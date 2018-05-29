 Фирма-победитель тендера Минобороны на поставку пластиковой посуды уверяет, что выиграла законно. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в ответе предприятия на запрос Цензор.НЕТ.

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Как сообщалось, в тендере Министерства обороны по переговорной процедуре на покупку пластиковой посуды на 28,9 млн грн победило ООО "Боюр-Постач" - фирма-дебютант Prozorro, которая возникла за два месяца до тендера. Экономия бюджетных средств при этом не достигла и 1% от тендерной стоимости.

В письме "Боюр-постач" отмечает, что предприятие было признано победителем тендера, потому что в соответствии с законом предложило самую низкую цену.

Также в ответе опровергается, что компания подавала жалобы, на которые заказчик в лице Минобороны отреагировал.

Кроме того, в компании отметили, что она имеет необходимый опыт в выполнении аналогичных заказов, а также то, что по состоянию на 18 мая "Боюр-постач в полной мере выполнила свои обязанности по поставке одноразовой посуды для ВСУ.