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 Политика Украины
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Все про:Крым (20117) санкции (6784) Керченский мост (94) Бабин (12)

 Против российских и украинских фирм, помогавших строить Керченский мост, будут приняты меры, - Бабин

Украинские власти не планируют мер в отношении самого Керченского моста, но готовят санкции в отношении фирм, особенно украинских, которые участвовали в строительстве объекта.

Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин в интервью "Обозревателю", передает Цензор.НЕТ.

"Думаю, никто не планирует никаких мер в отношении существования самого этого объекта. Есть меры воздействия на фирмы, которые способствовали его строительству, прежде всего, российские, но также и украинские. К нам неоднократно поступали обращения о том, что украинские компании предоставляли рабочую силу и технику для строительства моста", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции против России нужно продолжать и усиливать, - Гройсман

Бабин также указал, что определенные технологии, оборудование, моторы, средства для забивания свай, измерительные приборы и так далее предоставляли множество западных компаний.

"Если взять в целом, то российского в этом мосте, наверное, только краска. Хотя я и в этом не уверен. Мы должны преследовать всех, кто принимал активное участие в этом строительстве", - подчеркнул он.

Также читайте: Украина готовит предложения для ЕС и США относительно усиления санкций против РФ, - зампредставителя Президента в АРК Гданов

Напомним, Министерство инфраструктуры отслеживает все компании, работающие на объектах строительства Керченского моста в аннексированном Крыму и включает их в санкционный список.

Источник: https://censor.net.ua/n3068672
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
сказать, что я в шоке - ничего не сказать!!!
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А Вы думаете у нас в других сферах по другому ?
Ничуть не удивлюсь, если через год всплывет что "сгоревшее на складах вооружение" было продано в ДНР.
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продано ...
можливо - просто передано ... безкоштовно .
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Кто разбудил ЭТОГО БАБИНА или он из запоя только вышел? Раньше намного раньше это надо было делать !!!
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Во молодцы, это по нашему, 4 года наблюдали как укр.фирмы мост строили, мост открыли теперь будем "меры принимать"-предупреждение вынесут. Вот и вся суть войны.
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Как заявил гарант, Керченский мост это ключевой фактор в деле освобождения Крыма... Тут не предупреждать, а, наоборот, награждать надо...)))
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уявляю , ЩО буде з Бабіним , якщо він насмілиться чіпати підприємства Офшоренка ... Против российских и украинских фирм, помогавших строить Керченский мост, будут приняты меры, - Бабин - Цензор.НЕТ 5864
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Бабин также указал, что определенные технологии, оборудование, моторы, средства для забивания свай, измерительные приборы и так далее предоставляли множество западных компаний

---------
все западные компании под санкции ?
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Только вы украинские фирмы не прессуйте особо... Им еще "СП-2" помогать строить, приближая неизбежную победу над Кацапстаном...
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В "потужних реформаторів" дуже пізнє запалення.. До скасування ВЕЗ "Крим" також ніяк руки не доходять , все ніколи за реформами..
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Против российских и украинских фирм, помогавших строить Керченский мост, будут приняты меры, - Бабин

Пошенко напрягся...
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готовят санкции в отношении фирм, особенно украинских, которые участвовали в строительстве объекта.Источник: https://censor.net.ua/n3068672 - де та ботва , що тиждень тому , з піною в роті , волала що це все брехня ?! ....... Против российских и украинских фирм, помогавших строить Керченский мост, будут приняты меры, - Бабин - Цензор.НЕТ 5035
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вже є - дивіться учажно , як вони будуть на льоту перевзуватись - із верещання про "страшні санкції і план Анаконда" , тепер вже пишуть , що виявляється - "...ніяких санкцій щодо росії не існує" ... вуаля ! Против российских и украинских фирм, помогавших строить Керченский мост, будут приняты меры, - Бабин - Цензор.НЕТ 4224
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Росія і Україна найближчим часом підпишуть контракт на 2018 рік на постачання уранової сировини з України в Росію.

Про це повідомив в інтерв'ю «Інтерфаксу» генеральний директор АТ «Міжнародний центр зі збагачення урану» Гліб Єфремов.

Україна збагачує свій урановий концентрат на потужностях МЦЗУ, учасником якого є. Щорічно країна в рамках проекту поставляє близько 80 тонн уранового концентрату.

«І підписання, і виконання [контракту] відбудеться найближчим часом. Ми включили обсяг, який передбачений для поставки в Україну в поточну виробничу програму. Зараз ми чекаємо від України його підписання, з нашого боку підписаний контракт на поточний рік вже направлений українській стороні» , - сказав він
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Укрфирмы которые сейчас начнут показателно метелить имеют лишь две вины - отсутствие патриотизма и жадность. Не захотели закатить наверх. Какая вина горше сказать трудно Против российских и украинских фирм, помогавших строить Керченский мост, будут приняты меры, - Бабин - Цензор.НЕТ 129
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Фізична поставка матеріалу очікується в III-IV кварталах 2018 року, додав Єфремов.

За словами топ-менеджера, Україна дотримується графіку платежів, «робота йде в штатному режимі, графіки платежів України за паливо відповідають запланованим контрактним зобов'язанням».

МЦЗУ створений в 2007 році на базі Ангарського електролізного хімкомбінату (входить до «Росатому») з метою надання послуг зі збагачення урану неядерним державам.

Збагачений уран використовується для виготовлення тепловиділяючих збірок (твелів) і поставок ядерного палива в країни-акціонерИ
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Тоесть когда мост строился никто, ничего не видел и не знал. Браво. Капитан очевидность гордится Вами. Бурные аплодисменты. Осталось только поцеловать рельсы смотря вдаль на уезжающий поезд.
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Тобто ніяких санкцій щодо росії не існує. Оце і все, що треба знати про санкції.
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эй, агов, свидетили рэформ и патриотизма пэти, где вы, аууууууу
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Это не пособничество оккупанту ,которое измена ? И еще...а шо,пока они работали на строительстве, никто ничего не знал? Зашевелились только когда бабло уже получено и спрятано?
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А ніхто і не "зашевелился" - слова Бабіна це порожній звук - він не прокурор і не слідчій , і взагалі ніхто ... завтра про це ніхто і не згадає .
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Именно так! Наказывать надо не санкциями, а уголовным делами.
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При чому там були західні компанії, наприклад із Нідерландів.
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Западные наказать санкциями и подавать на них в международные суды за нарушение суверенитета Украины. А Украинские - уголовными делами, состав преступления налицо.
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Какое преступление? Украинские фирмы помогали строить мост в Украинский Крым! Где нарушение закона? Вот если Украина признает, что Крым стал Российским, тогда да! А так!
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Не хвилюйся, Джо.
Колаборанти будуть відповідати.
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Не забудьте ПДВ, цим фірмам повернути.
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Как по мне, то участие украинских фирм и людей в строительстве керченского моста тянет на измену родине. Но почему то мне кажется, что у нас быстрее посадят человека, написавшего в ФБ что-то типа "власть ворует, ее надо менять", чем коммерсов, которые подняли миллионы на этой стройке.
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Вот у вас интересная логика... Не поднимут миллионы украинские фирмы - поднимут миллионы фирмы другой страны. Если бы ещё у Украины было что то уникальное что нужно для строительства и чего больше негде взять...

По моему, если не можешь помешать - извлеки всю выгоду какую возможно. Проти російських і українських фірм, які допомагали будувати Керченський міст, буде вжито заходи, - Бабін - Цензор.НЕТ 1546
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ніхто нікого карати не збирається ...так само , як нікого ЗА ЦЕ так і не покарали -
Против российских и украинских фирм, помогавших строить Керченский мост, будут приняты меры, - Бабин - Цензор.НЕТ 7087
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А,что еще были украинские? А почему об этом только сейчас говорят? Что за фирмы? Люди хотят знать украинских хероев,которые помогали оккупантам!
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це ваш харант - Педро Інкогніто ... хіба хтось не знав ?
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К тому же если бы они умели помогать строить мосты, то сначала помогли бы достроить их в Киеве и Запорожье.
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Выразят озабоченность или только обеспокоенность?
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Интересно, представитель президента в своём интервью сказал об украинских компаниях принимавших участие в строительстве. Будет очень интересно узнать названия и собственников. Не думаю, что всё, что сказал постпред не согласованно с президентом и рыть самому себе препятствие - надо подождать -возможно строительные компании связаны с рыгами и жопоблоком, возможно ещё с кем.
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Даже комментировать не буду. Пи...дец!!!
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А де цей морячок маріупольський, Шевченко? Це ж він там щебінь перевантажував? Все боявся роботу втратити. Не допомогло...
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То есть СБУ на столько увлеклось выбиванием бабла из среднего бизнеса, что за четыре года , не заметило, кто из укринских фирм помогал в стоительстве керченского моста, респект парни.
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Деньги не пахнут...
А сопливых вовремя целуют.
Где АП была все эти годы?
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Оперативненько сработали, мост уже построили, и только теперь агент лолита якобы собирается вводить какие-то санкции. Хотя вроде как и лолитины компании там были задействованы (во всяком случае об этом писали СМИ)
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Там песок с карьера барыги шел.... Сам себя высечет?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПротив российских и украинских фирм, помогавших строить Керченский мост, будут приняты меры, - Бабин
 
 
 
 
 
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