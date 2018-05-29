 Против российских и украинских фирм, помогавших строить Керченский мост, будут приняты меры, - Бабин

Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин в интервью "Обозревателю", передает Цензор.НЕТ.

"Думаю, никто не планирует никаких мер в отношении существования самого этого объекта. Есть меры воздействия на фирмы, которые способствовали его строительству, прежде всего, российские, но также и украинские. К нам неоднократно поступали обращения о том, что украинские компании предоставляли рабочую силу и технику для строительства моста", - отметил он.

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Бабин также указал, что определенные технологии, оборудование, моторы, средства для забивания свай, измерительные приборы и так далее предоставляли множество западных компаний.

"Если взять в целом, то российского в этом мосте, наверное, только краска. Хотя я и в этом не уверен. Мы должны преследовать всех, кто принимал активное участие в этом строительстве", - подчеркнул он.

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Напомним, Министерство инфраструктуры отслеживает все компании, работающие на объектах строительства Керченского моста в аннексированном Крыму и включает их в санкционный список.