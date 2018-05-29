 "Стая союзников РФ давно известна", - Климкин осудил признание Сирией независимости части оккупированных грузинских земель - Абхазии и Южной Осетии

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Твиттере.
Климкин подчеркнул: "Решительно осуждаю признание сирийским режимом независимости Абхазии и Южной Осетии. Мы остаемся верными поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии и неизменно стоим бок о бок с нашими грузинскими друзьями. Стая союзников РФ всем давно известна".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Сирия официально признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В свою очередь, Грузия начала процедуры разрыва дипломатических отношений с Сирией.
Хорошая работа у этого попки: сиди себе на огромном окладе, путешествуй по миру за бюджетный счёт, и шо от тебя требуется - время от времени разевать свой клюв и выражать озабоченности.
Ть-ху!.. Обдроченцы соевые.