, у бідніших країнай співвідношення наближається до 2,5 а у багатих до 1,5 (Швеція, зокрема).
Мінімальна зарплата тому і мінімальна, що є мінімальною сумою за яку людина без квіліфікації погоджується працювати. А далі включається психологія. Муляр чи арматурник не погодиться працювати за з/п на 10% більшу за ту, що отримує прибиральниця, яка битовки миє. Він розцінить це як приниження. Вибудовується стихійна табель про ранги, де хтось отримує в 1,2, хтось у 1,5, хтось у 2 рази більше мінімалки.
А мінімалка залежить від вартості життя. у нас вона мало не найнижча у світі і точно найнижча у Европі.. Саме тому у нас можна проіснувати на 100 евро чистими. Тому і мінімалка чиста 100 евро. А середня - 250.
А у Греції, мінімалка 450 євро, а середня 900. При цьому вартість життя у 2,5-3 рази вища як у нас, тому тим, хто справді на мінімалку живе там не набагато краще як у нас живеться. Але! Якщо ти заробляєш середню і тобі треба на щось гроші зібрати, ти переходиш у режим суворої економії і відкладаєш 900-450=450 євро на місяць, а у нас - 250-100=150.
От і весь карамболь!
Парадокс, але ми бідні тому що у нас все дешево, порівняно з Европою.
А Юля обіцяє що все ще дешевше буде....
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Идиот, у нас продуктьі давно уже дороже чем в Европе.
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Не правдв. Зайдіть на Нумбео, подивіться. Рейтинги складаються ВИКЛЮЧНО за дописами відвідувачів.
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Сикока зарплата Коболева и др. в минималках???
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Якщо зйого зарплату поділити порівну на всіх 16,8 млн працюючих то вийде аж по 11 коп на ніс!
Ох, дууууже збагатіємо! Це важливий сигнал оцінки реформ в Україні, - Порошенко про надання від ЄС допомоги 1 млрд євро - Цензор.НЕТ 6633
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в тому то й справа, що гарно поставлений фокус важко розгадати
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Деньги, выделенные ЕС на поддержание украинских экономических штанов, как раз свидетельствуют о том, что ЕС понимает: с реформами в Украине полный трындец.
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С президентом Порошенко мы получим ещё много миллиардов как евро, так и долларов. И наши зарплаты и пенсии станут полновесние, дайте срок!
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да хотелось бы откровенно говоря. Срок,желательно. должен быть пожизненным.
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Хитрецы, везде, на сайтах, на тв, по радио говорится о помощи и нигде что это кредит на определенных условиях которые не выполнили в прошлом году.
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МВФ, как понимаю,уже не даёт денег. Нашёл новые источники, и можно рапортовать о перемоге Це важливий сигнал оцінки реформ в Україні, - Порошенко про надання від ЄС допомоги 1 млрд євро - Цензор.НЕТ 1865
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миллионеры-миллиардеры и их детишечки - радуются
а простой народ подсчитывает.... сколько долгов навесят на их детей-внуков
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Кто "реформаторы"? Кондитер-сказочник со
своей бухгалтершей, благополучно сбежавшей из НБУ и "великий
экономист" с рынка во главе правительства?
"Не смешите мои тапочки!", как говорят в
Одессе...
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Соевый парадокс Рошена;

Мы проводим такие классные и хорошие реформы, что приходица кредиты клянчить в долг.
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Интересно. А где можно почитать условия этого предоставления "помощи"? Какие проценты? Когда сроки возврата? И под какие дополнительные условия выдано?
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Реформи - це як вагітнісь, довго не видно результат.)))
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Отстал от темы. Сейчас уже любой кредит называется помощью?
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підуть соєвому в карман як премія за "невпинну боротьбу з рехвормами"
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А шобы шоколадный хряк так не радовался, если целый лярд ему с небес свалился!
Значит здало шо то немцам и шифруется.
Теперь про аникоррупционный суд можно надолго забыть и не парится.
Вот ведь паразит так паразит!
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Если тебе дали взаймы, а отдавать будут после тебя потомки... то помогли, конечно...
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Може тобі ще ключі від квартири де гроші лежать?
Можеш на будівництві. Вахта 14 днів. Робота - 12-13 годин на день без вихідних, аванс 3 тис, по закінчені вахти ще 15-18тис. залежно від виробітки і на 2 тижні додому. Жити можна у битовці на будмайданчику, це безкоштовно.
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ти спочатку їх одержи.
а тоді будеш їх проссирати...
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Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" проголосувала за виплату бонусів правлінню компанії в зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом".
Затверджений розмір бонусів становить 1% від суми виграшу (в даному випадку - 4,56 млрд доларів).
Таким чином, правлінню підлягає виплата в розмірі 45,6 млн доларів.
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Нафтогаз задолжал за газ более 42 миллиардов

Холдинг не расплатилась со своей "дочкой" за газ, добытый для населения и приобретенный по льготной цене.

По состоянию на 1 апреля дебиторская задолженность Укргаздобычи превысила 42 млрд грн. Об этом сообщается в финансовой отчетности на сайте компании.

Почти всю дебиторскую задолженность формируют неплатежи Нафтогаза. Действующее законодательство наделило НАК монопольным правом на покупку всего газа у Укргаздобычи по социальной цене 4,85 грн за куб.м, для газоснабжения населения. Это более чем в 40 раз превышает показатель 2015 года, когда неплатежи контрагентов компании едва превысили 1 млрд грн. В течении первого квартала 2018 года она выросла на 8,3 млрд грн. С июня 2018 года Нафтогаз выставил в своем прейскуранте цену на газ для коммерческих потребителей на уровне 9,08 грн за куб.м.
за это Руководство Нафтогаза получит $46 млн премий
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Важный сигнал П.А, это, когда НБУ укрепляет национальную валюту, а правительство не берет кредиты, а это новость ни о чем.
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Петя транш от МВФ уже пять раз ожидал, точнее оевреивал. А оно он как оказалось - или АКС или пошол в попу
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хе хе .половина на аваковские вертолеты половину в карманы и нету лярда .
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Там написано деньги на борьбу с коррупцией.Так , что барыга их не увидит, это гранты Шабунину и другим. Молодцы европейцы.
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шануймося , і готуємося бити щурів, як зовнішніх, так і внутрішніх. захопивших владу в країні.
час плине швидко, до переобрання залишелось менше року.
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Уря, Пете снова пообещали по губам поводить а шо на счет условий, скромно умолчало чмо шыкаладное! В том то и дело, шо если Педруха условия выполнит то сядет сто пудово со всеми подельниками...вот такая она оценка рышучиг риформ...
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Он их (деньги) просто нэнавыдыт.... Поэтому складывает ненавистные деньги подальше от себя - на Кипре
(С()
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только в руки барыгам не давайте, сделайте сразу какие то поставки техники, за которую невозможно откатить, или украсть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто важный сигнал оценки реформ в Украине, - Порошенко о предоставлении от ЕС помощи 1 млрд евро
 
 
 
 
 
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