 Наемники РФ обстреляли наблюдателей ОБСЕ во время запуска беспилотника вблизи Торецка, - штаб ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.
"Сегодня, 29 мая, противник в очередной раз грубо нарушил международные соглашения, открыв огонь по представителям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Следовательно, в районе населенного пункта Нелиповка, вблизи Торецка, представители ОБСЕ осуществляли запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА) для мониторинга местности. Около 11.35, во время запуска БПЛА, произошел разрыв мины на расстоянии около 250 метров от автомобиля ОБСЕ. По предварительной информации пострадавших нет. Также установлено, что обстрел велся из жилых кварталов Горловки. Командование Объединенных сил подчеркивает, что не открывали огонь по населенным пунктам. Официально о происшествии сообщено представительству ОБСЕ", - сказано в сообщении.
Я им прямо любуюсь на форуме,
где он питерским небом храним
и глумится над теми, которыми,
что обычно глумились над ним.
Нашей банде Европа - помеха ли?
Как один обломались, козлы.
Обвиняли во всем - а приехали,
возмущались - а вот приползли!
Никогда мы не будем изгоями.
Выла Меркель, ругался Макрон
- а теперь он встречался с обоими
и поставил их в позу «наклон».
Вся Европа нагнулась и хавает.
Не тиран, а хозяин скорей, -
он блаженствует прямо, он плавает
в ощущеньи победы своей.
Словно Рембрандт в присутствии Саскии,
он лучится довольством, теплом,
снисхожденьем… Какие тут санкции?
С изоляцией вышел облом.
Все спешат с навостренными лыжами,
как гаремные жены - в кровать…
Нефть упала - однако мы выжили;
Мэй орала - тем паче плевать!
Никакие скандальные Скрипали
не влияют уже на умы;
нам неведомо, что они выпили.
Если выжили - это не мы.
Мы царуем, подобно Тарквинию.
Русский мир - это наши дела.
Не ходите за красную линию -
и Лукреция будет цела.
Он и сам тяготился бы ссорами.
Заходите, мадам и мусьё!
Он действительно счастлив на форуме,
ради форума, собственно, все:
не для вас же, товарищи-граждане,
креатив и трудящийся класс?
Вы же сами, по-моему, жаждали,
чтобы вытерли ноги об вас?
Вы же видите в этом величие,
генералы, министры и знать;
вы не знали другого обычая
- и откуда вам, собственно, знать?
Не для вас, горемычных, изваяна
декорация эта, увы;
вы и так никуда от хозяина,
только этим и держитесь вы.
Не для вас он цветет и лидирует:
так дракон равнодушен к хвосту.
Не для вас он с ухмылкой позирует
в грузовозе на Крымском мосту.
Это все не России, а Западу,
хоть уютным, но скучным местам,
потому что он понял по запаху,
как ужасно обделались там.
Им-то жаль и себя, и имущества,
и накопленных бабок, и сил,
- нам же нравится гибнуть и мучиться
(и вдобавок никто не спросил).
Нам равно - погибати и выжити.
Наш народ - холостяк, нелюдим…
Если ж вы нам немного полижете,
мы вам нефти и газа дадим.
(В этом, собственно, суть его вызова,
для того и позвали гостей: в
се своими настолько зализано!
От чужих это как-то острей.)
И не надо тут быть острословами,
упреждаем родную печать,
и Немцовыми или Сенцовыми
чистый праздник его омрачать,
вылезать с подозреньями, с «Буками»,
с обвиненьями наших вояк…
Это как с неприличными звуками
вылезать на гламурный сходняк.
Что вы носитесь с проклятым именем,
приравняв террориста к Христу?
Ведь у нашего радостей минимум:
мундиаль да проезд по мосту.
В том и суть его комплекса главного:
показать петербургской братве,
что его принимают как равного
- и везде, а не только в Москве.
Приглашать иностранного лидера
на показ, на потеху, на глум,
чтоб Европа смотрела и видела:
он нагнул эту мелочь. Нагнул.
Всем лицом восклицает: могу же я!
- с интонацией гордой - круты:
потому что и газ, и оружие
- под восторги родной гопоты.
Мы прикрыты и Бродским, и Пушкиным,
ибо правила нашей игры
неизменны: блатны- снисходительны.
иногда даже смачно добры.
Все, как хочется гордому воину,
покорителю прочих Валгалл.
Так что Питер потерпит. Чего ему?
Он еще не такое видал.
И убийство российского гения,
и восстания, и мундиаль,
и волнения, и наводнения,
и октябрь, и январь, и февраль.!!!
а послушаешь их сводки, так они тыщами украинцев убивают!....
и уж потом призвуть стороні к тишине!
https://beta.in.ua/2018/05/29/pri-nastuplenii-vsu-zagradotryady-perekroyut-put-boevikam-na-granice-s-rf.html