 Климкин планирует 1 июня свозить Мааса на Донбасс: "Он должен своими глазами увидеть, что там происходит"

"Я послезавтра буду встречаться с немецким министром иностранных дел и говорить с ним. Кстати, скорее всего поедем на Донбасс 1-го (июня. – Ред.). Хочу ему показать. Поскольку он новый на своей должности, он должен своими глазами увидеть, что там происходит", - сказал П.Климкин журналистам в Нью-Йорке во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр добавил, что они также обсудят концепцию миротворческой миссии ООН на Донбассе.

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По словам П.Климкина, Россия пытается заморозить ситуацию на Донбассе. "То, что пытается говорить Россия, – это попытка отодвинуть ситуацию для того, чтобы ее заморозить, чтобы разрушить украинские проекты и наше стремление к демократии и верховенству права", - отметил глава МИД Украины.

Ранее во вторник президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер анонсировал визит Х.Мааса в Украину в четверг, 31 мая.