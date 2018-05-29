 Сыворотка от ботулизма поступит в Украину до конца лета, - Минздрав

Об этом сообщил гендиректор "Центра общественного здоровья МОЗ" Владимир Курпита, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радио..
Как рассказал чиновник, что до сих пор сыворотка должна была закупаться за счет местных бюджетов.
"В 2018 году, учитывая серьезный резонанс и отсутствие сывороток во многих регионах Украины, МОЗ запланировало закупку сывороток. Они должны поступить в Украину до конца лета", - заявил Курпита. Он отметил, что речь идет о закупке на сумму 40 млн гривен.
Напомним, 29 мая стало известно, что в одной из киевских больниц от ботулизма скончалась женщина.
І то якщо привезуть, то ухвалять за неї тис 15 грн за дозу, не факт що буде якісна, а може і підробна
(тема надто серйозна, тому втримаюся від чорного гумору)
Дуже добре.
Ти ж подивися, яка краса!
Правда, я без пива. Сподобалося перед компом вечорами смоктати.