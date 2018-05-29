 Взят под стражу водитель попавшего в ДТП в Будапеште автобуса с украинцами

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает mukachevo.net.

Сообщается, что сейчас он взят под стражу. В полиции Будапешта сообщили также, что возбуждено уголовное дело по факту происшествия.

В то же время, как информируют в национальной службе скорой помощи Венгрии, жизни пострадавших в аварии ничего не угрожает. Также в ведомстве добавляют, что среди пострадавших нет детей, только взрослые.

Напомним, 28 мая в Будапеште автобус с украинцами попал в аварию, в результате чего пострадали 28 человек.

Сообщалось, что двухэтажный туристический автобус Setra из Украины на скорости врезался в 3,5 метровый ограничитель высоты. В результате аварии снесло практически весь второй этаж, на котором находились около 20 пассажиров. По данным МИД Украины, восемь украинцев из 28, которые пострадали в ДТП, получили тяжелые травмы.