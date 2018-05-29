 Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Тбилиси начал процедуру разрыва дипотношений с Дамаском

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает МИД Сирии.

В сообщении сирийского ведомства говорится, что республики установили между собой дипломатические отношения.

"МИД" непризанной цивилизованным миром "Южной Осетии" также опубликовал бумагу, в которой указывается, что республики "объявляют о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств".

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Главарь Абхазии и российская марионетка Рауль Хаджимба отметил, что событию предшествовала большая работа различных абхазских ведомств при участии России.

По его словам, накануне прошла трехсторонняя встреча послов Абхазии, Сирии и Южной Осетии в России, в ходе которой стороны обменялись соответствующими нотами.

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В свою очередь, замглавы грузинского внешнеполитического ведомства Давид Дондуа заявил о начале процедур разрыва дипотношений с сирийской стороной. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Как отмечается в тексте заявления, признание независимости Абхазии и Южной Осетии показывает, что Сирия игнорирует международно-правовые обязательства о территориальной целости суверенных государств и нерушимости границ, признанных на международном уровне.

"Принимая это во внимание, Грузия начала процедуры разрыва дипломатических отношений с Сирийской Арабской Республикой", - говорится в заявлении.

Кроме того, Грузия призвала международное сообщество отреагировать на решение Сирии, которое якобы было принято под воздействием российской стороны.

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