 Ситуация в Украине станет одним из основных вопросов на заседании Совета Россия - НАТО, - Пристайко

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко, информирует Цензор.НЕТ.

"31 мая состоится заседание Совета Россия - НАТО, на котором альянс в очередной раз попробует с Россией все же договориться о каких-то минимальных возможностях. Первый вопрос этого заседания - будет рассмотрение ситуации в и вокруг Украины. Это обязательное условие НАТО, России это не нравится. На встрече, которая состоялась вчера, мы как раз пытались понять, что необходимо от Украины, чтобы альянс обговорил украинский вопрос с Россией на заседании Совета Россия - НАТО", - сказал дипломат.

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Кроме того, Пристайко напомнил, что заседание Палраментской ассамблеи НАТО напрямую не влияет на решения глав государств, которые будут в июле этого года на саммите в Брюсселе принимать решение относительно будущей евроатлантической интеграции Украины.

"ПА НАТО – это добровольное объединение депутатов национальных парламентов, которые выступают за евроатлантическое единство. Это не лидеры, которые в июле будут принимать решение относительно будущей евроатлантической интеграции Украины. Вместе с тем, эти же депутаты, которые сидят в своих национальных парламентах и принимают соответствующие решения, побуждают свои правительства. Это позитивный шаг", - подчеркнул он.

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