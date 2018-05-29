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 Общество
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 Фирма-победитель тендера Минобороны на поставку пластиковой посуды уверяет, что выиграла законно. ДОКУМЕНТ

ООО "Боюр-постач" заявляет, что победило в тендере Минобороны на поставку для армии пластиковой посуды на законных основаниях.

Об этом говорится в ответе предприятия на запрос Цензор.НЕТ.

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Как сообщалось, в тендере Министерства обороны по переговорной процедуре на покупку пластиковой посуды на 28,9 млн грн победило ООО "Боюр-Постач" - фирма-дебютант Prozorro, которая возникла за два месяца до тендера. Экономия бюджетных средств при этом не достигла и 1% от тендерной стоимости.

В письме "Боюр-постач" отмечает, что предприятие было признано победителем тендера, потому что в соответствии с законом предложило самую низкую цену.

Также в ответе опровергается, что компания подавала жалобы, на которые заказчик в лице Минобороны отреагировал.Фирма-победитель тендера Минобороны на поставку пластиковой посуды уверяет, что выиграла законно 01

Кроме того, в компании отметили, что она имеет необходимый опыт в выполнении аналогичных заказов, а также то, что по состоянию на 18 мая "Боюр-постач в полной мере выполнила свои обязанности по поставке одноразовой посуды для ВСУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3068663
 
 
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та ясен пень. Я вообще не сомневаюсь в честности нашего МО.
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Отвечают? ПАПой клянутся, что законно?🤵🏻
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Як і до рюкзаків авякова молодшого, нема ніяких нарікань... все в межах гібридної війни...
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Раз поставили за более низкую цену, при том же качестве, - молодцы.
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а почему пластик, а не бумага, картон? засрут же все. да и зимой было бы чем греть если что.
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А какие могут быть претензии к фирме которая поставляет товар дешевле при том же качестве..??
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я бы удивился, если бы они согласились бы с тем, что тендер выиграли не законно
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Они предложили самую низкую цену...и гарантировали сроки поставки ...
Их конкуренты....предложили более высокую цену..и просили отсрочить сроки поставки....
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Вот где кроется победа над врагом,и АТО закончится за неделю-С начала боевых действий на Донбассе в Вооруженных Силах Украины 50 человек получили генеральское звание. Об этом сообщил в интервью Радио Свобода начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

«С 2014-го у нас было присвоено 50 генеральских званий. Из них практически все - это офицеры, которые уже имели боевой опыт. На сегодняшний день основное условие продвижения по службе, назначения, и особенно на основные командные должности, - это наличие боевого опыта, того опыта, который мы получили в войне 2014-2017 годов и продолжаем получать в 2018 году», - сказал он
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Как сообщалось, в тендере Министерства обороны по переговорной процедуре на покупку пластиковой посуды на 28,9 млн грн победило ООО "Боюр-Постач" - фирма-дебютант Prozorro, которая возникла за два месяца до тендера. Экономия бюджетных средств при этом не достигла и 1% от тендерной стоимости.
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Экономия бюджетных средств ....Экономия... вот что важно...А все остальные предложили свою продукция дороже....да еще и просили сроки поставки отодвинуть....
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Нормально.... маржу свою снизили зато хороший заказ получили...для старта то что надо....
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Осталось ответить на вопрос: зачем армии пластиковая посуда? Тем более, что по стандартам НАТО она вскоре может быть запрещена.
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А в поле ты с чего солдатам кушать предлагаешь..?? Или надо было посудомоечные машины закупать..??
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Или солдат должен таскать с собой ...миску..кружку...ложку....как дяды да..?? Фірма-переможець тендера Міноборони на поставку пластикового посуду запевняє, що виграла законно - Цензор.НЕТ 8802
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Цензор.НЕТНовостиОбществоФирма-победитель тендера Минобороны на поставку пластиковой посуды уверяет, что выиграла законно. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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