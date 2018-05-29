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Все про:Абхазия (316) Сирия (2669) Южная Осетия (140) Климкин (1694)

 "Стая союзников РФ давно известна", - Климкин осудил признание Сирией независимости части оккупированных грузинских земель - Абхазии и Южной Осетии

Глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин осудил факт признания Сирией части оккупированных грузинских территорий - Абхазии и Южной Осетии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Твиттере.

Климкин подчеркнул: "Решительно осуждаю признание сирийским режимом независимости Абхазии и Южной Осетии. Мы остаемся верными поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии и неизменно стоим бок о бок с нашими грузинскими друзьями. Стая союзников РФ всем давно известна".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Сирия официально признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В свою очередь, Грузия начала процедуры разрыва дипломатических отношений с Сирией.

Источник: https://censor.net.ua/n3068654
 
 
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Це на рівні бізнеменів - то є добре.
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путiн нiкудишний союзник, коли iсраель побомбить Сiрiю, путiн це може тiльки обговорити з нетаньяхою,
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Не те слово. Зрадлива зрада! Підлога країни мешкає за кордоном зубожіння, іншій статі країни скоро тенета електрохарчування відрубають, сміття скоро всім за цивільний непослух Джавелінами відбиватимуть бруньки, а якісь бариги планують звільнення китайських тракторів! А всі бабусі від сполученої афери опиняться в офшорах на мальдівах! Я вам розмовляю - щоб щаслива частка України розквітла, як весняні розбещені нирки на деревах, треба тих, хто має стосунки з тракторами, розстріляти з бойових стовбурів, а лоліту повісити, щоб аж мову з рота висолопив!
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Ой, картавый гражданин РФ (рожденный в Москве) чей тесть является генералом ФСБ, чего-то мычит о патриотезме (соевоя команда)
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РАБссия жопу лижет Хезболла и ХАМАС еще с молодости моей в 1967 году,,когда Асир Арафат отсосал у БРЕЖНЕВА. Андропова и Суслова...
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Здарова Гоффноеды РАБссии,что там Плешивая Мразь ЖИВА* ?
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союзники рашки все диктаторы и обиженные
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Провайдери почали обмежувати доступ до пропагандистських російських сайтів НТВ, РЕН ТВ і ВГТРК. При спробі зайти на зазначені ресурси, на екрані з'являється повідомлення: "На виконання указу президента України від 15 травня 2017 року доступ до ресурсів обмежено".Також обмеження поширилося на такі пропагандистські телеканали як: "Росія 1", "Росія-Культура", "Росія 24", "РТР-Планета", "Цифрове ТБ".Провайдери в Україні почали блокувати доступ до російських ЗМІ - Телеканал новин 24 "Зграя союзників РФ давно відома", - Клімкін засудив визнання Сирією незалежності частини окупованих грузинських земель - Абхазії та Південної Осетії - Цензор.НЕТ 8279
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Обана, вечно забуханный Климкинд очнулся! А когда паРашно-фээсбэшная сволота корабли в 12 км от побережья Украины задерживала, сидел с языком в ж#пе.
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типично по русски.русня Турцию бздит и поднасрала крохотной Грузии за TANAP!а в Турцию разве что могут своих наташек посылать туркам минет делать😂
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Говорящий попугай снова раззявил свой клюв, шобы кукарекнуть очередную банальность.
Хорошая работа у этого попки: сиди себе на огромном окладе, путешествуй по миру за бюджетный счёт, и шо от тебя требуется - время от времени разевать свой клюв и выражать озабоченности.
Ть-ху!.. Обдроченцы соевые.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Стая союзников РФ давно известна", - Климкин осудил признание Сирией независимости части оккупированных грузинских земель - Абхазии и Южной Осетии
 
 
 
 
 
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