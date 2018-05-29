 Украинский паспорт занял 38 место в мировом рейтинге паспортов, за год поднявшись на 20 позиций

Соответствующий "индекс паспортов" обнародовала международная консалтинговая компания Henley & Partners, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По сравнению с прошлым годом больше всего поднялась Украины (на 20 ступенек) и занимает 38 позицию в индексе. Это означает, что украинцы могут без виз путешествовать в 128 стран мира", - говорится в документе.
Следует отметить, что Украина разделяет 38 строчку с Никарагуа.
Первое место в индексе занимает Япония - граждане этого государства могут без виз путешествовать в 189 стран. На втором месте расположились Германия и Сингапур. Первую тройку замыкают Финляндия, Франция, Италия, Южная Корея, Испания и Швеция с безвизовым доступом в 187 стран мира.
Российский паспорт в индексе находится на 47 позиции с безвизовым доступом в 118 стран.
широкихвузьких штанів ... читайте , заздріть - я громадянин України !" (с)
Дивись і заздри мокша !"
Іспанії. і комуналка там дешевша (%% від зарплатні)
*лайфхак*. можна не дякувати))
Щасливої дороги!
І до біса шлю і вату, й ригів скріни,
Я в відпустку, і весь світ переді мною-
Я в кишені маю маспорт України!
Так, что, выходит мокшанские кулибины Путю кинули ?
Там у реформированной твоим любимым карлсоном Грузии всё ещё хуже.
На странице 2 написано по кругу Миграционная Служба РАБссии...и печать стоит...,по факту это означает КАЖДЫЙ РАБссиянец обосранец...МИГРАНТ... СкреПОНОСы вы Никто на РАБссии .......
"Я достаю из широких штанин,
Дубликат бесценного груза!
Читайте, завидуйте!
Я, гражданин Советского Союза!"...
эти же лица будут встречать ВСУ с цветами и мирно доживать пенсионную жизнь на Донбассе
такие они люди - такие люди всегда были, причём в большинстве
пройдёт лет 10, помрёт миллионов 15 украинских пенсионеров, а оставшаяся молОдежь построит на руинах совка красивую жизню!
(Правда пока только пальцем по карте.)