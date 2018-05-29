 ДТП с украинцами в Венгрии: турфирма заявляет о некорректной дорожной разметке

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

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В турфирме отметили, что тех, кто не пострадал во время аварии, доставили в отель. Также сообщили, что автобус прошел проверку, и считают причиной аварии дорожную разметку.

"Мы считаем с нашей стороны, что дорожная разметка не соответствовала нормальному движению транспорта. Даже если бы водитель в той ситуации максимально применил тормоза, которые были полностью исправны, они не смогли бы остановить машину до барьера", - говорит представитель турфирмы.

Из-за аварии венгерская полиция открыла уголовное производство. 52-летнего водителя-украинца задержали и допросили.

Двухэтажный туристический автобус Setra из Украины на скорости врезался в 3,5 метровый ограничитель высоты. В результате аварии снесло практически весь второй этаж, на котором находились около 20 пассажиров. По данным МИД Украины, восемь украинцев из 28, которые пострадали в ДТП, получили тяжелые травмы.