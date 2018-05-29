 Наемники РФ обстреляли наблюдателей ОБСЕ во время запуска беспилотника вблизи Торецка, - штаб ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.

"Сегодня, 29 мая, противник в очередной раз грубо нарушил международные соглашения, открыв огонь по представителям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Следовательно, в районе населенного пункта Нелиповка, вблизи Торецка, представители ОБСЕ осуществляли запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА) для мониторинга местности. Около 11.35, во время запуска БПЛА, произошел разрыв мины на расстоянии около 250 метров от автомобиля ОБСЕ. По предварительной информации пострадавших нет. Также установлено, что обстрел велся из жилых кварталов Горловки. Командование Объединенных сил подчеркивает, что не открывали огонь по населенным пунктам. Официально о происшествии сообщено представительству ОБСЕ", - сказано в сообщении.

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