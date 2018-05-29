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 Происшествия, Киевские новости
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 4-летний мальчик погиб в Киеве, выпав из окна, - Нацполиция

В Святошинском районе Киева в результате падения с 12 этажа погиб 4-летний мальчик

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Трагедия произошла сегодня, 29 мая, на улице Гната Юры. Ребенок забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и упал с 12 этажа. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

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"Мальчик воспитывался в нормальной, многодетной семье. На момент трагедии его мать в соседней комнате одевала других детей. Полиция квалифицирует событие, как несчастный случай", - рассказали в отдела ювенальной превенции полиции Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3068673
 
 
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А открыли бы окно вот так и не было бы трагедии.
4-річний хлопчик загинув у Києві, випавши з вікна, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3008
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замки ещё обязательно! 4-х летний малыш уже может открыть окно самостоятельно (
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А мальчик Коболев на каком этаже живет?
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Строители экономят на окнах с проветриванием. Но родители то должны все это учитывать и за пару тысяч поменять открывающиеся половинки!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия4-летний мальчик погиб в Киеве, выпав из окна, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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