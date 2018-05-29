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Все про:Абхазия (316) Грузия (3395) дипломатия (1120) Северная Осетия (19) Сирия (2669)

 Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Тбилиси начал процедуру разрыва дипотношений с Дамаском

Сирия официально признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В свою очередь, Грузия начала процедуры разрыва дипломатических отношений с Сирией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает МИД Сирии.

В сообщении сирийского ведомства говорится, что республики установили между собой дипломатические отношения.

"МИД" непризанной цивилизованным миром "Южной Осетии" также опубликовал бумагу, в которой указывается, что республики "объявляют о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств".

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Главарь Абхазии и российская марионетка Рауль Хаджимба отметил, что событию предшествовала большая работа различных абхазских ведомств при участии России.

По его словам, накануне прошла трехсторонняя встреча послов Абхазии, Сирии и Южной Осетии в России, в ходе которой стороны обменялись соответствующими нотами.

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В свою очередь, замглавы грузинского внешнеполитического ведомства Давид Дондуа заявил о начале процедур разрыва дипотношений с сирийской стороной. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Как отмечается в тексте заявления, признание независимости Абхазии и Южной Осетии показывает, что Сирия игнорирует международно-правовые обязательства о территориальной целости суверенных государств и нерушимости границ, признанных на международном уровне.

"Принимая это во внимание, Грузия начала процедуры разрыва дипломатических отношений с Сирийской Арабской Республикой", - говорится в заявлении.

Кроме того, Грузия призвала международное сообщество отреагировать на решение Сирии, которое якобы было принято под воздействием российской стороны.

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Источник: https://censor.net.ua/n3068647
 
   
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Понятно с чьей подачи.Придёт время татарстаны тоже признавать будут.
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Когда признали Косово, подали дурной пример всему миру.
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Грузия как и Украина Косово не признали, вечная кацапская сыкливость , не признавайте США.
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Не признали около 60 стран. Удивительно но РФ тоже не признала. Но зато она ссылалась на "косовский прецедент" для признания Абхазии и Крыма.
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Кстати Илья, самолайки снова видно. Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Тбилиси начал процедуру разрыва дипотношений с Дамаском - Цензор.НЕТ 7282
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Задним числом думать,то надо было Ичкерию признавать и помогать.Следом другие.И больше бы эта страна-тварюга голову не подняла.Но и Украина бы никогда не поверила,что такое могло случиться,что случилось.Хорошая мысля приходит опосля......история не часы,назад стрелки не перегонишь.Один позитив-Украина хоть очистится от своей продажной нечисти.А так бы до сих пор ездили и кормили продажных крысчан и ублюдков власовских лугандонов.Слава Украине!!!Дзякуй Америка!!
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Это если только сРу комментарии принимать на веру...

Брат Милошевича (был посол в паРаше) на паРаша ТВ прямо сказал: "Косовары это - сволочи, такой народ."
Милошевич на основе сербского шовинизма пытался удержать страну от развала, чем он и схож с Хуйлом, который в самом конце 2013 года выпустил указ об уголовном преследовании за сепаратизм.
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Илья пидарок, а что в Ненецком автономном округе уже утро, что вы, "немцы", повылазили?
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Та хоть марсианскую народную республику))
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лаоська народна республіка признана)))
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Вот и славно, трам-пам-пам!...
больше, больше стран хороших и разных должно отвалиться от альянса пидоРашкой!... Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Тбилиси начал процедуру разрыва дипотношений с Дамаском - Цензор.НЕТ 1278
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Уважаю Грузию . Маленькая , но гордая страна .
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одно уепище "признало" другое уепище-шоу фриков Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Тбилиси начал процедуру разрыва дипотношений с Дамаском - Цензор.НЕТ 3411
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не понятно пока, на каком основании хуйло так борзеть начал, но скоро все прояснится и, здается мне, что остается у нас надежда ТОЛЬКО на штаты. Причем во всем, как и внутренней политике, так и во внешней. Грустненько.
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Да он использует банальную тактику советских мусоров и чекистов. А именно "брать на понт". Я даже не знаю есть ли такая практика в других странах. Про метод "плохого и хорошего копа" только знаю. Это всё хорошо было видно в Сирии когда Трамп пригрозил сделать ракетный удар а Утин пригрозил сбивать всё это дело. Тупо взял на слабо. Но Трамп показушно это сделал и ответа не последовало. Мне кажется то всё спецом и было сделано. или США показали кто главный или была проверка.
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Я думаю там другое, хуйло имеет досье и на ангелу и на макрона и еще черт знает на кого, вот и шантажирует
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Та хрен его знает. Может и на понт их чем-то берёт. Тут ещё сильно сыграла политика Трампа против ЕС.
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та европа трампу не очень интересна, никуда не денется, ему рынок китая нужен
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Это понятно. Он же ещё перед выборами заявлял что у него первостепенно это США, и на помощь ЕС может не расчитывать. Начал требовать чтобы ЕС не халявили и полноценно вкладывались в НАТО как США, ну и так д. Меркель же тоже заявляла что отношения с США из-за Трампа ухудшились и они практически уже не рассматривают США как стратегического партнёра. Поэтому пошли на сближение с РФ.
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Сноудэн это подстава. Ты подумай насколько серьезной инфой он владел и вот так просто сленял с США. Кстати с вв поржали на эту тему в фильме Оливера Стоуна.
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Используя Сноудена можно легализовать полученный паРашей компромат...
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Кстати о компроматах Артеменко и Саакашвили, передаваемые, как ими заявлено, иностранным государствам...
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Если вы заметили, борзеть путин стал напару с исраелем. Причем исраель без штатов недели не простоит, а тут и столицу перенес, и Палестину побомбил да еще и продемонстрировал как ему на ООН наплевать. Может у них уже общая крыша? исраель явно за что-то преференции выторговал.
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При этом в Грузии прокацапский президент.Что тогда о соевых "щирих патриотах" говорить?????Которые не то что отношения не хотят разорвать-а торговлю наращивают
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Кто тебе сказал что в Грузии прокацапский президент..?? Мишка-карлсон?? Та он какого только бреда не нес...
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Ой, откуда вы знаете? Там больше 5 внутренних группировок друг с другом воюют и еще их всем миром бомбят каждый в своих интересах, русские типа врагов Асада, турки - курдов, жиды по своему, а уже ИГИЛ - святая отмазка для всех желающих. Вполне возможно, что и ИГИЛ - совсем не то, что со всех сторон пишут. Кажется, там на самом деле внешние экономические интересы, связанные то ли с нефтью, то ли с ее транспортировкой
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Вот это правильно и нужно. А то они Крым скомуниздили а мы их посольство охраняем в Киеве.
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долго асад думал...
в этой "южной осетии" за 10 лет несчастный 1 город не смогли восстановить, который сами же и бомбили в основном когда туда грузины вошли
что там что в абхазии марионетки сидят, в абхвазии вообще меньше 200 тысяч человек и хотят чтоб назло грузии признавали их странами
а в свое время ичкерию и татарстан не признавали, вторых просто запугали, а первых по привычке бомбами закидали и посадили кадырку
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А Украина не разорвала дипотношения с страной, которая оттяпала 20% территории. У Порошенко бизнес
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Какой бизнес..?? Огласите весь список пожалуйста...
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Порохошавка не умеет пользоваться Гуглом? Бизнес Порошенко в России
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По запросу "бизнес Порошенко в России".... Гугл выдает только бред со сРунета......
Ты от туда черпаешь свои познания..??
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Грузия должна в ответ признать Сирийскую свободную армию и её политическое крыло Национальную сирийскую коалицию, в качестве единственной легитимной военно-политической силы на территории Сирии.
Если я не ошибаюсь, режим Асада если и не признал на официальном уровне ЛДНР, то, по крайней мере, тесно сотрудничает с ОРДЛО (с подачи России). Где реакция нашего МИДа?
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честно говоря эти дип.отношения что были что нет.реально Грузия должна перекрыть русне воздушный коридор в Сирию!вот и увидим прокацапский там презедент или нет
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"Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Тбилиси начал процедуру разрыва дипотношений с Дамаском" - если все кремлёвские марионетки мира объединятся, то это вызовет только гомерический смех и ещё большее отторжение от цивилизованного мира.
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В смысле?

Что ассад за деньги хуйла сделал хуйлу приятное - это даже не новость. Тем более что в ней такого чёрного?
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ЕС увеличивает торговлю с рашей, вв продолжает начатое без наказания даже с поощрением.
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Во сколько это признание обошлось россосийским пенсам не уточняют? Это ж явно отдельной статьёй "помощи" асадушке прошло.
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Ну тепер на території Сирії все що завгодно, все чого тільки душа побажає можна визнати - і курдів, і іділ, та хот тридесяте царство. Тбілісі - вперед !
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Странные грузины! То ли дело наши Порошенко и Гройсман: оккупантов назвали торговыми партнерами, партизан из оккупированных территорий судят (РАВЛИКИ), блокировщиков оккупированных территорий разгоняли силой и судили, переселенцам из оккупированных территорий делают максимальные ущемления. Воду, электричество с 2014 года оккупантам поставляли и поставляют за наш счет.
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у нас Крым и Донбасс оккупированы а дипломатические отношения не прерваны
все таки грузины понад усе
а наш уркоуряд сплошь агенты россии
абрамовичи и вексельберги а так же розенбляди и гроссмасы будут воевать до последнего славянина перезваниваясь по вечерам и насмехаясь над пушечным мясом
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Тбилиси начал процедуру разрыва дипотношений с Дамаском
 
 
 
 
 
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