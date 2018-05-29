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 Сыворотка от ботулизма поступит в Украину до конца лета, - Минздрав

Закупленная Министерством здравоохранения сыворотка от ботулизма должна поступить в Украину до конца лета.

Об этом сообщил гендиректор "Центра общественного здоровья МОЗ" Владимир Курпита, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радио..

Как рассказал чиновник, что до сих пор сыворотка должна была закупаться за счет местных бюджетов.

"В 2018 году, учитывая серьезный резонанс и отсутствие сывороток во многих регионах Украины, МОЗ запланировало закупку сывороток. Они должны поступить в Украину до конца лета", - заявил Курпита. Он отметил, что речь идет о закупке на сумму 40 млн гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За время работы программы "Доступные лекарства" количество вызовов скорой помощи уменьшилось на 17 тысяч, – Минздрав

Напомним, 29 мая стало известно, что в одной из киевских больниц от ботулизма скончалась женщина.

Источник: https://censor.net.ua/n3068657
 
 
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Брехня,как всегда у нынешних покращувачив
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Що, що - здихати. Все робиться аби в Україні не було громадян.
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там не написано, до літа якого року, скорш за все 3018.
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Отож, який дурень пiде колоти лiки, закупленi тупоголовою супрун, яка реформу розпочала "з метою скорочення населення". Так дурепа у пояснювальнiй записцi i написала. Внесли правки - прийняли
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чёрный рынок..как и при укусе бешенным животным..Африка нервно курит..
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з огляду на серйозний резонанс ------------------ ось Єдина причина, чому тіпа привезуть сироватку! якби тихо сиділи, то й тихо б хавали свій ботулізм.

І то якщо привезуть, то ухвалять за неї тис 15 грн за дозу, не факт що буде якісна, а може і підробна
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я б взагалi не радила вживате те, що завезе супрун. Руками безпросвiтноi дурепи можна робити що завгодно
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...
(тема надто серйозна, тому втримаюся від чорного гумору)
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дивитись телек з перемогами і миздобули )
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Или молиться иконе рошеновского свинопотама.
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Не сцыте...ПлешЫвый Педофил вас вылечит типа в Беслане и Норд Осте
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Нарешті відновили помаранчевий індикатор і стрічку активності.
Дуже добре.
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Теж приємно здивований. Таки реформи працюють. )))
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Вы там держитесь...Когда сезон закончится поступит сыворотка
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Как раз летом рыбка идёт а они говорят ,до конца лета,ну не дебилы ???
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нет, они не дебилы, они сознательно выполняют указания
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Зря не смотрете параШа ТВ,там Димон Камикадзе о вашем ВЯЛИЧИЕ 2 дня вещает......,как правильно Убить рюскую БАБУ в Краснодарском Крае............ Сыворотка от ботулизма поступит в Украину до конца лета, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3368
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Ты тупой совсем, ему говорят лечить нечем если отравление а он все про параШу.
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Тобто уже у вересні можна буде посмакувати в'яленою рибкою?
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можеш і зара їсти..не велика втрата буде для генофонду..
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Тю. Ти ж сам кажеш що для генофонду буде невелика втрата.
Ти ж подивися, яка краса!

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Якщо хочеться пива з чимось смачненьким, раджу прикольну штуку. Кабаноси називається. Тонюні такі ковбаски, солоненькі і в міру перцю. Я за місяць на них 800 гривень витратив.
Правда, я без пива. Сподобалося перед компом вечорами смоктати.
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Вот молодцы, да она как раз летом в жару и нужна, гнать эту Сопрун.
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеСыворотка от ботулизма поступит в Украину до конца лета, - Минздрав
 
 
 
 
 
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