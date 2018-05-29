 Против российских и украинских фирм, помогавших строить Керченский мост, будут приняты меры, - Бабин

Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин в интервью "Обозревателю", передает Цензор.НЕТ.
"Думаю, никто не планирует никаких мер в отношении существования самого этого объекта. Есть меры воздействия на фирмы, которые способствовали его строительству, прежде всего, российские, но также и украинские. К нам неоднократно поступали обращения о том, что украинские компании предоставляли рабочую силу и технику для строительства моста", - отметил он.
Бабин также указал, что определенные технологии, оборудование, моторы, средства для забивания свай, измерительные приборы и так далее предоставляли множество западных компаний.
"Если взять в целом, то российского в этом мосте, наверное, только краска. Хотя я и в этом не уверен. Мы должны преследовать всех, кто принимал активное участие в этом строительстве", - подчеркнул он.
Напомним, Министерство инфраструктуры отслеживает все компании, работающие на объектах строительства Керченского моста в аннексированном Крыму и включает их в санкционный список.
Ничуть не удивлюсь, если через год всплывет что "сгоревшее на складах вооружение" было продано в ДНР.
можливо - просто передано ... безкоштовно .
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все западные компании под санкции ?
Пошенко напрягся...
Про це повідомив в інтерв'ю «Інтерфаксу» генеральний директор АТ «Міжнародний центр зі збагачення урану» Гліб Єфремов.
Україна збагачує свій урановий концентрат на потужностях МЦЗУ, учасником якого є. Щорічно країна в рамках проекту поставляє близько 80 тонн уранового концентрату.
«І підписання, і виконання [контракту] відбудеться найближчим часом. Ми включили обсяг, який передбачений для поставки в Україну в поточну виробничу програму. Зараз ми чекаємо від України його підписання, з нашого боку підписаний контракт на поточний рік вже направлений українській стороні» , - сказав він
За словами топ-менеджера, Україна дотримується графіку платежів, «робота йде в штатному режимі, графіки платежів України за паливо відповідають запланованим контрактним зобов'язанням».
МЦЗУ створений в 2007 році на базі Ангарського електролізного хімкомбінату (входить до «Росатому») з метою надання послуг зі збагачення урану неядерним державам.
Збагачений уран використовується для виготовлення тепловиділяючих збірок (твелів) і поставок ядерного палива в країни-акціонерИ
Колаборанти будуть відповідати.
По моему, если не можешь помешать - извлеки всю выгоду какую возможно.
А сопливых вовремя целуют.
Где АП была все эти годы?