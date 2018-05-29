EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии
 Общество
  1057  20
Материалы по теме:
Все про:беспилотник (528) наблюдатель (653) ОБСЕ (3153) обстрел (6912) Донбасс (16282) наемники РФ (464) операция Объединенных сил (149)

 Наемники РФ обстреляли наблюдателей ОБСЕ во время запуска беспилотника вблизи Торецка, - штаб ООС

Сегодня наемники РФ открыли огонь по представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине вблизи Торецка (Донецкая область).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.

"Сегодня, 29 мая, противник в очередной раз грубо нарушил международные соглашения, открыв огонь по представителям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Следовательно, в районе населенного пункта Нелиповка, вблизи Торецка, представители ОБСЕ осуществляли запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА) для мониторинга местности. Около 11.35, во время запуска БПЛА, произошел разрыв мины на расстоянии около 250 метров от автомобиля ОБСЕ. По предварительной информации пострадавших нет. Также установлено, что обстрел велся из жилых кварталов Горловки. Командование Объединенных сил подчеркивает, что не открывали огонь по населенным пунктам. Официально о происшествии сообщено представительству ОБСЕ", - сказано в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ не пропускают наблюдателей в приграничные районы на оккупированной территории Луганщины, - ОБСЕ

Наемники РФ обстреляли наблюдателей ОБСЕ во время запуска беспилотника вблизи Торецка, - штаб ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3068645
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Жаль не попали......... не отличаюсь кровожадностью, но пока обсешников не начнут как куропаток отстреливать, ОБСЕ не начнет чесаться.
 показать весь комментарий
 
 
тщательнее надо бы, ребята, тщательнее))) в следующий раз "Градом" их побалуйте... а то -всё дожжжищек да морсик)))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Европа вынашивает нового фюрера.

Наемники РФ обстреляли наблюдателей ОБСЕ во время запуска беспилотника вблизи Торецка, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2230
 показать весь комментарий
 
 
Почему вынашивают ? Они его в жопу целуют .
 показать весь комментарий
 
 
_Европа его грудью вскормила, всё верно. И как раз готовит ещё одну сиську дать пососать денег. Людоед уже подрос и скоро Европу отблагодарит... европейцам не понравится.
 показать весь комментарий
 
 
понравится-не понравится7 кто спрашивать будет? Мазохизм-это диагноз европейцам начала 21 века))) остренького бюргерам захотелось...сафари по прериям..муслимов запустили миллионы.."для омоложения нации"))) лучше всего об этом написал Быков
Я им прямо любуюсь на форуме,
где он питерским небом храним
и глумится над теми, которыми,
что обычно глумились над ним.
Нашей банде Европа - помеха ли?
Как один обломались, козлы.
Обвиняли во всем - а приехали,
возмущались - а вот приползли!
Никогда мы не будем изгоями.
Выла Меркель, ругался Макрон
- а теперь он встречался с обоими
и поставил их в позу «наклон».
Вся Европа нагнулась и хавает.
Не тиран, а хозяин скорей, -
он блаженствует прямо, он плавает
в ощущеньи победы своей.
Словно Рембрандт в присутствии Саскии,
он лучится довольством, теплом,
снисхожденьем… Какие тут санкции?
С изоляцией вышел облом.
Все спешат с навостренными лыжами,
как гаремные жены - в кровать…
Нефть упала - однако мы выжили;
Мэй орала - тем паче плевать!
Никакие скандальные Скрипали
не влияют уже на умы;
нам неведомо, что они выпили.
Если выжили - это не мы.
Мы царуем, подобно Тарквинию.
Русский мир - это наши дела.
Не ходите за красную линию -
и Лукреция будет цела.
Он и сам тяготился бы ссорами.
Заходите, мадам и мусьё!
Он действительно счастлив на форуме,
ради форума, собственно, все:
не для вас же, товарищи-граждане,
креатив и трудящийся класс?
Вы же сами, по-моему, жаждали,
чтобы вытерли ноги об вас?
Вы же видите в этом величие,
генералы, министры и знать;
вы не знали другого обычая
- и откуда вам, собственно, знать?
Не для вас, горемычных, изваяна
декорация эта, увы;
вы и так никуда от хозяина,
только этим и держитесь вы.
Не для вас он цветет и лидирует:
так дракон равнодушен к хвосту.
Не для вас он с ухмылкой позирует
в грузовозе на Крымском мосту.
Это все не России, а Западу,
хоть уютным, но скучным местам,
потому что он понял по запаху,
как ужасно обделались там.
Им-то жаль и себя, и имущества,
и накопленных бабок, и сил,
- нам же нравится гибнуть и мучиться
(и вдобавок никто не спросил).
Нам равно - погибати и выжити.
Наш народ - холостяк, нелюдим…
Если ж вы нам немного полижете,
мы вам нефти и газа дадим.
(В этом, собственно, суть его вызова,
для того и позвали гостей: в
се своими настолько зализано!
От чужих это как-то острей.)
И не надо тут быть острословами,
упреждаем родную печать,
и Немцовыми или Сенцовыми
чистый праздник его омрачать,
вылезать с подозреньями, с «Буками»,
с обвиненьями наших вояк…
Это как с неприличными звуками
вылезать на гламурный сходняк.
Что вы носитесь с проклятым именем,
приравняв террориста к Христу?
Ведь у нашего радостей минимум:
мундиаль да проезд по мосту.
В том и суть его комплекса главного:
показать петербургской братве,
что его принимают как равного
- и везде, а не только в Москве.
Приглашать иностранного лидера
на показ, на потеху, на глум,
чтоб Европа смотрела и видела:
он нагнул эту мелочь. Нагнул.
Всем лицом восклицает: могу же я!
- с интонацией гордой - круты:
потому что и газ, и оружие
- под восторги родной гопоты.
Мы прикрыты и Бродским, и Пушкиным,
ибо правила нашей игры
неизменны: блатны- снисходительны.
иногда даже смачно добры.
Все, как хочется гордому воину,
покорителю прочих Валгалл.
Так что Питер потерпит. Чего ему?
Он еще не такое видал.
И убийство российского гения,
и восстания, и мундиаль,
и волнения, и наводнения,
и октябрь, и январь, и февраль.!!!
 показать весь комментарий
 
Молчат "гаранты" . Гарантия безопасности для страны - ядерное оружие ?
 показать весь комментарий
 
 
_Единственная реальная гарантия. И то вон как в выборы в США вмешались. А Каталония? Так что гарантия - это вооруженные силы и крепкая экономика, контрразведка и патриотичная власть при памяти.
 показать весь комментарий
 
 
А ещё - работоспособность китайцев, которые подняли страну вообще с нищенских зарплат...
 показать весь комментарий
 
Видать перебухали совместно с обэсесешниками Наемники РФ обстреляли наблюдателей ОБСЕ во время запуска беспилотника вблизи Торецка, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1366
 показать весь комментарий
 
косоглазое му...ачье.... все стреляют и стреляют, а попасть никак не могут....
а послушаешь их сводки, так они тыщами украинцев убивают!....
 показать весь комментарий
 
А ОБСЕшники обстрел заметили? А то они "замечают", только когда непосредственно попадают под обстрел... А тут АЖ 250 м расстояние до разрыва мины...
 показать весь комментарий
 
 
ну вот.уже и ОБСЕшники стали фашистами Найманці РФ обстріляли спостерігачів ОБСЄ під час запуску безпілотника поблизу Торецька, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2147
 показать весь комментарий
 
 
Да сепары с самого начала по ним стреляли. Просто эти зоркие соколы только сейчас заметили.
 показать весь комментарий
 
 
они, ссікуні, дождуться ,чтоб наши ответку насіпали,
и уж потом призвуть стороні к тишине! Найманці РФ обстріляли спостерігачів ОБСЄ під час запуску безпілотника поблизу Торецька, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9398
 показать весь комментарий
 
При обстреле очки розовые им не сбили с носа? А жаль.
 показать весь комментарий
 
 
При наступлении ВСУ "заградотряды" перекроют путь боевикам на границе с РФ -
https://beta.in.ua/2018/05/29/pri-nastuplenii-vsu-zagradotryady-perekroyut-put-boevikam-na-granice-s-rf.html
 показать весь комментарий
 
Зараз старенька фрау азабочєнасть виразить,може навіть глибоку...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоНаемники РФ обстреляли наблюдателей ОБСЕ во время запуска беспилотника вблизи Торецка, - штаб ООС
 
 
 
 
 
 вверх