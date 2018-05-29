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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Будапешт (16) ДТП (4824)

 ДТП с украинцами в Венгрии: турфирма заявляет о некорректной дорожной разметке

Представители туристической фирмы, чей автобус с украинскими туристами попал в аварию в Будапеште, винят во всем некорректную дорожную разметку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

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В турфирме отметили, что тех, кто не пострадал во время аварии, доставили в отель. Также сообщили, что автобус прошел проверку, и считают причиной аварии дорожную разметку.

"Мы считаем с нашей стороны, что дорожная разметка не соответствовала нормальному движению транспорта. Даже если бы водитель в той ситуации максимально применил тормоза, которые были полностью исправны, они не смогли бы остановить машину до барьера", - говорит представитель турфирмы.

Из-за аварии венгерская полиция открыла уголовное производство. 52-летнего водителя-украинца задержали и допросили.

Двухэтажный туристический автобус Setra из Украины на скорости врезался в 3,5 метровый ограничитель высоты. В результате аварии снесло практически весь второй этаж, на котором находились около 20 пассажиров. По данным МИД Украины, восемь украинцев из 28, которые пострадали в ДТП, получили тяжелые травмы.

Источник: https://censor.net.ua/n3068660
 
 
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какой разметки можно от этих тупорылых ожидать...
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ох уж эти фирмы...сколько раз с моего города на полпути возвращались автобусы из за поломок или вообще не выезжали. Я раз выиграла поездку в Прагу, но не решилась ехать, начитавшись отзывов
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Так-так... Всем привет из Республики Гана. Ну и, кстати- проба. Пропустят меня или нет???
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Накладывай макияж гуталином. Натуральный ганец.
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И до нашего автобуса, ни кто там больше не ездил? И каждый раз сносило второй этаж у всех автобусов? Или спать за рулем не нужно?
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"...не соответствовала нормальному движению транспорта" - на сколько я понимаю, движение должно соответствовать разметке, а не наоборот.

С каких пор турфирма стала специалистом по дорожной разметке, при чем, в стране ЕС?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДТП с украинцами в Венгрии: турфирма заявляет о некорректной дорожной разметке
 
 
 
 
 
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