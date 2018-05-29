 Командир 57-й ОМБ Головашенко оставлен в должности до августа, чтобы исправить недостатки, - волонтер Решетилова

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Волонтер рассказала свое видение ситуации: "Давайте все же я вам расскажу о нашей эпической поездке в знаменитую 57-ю бригаду, во время которой я попросила быть независимым наблюдателем Тараса Чмута. И очень ему благодарна, потому что он, как эксперт, ставил очень точные и правильные вопросы.

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Начнем с того, что в разгар большого скандала, когда я уже была готова публиковать другие доказательства нарушений в бригаде, ко мне приехали командующий оперативного командования "Юг" генерал Вишневский и начальник управления морально-психологического обеспечения ВСУ генерал Грунтковский.

Кстати, с Олегом Грунтковский мы встречались еще 9 мая, после моего первого поста о кадровых проблемах в ВСУ, договорились, что проведем встречу с комбригом Головашенко. Однако договоренность была сорвана, потому что пока я в тот день доехала домой, меня уже начали выливать дерьмо (простите) из официальных страниц ВСУ.

Генералы предложили совместно поехать в бригаду и провести анонимный опрос по авторитету и лидерских качеств командира.

Где-то глубоко в душе я понимала, что эта проверка имеет все шансы превратиться в фарс, однако так или иначе это уже напоминало конструктив, поэтому отказаться было бы неправильно. Кстати, если бы такую ​​проверку мы провели после моих первых закрытых писем Виктору Муженко, скандалов можно было бы избежать, а командование не загоняло бы себя в тупик, ибо теперь все недостатки комбрига, о которых мы писали подтвердились, но и убрать его с должности не могут, потому что это создаст "опасный" прецедент освобождения командира под давлением общественности.

Да, еще важно сказать, что в управлении морально-психологического обеспечения ВСУ разработаны очень качественные методики опроса личного состава, которые позволяют четко определить проблемные моменты. Широкой общественности это не известно, но группы специалистов постоянно исследуют морально-психологическое состояние в различных подразделениях и докладывают командованию. А вот что происходит с этой информацией дальше - большой вопрос.

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Мне же было важно не только провести опрос по авторитету Головашенко - в его результатах у меня особых сомнений не было. Важно было на месте показать командующему, что происходит в бригаде. Это было наивное ожидание, потому что на место генерал приехал уже с готовым решением, которое в принципе не зависело от дальнейшей проверки. Но обо всем по порядку.

Опросы и наше пребывание в бригаде в принципе подтвердило все то, о чем я писала и говорила.

1. Абсолютная неспособность комбрига к коммуникации с личным составом. Это не мое субъективное впечатление или жалобы военнослужащих - теперь это подтверждено результатами анонимного анкетирования, проведенного по приказу начальника управления по МПО. После нашего отъезда на построении Головашенко рассказывал, что у него высокий рейтинг. Это не так. Я обещала не называть цифры, но по результатам опроса у него низкий уровень авторитета и лидерства. Причем от критического его спасли высокие баллы по физической подготовке и требовательность. Крайне низкие баллы он получил за способность к коммуникации и внимание к потребностям личного состава.

2. Коррупционная схема, о которой я говорила ранее, таки была. И комбриг (по крайней мере на каком-то этапе) знал о ней, ставил свои подписи. Какая была мотивация, каков уровень его вовлеченности - в этом пусть разбираются правоохранительные органы.

3. В конфликтах, которые происходят в бригаде, комбриг, вместо того, чтобы их решать, становится на чью сторону, тем самым еще больше усугубляя недоразумения и получая лояльность и преданность одной из сторон.

4. Из бригады действительно массово собираются уходить военнослужащие. В лучшем случае переводиться в другое подразделение, в худшем - пойти и забыть о Вооруженных силах. Генерал Вишневский говорит, что увольнение 500-600 человек из бригады после ротации - это норма. Не знаю, как вас, а меня пугают эти "нормы". Потому что при среднем недокомплект в сухопутке на 30-40% такими темпами скоро некому будет служить. В случае 57-й бригады - будет потерян костяк подразделения. По версии комбрига, плохой костяк, потому что не вели учет (об этом отдельно), не ходили строем, не умеют правильно выражать уважение старшим командирам. Но этот костяк с 2014 года прошел тяжелые бои под Горловкой, Дебальцево, освобождал территории, удерживал позиции там, где нынешнем комбригу и не снилось. Все это не учитывается, потому что ... потеряны чехлы на автоматы.

5. Комбриг в должности уже девять месяцев, но постоянно говорит о плохих предшественников, которые все делали не так. Мне трудно оценить масштабы потери имущества (это должно сказать КРУ), но и бригада досталась Головашенко не из конвейера. Учет важен, так. Но если уж на то пошло, то можем и у него спросить: а что там с имуществом батальона в Перевальном, господин "крымский полковник"? Во время войны потери имущества неизбежны, кому, как не Головашенко, это знать. Но ... Короче говоря, пора доставать следующий конверт.

6. Первый день проверки показал очень низкие результаты. И на утро планы были подкорректированы. Нас не пустили на ВОПы, объяснив это активизацией боевых действий. И хотя опросы по командира по методике во взводах не проводятся, на позициях очень ждали генерала. Возможно, мне надо было настаивать сильнее, я готова была писать расписку, что еду добровольно. Но позиция командиров была категорична, а я не имею привычки качать права на передке.

7. Головашенко недоговаривает и врет командованию. По крайней мере несколько раз мы с генералом его на этом поймали.

8. К Головашенко приставлен замполит (простите, заместитель по МПО), который, надо ему отдать должное, работает профессионально. Объясняет каждый "нервный срыв" комбрига (а при нас он неистово кричал на подчиненных неоднократно), пытается сгладить острые углы. Проблема лишь в том, что он замыкает коммуникации в бригаде на себя и становится буфером между комбригом и личным составом. Последствия такой схемы, думаю, объяснять не надо.

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Из плюсов. Наконец сдвинут вопрос ППД для бригады. (Напомню, что 57- почти последнее из новосозданных подразделений, которое не имеет своего пункта постоянной дислокации.) Не могу сказать, насколько это заслуга Головашенко, но, похоже, он этим действительно занимается.

Несколько офицеров публично и показательно выступили в защиту комбрига. Один даже толкнул перед нами речь, еще один комбат на анкете демонстративно написал "Армия - это не детский сад". Интересно, что именно этот комбат должен быть следующим в очереди на проверку.

Итак, генерал Вишневский принял решение оставить Головашенко в должности до августа, надеясь, что комбриг за это время исправит свои недостатки. В августе якобы будет проведена еще одна проверка на соответствие командира занимаемой должности.

Что ж, это абсолютное право командующего. Мы со своей стороны сделали все, что в наших силах на данном этапе. Он своими глазами увидел те факты, о которых я говорила. Но раз подтвердил тезис, о которой я писала с самого начала. В ВСУ не освобождают комбригов, их держат в должности до тех пор, пока они не разрушат подразделение, а затем повышают.

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С другой стороны, как сказал Тарас, еще 5 лет назад невозможно было в принципе представить, что каких-то гражданских пустят проверять военное подразделение. А потому давайте констатировать несмотря на яростное сопротивление, сдвиги есть. И совковые стереотипы о таинственности и недорканисть армии постепенно разрушаются.

И еще. Для всех тех, кто ужасается общественному контролю над ВСУ. Вы можете рвать на себе волосы, биться головой о стену и посыпать голову пеплом сколько угодно, но он есть и будет. По крайней мере до тех пор, пока армия существует на наши с вами налоги и выполняет задачи по защите нашей с вами стран".

Цензор.НЕТ писал о ситуации в 57-й бригаде и конфлитках комбрига Юрия Головашенко с личным составом.