 "Стая союзников РФ давно известна", - Климкин осудил признание Сирией независимости части оккупированных грузинских земель - Абхазии и Южной Осетии

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Твиттере.

Климкин подчеркнул: "Решительно осуждаю признание сирийским режимом независимости Абхазии и Южной Осетии. Мы остаемся верными поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии и неизменно стоим бок о бок с нашими грузинскими друзьями. Стая союзников РФ всем давно известна".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Сирия официально признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В свою очередь, Грузия начала процедуры разрыва дипломатических отношений с Сирией.