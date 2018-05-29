 Это важный сигнал оценки реформ в Украине, - Порошенко о предоставлении от ЕС помощи 1 млрд евро

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Порошенко отметил: "Приветствую сегодняшнее решение Совета ЕС, открывает путь к началу новой программы макрофинансовои помощи Украине, о которой мы с лидерами ЕС договорились в конце прошлого года.
Это важный сигнал со стороны государств-членов ЕС по оценке прогресса на пути реформ и преданности дальнейшей поддержке Украины".
Как передаает Цензор.НЕТ сегодня Совет Европейского Союза одобрил выделение Украине четвертой программы макрофинансовой помощи Украине объемом в 1 млрд евро.
Знаючи яке у нас оподаткування бізнесу, легко обчислити, що чистий дохід Порошенка приблизно 180млн. баксів. 500 тис на день. Ці гроші на себе витратити фізично неможливо, навіть якщо як Клеопатра пити розчинені у оцті колеуційнй перли. І не раз у житті, а тричі на день!
Ви справді вважаєте, що йому треба бруднинися дрібними крадіжками?
Справа в іншому. Він дійсно незалежний не від кого і саме тому його ненавилдять! Не можна натиснути, не можна купити, тому і накидають гавно на вентилятор.
А лохи хавають.
Мочит, не подецкии! Жги исче, не останавливайся, Витюнь!
Це не зарплвта, це дохід від бізнесів. З того доходу сплачено 1,6 мільярди гривень податків і при нашій системі оподеткування має у Порошенка залишитися чистими сума еквівалентна 180млн баксів.
Звичайно, витратити на власне споживання такі гроші неможливо, тому вони інсестуються у бізнес, А на себе витрачається 1-2% від усього доходу, до речі Порошенко задекларував витрати на власне споживання сім'ї трохи більше 1 млн грн. Це можна вважати його "зарплатою" як власника тих компаній, які йому належать.
(Фокус)
Мінімальна зарплата тому і мінімальна, що є мінімальною сумою за яку людина без квіліфікації погоджується працювати. А далі включається психологія. Муляр чи арматурник не погодиться працювати за з/п на 10% більшу за ту, що отримує прибиральниця, яка битовки миє. Він розцінить це як приниження. Вибудовується стихійна табель про ранги, де хтось отримує в 1,2, хтось у 1,5, хтось у 2 рази більше мінімалки.
А мінімалка залежить від вартості життя. у нас вона мало не найнижча у світі і точно найнижча у Европі.. Саме тому у нас можна проіснувати на 100 евро чистими. Тому і мінімалка чиста 100 евро. А середня - 250.
А у Греції, мінімалка 450 євро, а середня 900. При цьому вартість життя у 2,5-3 рази вища як у нас, тому тим, хто справді на мінімалку живе там не набагато краще як у нас живеться. Але! Якщо ти заробляєш середню і тобі треба на щось гроші зібрати, ти переходиш у режим суворої економії і відкладаєш 900-450=450 євро на місяць, а у нас - 250-100=150.
От і весь карамболь!
Парадокс, але ми бідні тому що у нас все дешево, порівняно з Европою.
А Юля обіцяє що все ще дешевше буде....
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Berlin?displayCurrency=UAH
А ось Київ.
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Kiev
Ох, дууууже збагатіємо!
а простой народ подсчитывает.... сколько долгов навесят на их детей-внуков
Кто "реформаторы"? Кондитер-сказочник со
своей бухгалтершей, благополучно сбежавшей из НБУ и "великий
экономист" с рынка во главе правительства?
"Не смешите мои тапочки!", как говорят в
Одессе...
Мы проводим такие классные и хорошие реформы, что приходица кредиты клянчить в долг.
uaОлег Тихонов 055f40a1
В друзьях у: 78
uaorionemc2 a7fce8b3
В друзьях у: 4
- Нет.
- А они есть.
Значит здало шо то немцам и шифруется.
Теперь про аникоррупционный суд можно надолго забыть и не парится.
Вот ведь паразит так паразит!
Можеш на будівництві. Вахта 14 днів. Робота - 12-13 годин на день без вихідних, аванс 3 тис, по закінчені вахти ще 15-18тис. залежно від виробітки і на 2 тижні додому. Жити можна у битовці на будмайданчику, це безкоштовно.
а тоді будеш їх проссирати...
Затверджений розмір бонусів становить 1% від суми виграшу (в даному випадку - 4,56 млрд доларів).
Таким чином, правлінню підлягає виплата в розмірі 45,6 млн доларів.
Холдинг не расплатилась со своей "дочкой" за газ, добытый для населения и приобретенный по льготной цене.
По состоянию на 1 апреля дебиторская задолженность Укргаздобычи превысила 42 млрд грн. Об этом сообщается в финансовой отчетности на сайте компании.
Почти всю дебиторскую задолженность формируют неплатежи Нафтогаза. Действующее законодательство наделило НАК монопольным правом на покупку всего газа у Укргаздобычи по социальной цене 4,85 грн за куб.м, для газоснабжения населения. Это более чем в 40 раз превышает показатель 2015 года, когда неплатежи контрагентов компании едва превысили 1 млрд грн. В течении первого квартала 2018 года она выросла на 8,3 млрд грн. С июня 2018 года Нафтогаз выставил в своем прейскуранте цену на газ для коммерческих потребителей на уровне 9,08 грн за куб.м.
за это Руководство Нафтогаза получит $46 млн премий
час плине швидко, до переобрання залишелось менше року.
(С()