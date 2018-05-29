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 Политика Украины
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Все про:паспорт (610) рейтинг (1121)

 Украинский паспорт занял 38 место в мировом рейтинге паспортов, за год поднявшись на 20 позиций

Украина за последний год поднялась на 20 позиций в рейтинге стран, граждане которых могут без виз путешествовать за рубеж.

Соответствующий "индекс паспортов" обнародовала международная консалтинговая компания Henley & Partners, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По сравнению с прошлым годом больше всего поднялась Украины (на 20 ступенек) и занимает 38 позицию в индексе. Это означает, что украинцы могут без виз путешествовать в 128 стран мира", - говорится в документе.

Следует отметить, что Украина разделяет 38 строчку с Никарагуа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Паспорт гражданина Украины будет оформляться только в форме ID-карточки, - Кабмин

Первое место в индексе занимает Япония - граждане этого государства могут без виз путешествовать в 189 стран. На втором месте расположились Германия и Сингапур. Первую тройку замыкают Финляндия, Франция, Италия, Южная Корея, Испания и Швеция с безвизовым доступом в 187 стран мира.

Российский паспорт в индексе находится на 47 позиции с безвизовым доступом в 118 стран.

Также читайте: Украина попала в десятку наиболее опасных стран в рейтинге миролюбия Global Peace Index-2017

Источник: https://censor.net.ua/n3068669
 
 
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час писати щось на кшталт "віршів про український паспорт" ? ...
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ага, як Маяковський, який довго і нудно діставав з широких штанин )))
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"..я дістаю із широких вузьких штанів ... читайте , заздріть - я громадянин України !" (с) Украинский паспорт занял 38 место в мировом рейтинге паспортов, за год поднявшись на 20 позиций - Цензор.НЕТ 9701
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"Я дістаю з глибин шаровар...
Дивись і заздри мокша !"

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продав хату в Україні за 20000. купив в Валенсії будиночок 100кв. за 18000. отримав громадянство
Іспанії. і комуналка там дешевша (%% від зарплатні)
*лайфхак*. можна не дякувати))
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вот брехун, нема там таких цін 18 тис $ за 100 кв м) це сарай для худоби а не будинок по такий ціні.
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хочеш перевірити? ти там було,вихняве? їдь подивись! за київську хату яка 100-120 штук- взагалі можна 3-4 будинки купити. одразу виникло питання- на..й мені те барижно-київське лайно треба,коли Валенсія дешевша?
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А хрущі над вишнями, а вареники з шкварками,- фсьо?
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поки без мене. коли порохло здохне- там подивимось
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і довго на різницю (2 штуки$) там можна жити?
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якщо працювати- можна.жити і балдоса на порошенківську пику класти.
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Я втомився від пекельного двобою,
І до біса шлю і вату, й ригів скріни,
Я в відпустку, і весь світ переді мною-
Я в кишені маю маспорт України!
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Ага, прям как в Никарагуа))) Осталось зарплату поднять до никарагуанского уровня только.
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если бы вместо паспорта там был уровень жизни украинцев, но не будет никогда
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спокойно, в Москве же работает комитет спасения Украины во главе с Азировим и Олейником.. Уже 4-е года. Или вы думаете они там херней занимаютса?
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Вы считаете, что Javellin возмёт бронезащиту "Кортежа" ?
Так, что, выходит мокшанские кулибины Путю кинули ?
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шоб тебя жахнуть по темечку？ так подходи, лупану
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т.е. работать не хотим, главное величие показать?
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"Украинский паспорт занял 38 место в мировом рейтинге паспортов, за год поднявшись на 20 позиций" - кто посмел забрать хлеб у Рошена, такие "сверх важные" сообщения, его хлеб.
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Следует отметить, что Украина разделяет 38 строчку с Никарагуа Источник: https://censor.net.ua/n3068669 - для держави в центрі Європи ...перемога , чо Украинский паспорт занял 38 место в мировом рейтинге паспортов, за год поднявшись на 20 позиций - Цензор.НЕТ 4134
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Недорогенька медиазвиздота это специально для тебя написала, никарагуанец. И особо отметила, чтобы ты не забыл
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Ну как всегда. НыНыНы нашёл повод поНыть даже над рейтингом паспортов, который основан всего лишь на колличестве стран, с которыми безвизовый режим.

Там у реформированной твоим любимым карлсоном Грузии всё ещё хуже.
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НыНыНы, скажи ещё, что и это соседство из этого же рейтинга позорище "для держави в центрі Європи"
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жити в місті , яким керує Гєпа - ось справжнє позорище ... Украинский паспорт занял 38 место в мировом рейтинге паспортов, за год поднявшись на 20 позиций - Цензор.НЕТ 5523
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РАБссиянский паспорт круче всех в мире.
На странице 2 написано по кругу Миграционная Служба РАБссии...и печать стоит...,по факту это означает КАЖДЫЙ РАБссиянец обосранец...МИГРАНТ... Украинский паспорт занял 38 место в мировом рейтинге паспортов, за год поднявшись на 20 позиций - Цензор.НЕТ 4692СкреПОНОСы вы Никто на РАБссии ....... Украинский паспорт занял 38 место в мировом рейтинге паспортов, за год поднявшись на 20 позиций - Цензор.НЕТ 4692
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Похоже с Никарагуа мы и по уровню жизни одну строчку занимаем а может уже и ниже.))
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По уровню теневой экономики, сокрытию реальных доходов и неуплате налогов - точно в первых рядах.
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по паспорту 38 место, по уровню жизни 138 место, а вот по смертности впереди Европы всей, а в мировом рейтинге никто и не говорит, какое место, чтоб украинцев не расстраивать
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Президент Порошенко добился безвиза для всех нас.
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І сонце теж кожний день сходить і заходить завдяки сивому гетьману.)))
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украинцы безмерно счастливы такой новостью
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Жаль что я не Кондитер...Я бы вам Тварям из ГУЛАГа справку дал..Рюсскае ГОФФНо...прибыло в Украину ПОСРАТЬ...
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Ми тут починаємо трохи переживати за вас.)
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нехай напише адресу - санітари вже виїжджають ... Украинский паспорт занял 38 место в мировом рейтинге паспортов, за год поднявшись на 20 позиций - Цензор.НЕТ 9220
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у старого пердуна, как у казларылаго пятуха, голова раздвояэтся, мо шиза?
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Рюския,РАБссию просрали 3 марта 1917 года,СССр просрали в августе 1991 года,Варшавский Договор просрали в 1992 году...,СНГ просрали неделю назад...,Рюсские,что вы каздлы не просрали за 100 лет последних? Ах да Тужлый Союз Белоруси и Казакстана...Жуйте СОПЛИ Китайские.... Украинский паспорт занял 38 место в мировом рейтинге паспортов, за год поднявшись на 20 позиций - Цензор.НЕТ 7788
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Это оценили ватаны с Крыма,и лугандона.,стараясь получить "ненавистный хААхляцкий,фашистко-бандеровский" паспорт!Тут скрепнй патриотизм у них в ж..е
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Шарико Шондерыы Педофильные,ВАМ не кажется что вы ГОФФНо с подлодки КУРСК?)))))))Дохлятина МАВЗОЛЕЙНаЯ Украинский паспорт занял 38 место в мировом рейтинге паспортов, за год поднявшись на 20 позиций - Цензор.НЕТ 3150
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Маяковского такими сообщениями не переплюнешь!...

"Я достаю из широких штанин,
Дубликат бесценного груза!
Читайте, завидуйте!
Я, гражданин Советского Союза!"...
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Быдлобеженцы ДАУНбасса приезжают в Харьков и Днепр оформить пенсию беженцы...сцука...,Шакалы вонючие....
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С флагами РАБссии бегали по Донецку Луганску задолго до МАЙДАНа...вы ТВАРИ продажные......
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не ссыте
эти же лица будут встречать ВСУ с цветами и мирно доживать пенсионную жизнь на Донбассе
такие они люди - такие люди всегда были, причём в большинстве
пройдёт лет 10, помрёт миллионов 15 украинских пенсионеров, а оставшаяся молОдежь построит на руинах совка красивую жизню!
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Чем больше паспортов... тем на душе спокойней...
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Ура, завтра поеду наконец в 128-ю страну, в 127-ми я уже побывал за 4 года.

(Правда пока только пальцем по карте.)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинский паспорт занял 38 место в мировом рейтинге паспортов, за год поднявшись на 20 позиций
 
 
 
 
 
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