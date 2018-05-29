 Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Тбилиси начал процедуру разрыва дипотношений с Дамаском

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает МИД Сирии.
В сообщении сирийского ведомства говорится, что республики установили между собой дипломатические отношения.
"МИД" непризанной цивилизованным миром "Южной Осетии" также опубликовал бумагу, в которой указывается, что республики "объявляют о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств".
Главарь Абхазии и российская марионетка Рауль Хаджимба отметил, что событию предшествовала большая работа различных абхазских ведомств при участии России.
По его словам, накануне прошла трехсторонняя встреча послов Абхазии, Сирии и Южной Осетии в России, в ходе которой стороны обменялись соответствующими нотами.
В свою очередь, замглавы грузинского внешнеполитического ведомства Давид Дондуа заявил о начале процедур разрыва дипотношений с сирийской стороной. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Как отмечается в тексте заявления, признание независимости Абхазии и Южной Осетии показывает, что Сирия игнорирует международно-правовые обязательства о территориальной целости суверенных государств и нерушимости границ, признанных на международном уровне.
"Принимая это во внимание, Грузия начала процедуры разрыва дипломатических отношений с Сирийской Арабской Республикой", - говорится в заявлении.
Кроме того, Грузия призвала международное сообщество отреагировать на решение Сирии, которое якобы было принято под воздействием российской стороны.
Брат Милошевича (был посол в паРаше) на паРаша ТВ прямо сказал: "Косовары это - сволочи, такой народ."
Милошевич на основе сербского шовинизма пытался удержать страну от развала, чем он и схож с Хуйлом, который в самом конце 2013 года выпустил указ об уголовном преследовании за сепаратизм.
больше, больше стран хороших и разных должно отвалиться от альянса пидоРашкой!...
в этой "южной осетии" за 10 лет несчастный 1 город не смогли восстановить, который сами же и бомбили в основном когда туда грузины вошли
что там что в абхазии марионетки сидят, в абхвазии вообще меньше 200 тысяч человек и хотят чтоб назло грузии признавали их странами
а в свое время ичкерию и татарстан не признавали, вторых просто запугали, а первых по привычке бомбами закидали и посадили кадырку
Ты от туда черпаешь свои познания..??
Если я не ошибаюсь, режим Асада если и не признал на официальном уровне ЛДНР, то, по крайней мере, тесно сотрудничает с ОРДЛО (с подачи России). Где реакция нашего МИДа?
Что ассад за деньги хуйла сделал хуйлу приятное - это даже не новость. Тем более что в ней такого чёрного?
все таки грузины понад усе
а наш уркоуряд сплошь агенты россии
абрамовичи и вексельберги а так же розенбляди и гроссмасы будут воевать до последнего славянина перезваниваясь по вечерам и насмехаясь над пушечным мясом