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 Происшествия
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Все про:Будапешт (16) ДТП (4824)

 Взят под стражу водитель попавшего в ДТП в Будапеште автобуса с украинцами

За рулем автобуса, которому снесло крышу в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в Будапеште, был 52-летний украинец, сейчас его задержали сотрудники полиции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает mukachevo.net.

Сообщается, что сейчас он взят под стражу. В полиции Будапешта сообщили также, что возбуждено уголовное дело по факту происшествия.

В то же время, как информируют в национальной службе скорой помощи Венгрии, жизни пострадавших в аварии ничего не угрожает. Также в ведомстве добавляют, что среди пострадавших нет детей, только взрослые.

Напомним, 28 мая в Будапеште автобус с украинцами попал в аварию, в результате чего пострадали 28 человек.

Сообщалось, что двухэтажный туристический автобус Setra из Украины на скорости врезался в 3,5 метровый ограничитель высоты. В результате аварии снесло практически весь второй этаж, на котором находились около 20 пассажиров. По данным МИД Украины, восемь украинцев из 28, которые пострадали в ДТП, получили тяжелые травмы. 

Источник: https://censor.net.ua/n3068643
 
 
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ну 3.5 высота и это по нашему вот не пойму я венгров между прочим вы видите автобус 2 этажа выше чем 3,5 метров...у вас в городе пролеты, виадуки, мосты, переезды так выдайте карту улиц и дорог- где таким автобусам нельзя ездить-проехать по высоте... я понимаю водитель ОБЯЗАН СЛЕДИТЬ за знаками предписаний, приоритета и запретов и все же.... если посмтреть в нутере на месте то может оказаться что знак повесили так что хрен поймешь и увидишь криво в сторону повернут и местные в курсах а вот гости увы.. у насв Одессе каждый год по 3-5 раз влетает фура под мостовой железнодорожнеый перезд по улице Водопроводная хотя там высота 3, 7-3,5 короче каждый раз фура влетает ну если у фуры есть возможность спустить воздух и на ободах пролезь протиснуться то ладно и все же страшно как то а если самосвал самоскид с поднятым кузово на скорости 50 км-час в мост влетит а тут поезд на ж.д вокзал или оттуда во картинка кровью еще та будет...
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Нормально там знак висел...не криво..и не косо.....да и улица освещена ....все было видно....
Водятел ни знаков..ни препятствий не видел......посадят и поделом....
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Ну если глубоко ковыряться, то это результат жадности наших чинуш, ведь они в аэропорт ехали, на дешевый рейс.
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Скорее всего водятел знать не знал какой высоту у него автобус.....знак там не заметить было трудно...
Видимо раньше обычные автобусы водил....
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походу забил в навигатор легковой машины маршрут .вместо автобуса .думал шо он в Украине
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВзят под стражу водитель попавшего в ДТП в Будапеште автобуса с украинцами
 
 
 
 
 
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