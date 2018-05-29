 Украинский паспорт занял 38 место в мировом рейтинге паспортов, за год поднявшись на 20 позиций

Соответствующий "индекс паспортов" обнародовала международная консалтинговая компания Henley & Partners, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По сравнению с прошлым годом больше всего поднялась Украины (на 20 ступенек) и занимает 38 позицию в индексе. Это означает, что украинцы могут без виз путешествовать в 128 стран мира", - говорится в документе.

Следует отметить, что Украина разделяет 38 строчку с Никарагуа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Паспорт гражданина Украины будет оформляться только в форме ID-карточки, - Кабмин

Первое место в индексе занимает Япония - граждане этого государства могут без виз путешествовать в 189 стран. На втором месте расположились Германия и Сингапур. Первую тройку замыкают Финляндия, Франция, Италия, Южная Корея, Испания и Швеция с безвизовым доступом в 187 стран мира.

Российский паспорт в индексе находится на 47 позиции с безвизовым доступом в 118 стран.

Также читайте: Украина попала в десятку наиболее опасных стран в рейтинге миролюбия Global Peace Index-2017