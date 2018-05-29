 4-летний мальчик погиб в Киеве, выпав из окна, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Трагедия произошла сегодня, 29 мая, на улице Гната Юры. Ребенок забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и упал с 12 этажа. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

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"Мальчик воспитывался в нормальной, многодетной семье. На момент трагедии его мать в соседней комнате одевала других детей. Полиция квалифицирует событие, как несчастный случай", - рассказали в отдела ювенальной превенции полиции Киева.