 Фирма-победитель тендера Минобороны на поставку пластиковой посуды уверяет, что выиграла законно. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в ответе предприятия на запрос Цензор.НЕТ.
Как сообщалось, в тендере Министерства обороны по переговорной процедуре на покупку пластиковой посуды на 28,9 млн грн победило ООО "Боюр-Постач" - фирма-дебютант Prozorro, которая возникла за два месяца до тендера. Экономия бюджетных средств при этом не достигла и 1% от тендерной стоимости.
В письме "Боюр-постач" отмечает, что предприятие было признано победителем тендера, потому что в соответствии с законом предложило самую низкую цену.
Также в ответе опровергается, что компания подавала жалобы, на которые заказчик в лице Минобороны отреагировал.
Кроме того, в компании отметили, что она имеет необходимый опыт в выполнении аналогичных заказов, а также то, что по состоянию на 18 мая "Боюр-постач в полной мере выполнила свои обязанности по поставке одноразовой посуды для ВСУ.
Их конкуренты....предложили более высокую цену..и просили отсрочить сроки поставки....
«С 2014-го у нас было присвоено 50 генеральских званий. Из них практически все - это офицеры, которые уже имели боевой опыт. На сегодняшний день основное условие продвижения по службе, назначения, и особенно на основные командные должности, - это наличие боевого опыта, того опыта, который мы получили в войне 2014-2017 годов и продолжаем получать в 2018 году», - сказал он