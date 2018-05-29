 Климкин планирует 1 июня свозить Мааса на Донбасс: "Он должен своими глазами увидеть, что там происходит"

"Я послезавтра буду встречаться с немецким министром иностранных дел и говорить с ним. Кстати, скорее всего поедем на Донбасс 1-го (июня. – Ред.). Хочу ему показать. Поскольку он новый на своей должности, он должен своими глазами увидеть, что там происходит", - сказал П.Климкин журналистам в Нью-Йорке во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Министр добавил, что они также обсудят концепцию миротворческой миссии ООН на Донбассе.
По словам П.Климкина, Россия пытается заморозить ситуацию на Донбассе. "То, что пытается говорить Россия, – это попытка отодвинуть ситуацию для того, чтобы ее заморозить, чтобы разрушить украинские проекты и наше стремление к демократии и верховенству права", - отметил глава МИД Украины.
Ранее во вторник президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер анонсировал визит Х.Мааса в Украину в четверг, 31 мая.
Александр Сурков
Слово «котёл» - самый яркий медийный маркер гибридной украино-российской войны - его используют одновременно кремлевские пропагандисты и украинские зрадофилы. Первые таким образом демонстрируют свои «героические победы», вторые - оперируют для обоснования «предательства» высшего военного командования и руководства страны.
Отличие лишь в одном - «зрадофилы» насчитывают всего три «котла» - «Изваринский», «Иловайский» и «Дебальцевский», а российская пропаганда - целых семь...
На самом деле хлёсткое словцо «котёл» - это не более чем эффектный пропагандистский пузырь, одна из составляющих мифа о «Великой Отечественной», которую активно эксплуатирует нынешняя российская пропаганда.Откуда взялись «котлы»?
Толковые словари разных стран считают этот термин в применении к военному делу жаргонизмом. Так именуется «территория с имеющимися на ней войсковыми соединениями, линия фронта вокруг которой замкнута противником, откуда невозможен их организованный отвод».
Котёл, он же «мешок», он же «кольцо». Как и практически вся русскоязычная военная терминология, имеет немецкое происхождение. «...in den Kessel geraten» - попасть в окружение, буквально «попасть в котёл» - было частью военно-политической теории Блицкрига, «молниеносной войны». В отличие от германского милитаризма конца ХІХ - первой трети ХХ столетия, британская военная традиция чётко разделяет понятия плацдарм (Salient, Bulge), окружение (Encirclement) и блокаду (Blockade).
Что важно понимать: в западном военном деле окружение, блокада и вынужденная сдача в плен не рассматриваются как «военный позор».
В России с 1943 года всё обстоит с точностью до наоборот. Современные кремлёвские историки провели колоссальную работу для доказательства того, что приписываемую Сталину фразу: «В Красной Армии нет военнопленных, есть только предатели и изменники Родины» великий стратег никогда не произносил. Однако факт остаётся фактом - сдача в плен в большевистской идеологии, в отличие от западной военной парадигмы, считается предательством и величайшим военным позором.
Факты - вещь упрямая. Началом «славной традиции» следует считать 19 апреля 1940 года, когда решением Политбюро за подписью Сталина предписывалось всех военнопленных, возвращённых финскими властями после завершения захватнической войны, направлять в Южский лагерь НКВД - с этого момента сдавшийся в плен советский солдат априори стал считаться преступником, а любой вышедший из окружения - подозреваемым в «предательстве».
Интересно отметить, что все котлы, в которые попадали войска Красной армии в 1941-1942 годах, в сводках Совинформбюро называли исключительно «окружением», а «котёл» как символ военного триумфа СССР трансформировался из жаргонизма в краеугольный камень пропаганды лишь после Сталинградской операции в ноябре 1942 года.
При численности окружённых войск Вермахта в 300 тысяч эта операция, как первая очевидная и убедительная победа СССР на театре военных действий, стала информационным поводом для масштабной государственной пропаганды.
С тех пор этот идеологический штамп использовался для подчёркивания победных действий «наших» и, одновременно, позорного поражения для «ихних». В таком значении это слово дожило и до наших дней. До сих пор у многих «котёл» однозначно ассоциируется с поражением и позором.Кто же варился в самых больших котлах?
Так ли преуспела в деле «котлов» Красная армия? Увы, нет. Кроме собственно Сталинграда путинским политизированным историкам нечем особенно и похвастаться.
Самой крупной блокадой вражеских войск в мировой истории был «Киевский котёл» (август-сентябрь 1941 года), где силам Вермахта удалось окружить и вынудить к сдаче в плен более 650 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. Не менее масштабным был «Вяземский котёл» (октябрь 1941 года), в котором оказались 600-700 тысяч человек. Не исключено, что в Вяземском котле потеряли и больше, просто общая обстановка неразберихи пополам с паникой не оставила точных цифр...
Самым «позорным» для сталинских маршалов был наверное «Харьковский котёл» (май 1942 года) - при 270 тысячах потерь российская Википедия и по сей день стыдливо именует его даже не «окружением», а «Харьковской операцией».
Отдельной строкой стоит Демянский «котёл», в котором Вермахт использовал блокаду своей группировки для достижения стратегического преимущества. При численности окружённых и заблокированных по земле немецких войск в 95-100 тысяч он, собственно «котлом» не был, так как снабжался по воздуху и сковывал силы целого фронта Красной армии почти год - с февраля 1942 по январь 1943 года, после чего находящиеся там войска деблокировали «кольцо» и вышли из окружения.Почему понятие «котёл» в принципе неприменимо к боевым действиям гибридной войны
С началом активных боевых действий на Донбассе российская официальная пропаганда, а вслед за ней и блогосфера, для описания событий стали активно использовать стиль подачи и терминологию «Великой Отечественной войны». В стиле пресловутых «Сводок Информбюро» они рассказывали о «масштабных наступлениях», «прорывах», «упорных боях» и, конечно же, о «котлах», формируя в глазах обывателя картину некоего условного «фронта», которого никогда не существовало…
На самом деле стратегические и тактические реалии военных действий 2014-2015 года не имели ничего общего с операциями Второй мировой войны. К концу мая 2014 года, когда Вооружённые силы Украины начали проведение войсковых операций в рамках АТО, практически все населённые пункты Донецкой и Луганской областей уже находились под политическим и военным контролем сепаратистов. Входившие туда батальонные и ротные тактические группы изначально оказывались в условиях «гибридного окружения».
Чтобы оценивать логику военных действий и принимаемых решений, нужно чётко понимать географическую специфику региона и особенности современной войны.
Как известно, в Советской Армии пехота была пехотой в самом прямом смысле этого слова, то есть передвигалась пешком. Целые дивизии в походном строю шли через поля, леса и болота, а если нужно, то и переплывали реки, удерживая и занимая позиции, где плотность войск была чрезвычайно высокой. Современные командиры такой роскоши, как перемещение со скоростью три километра в час, позволить себе не могут. «Пешеходные дивизии» не могут нести на себе объёмный провиант, боезапас и после маршей требуют значительного времени для отдыха и приведения в боевую готовность. Войска на марше легко обнаруживаются противником, они чрезвычайно уязвимы для артиллерии и авиации. Кстати, артиллерии в этой войне, в отличие от Второй мировой, был избыток, и все главные оперативные задачи решались обеими сторонами в первую очередь не перемещениями живой силы, а нанесением артударов.
Ну и главное - тактической единицей этой гибридной войны есть и были подразделения в несколько десятков, в крайнем случае сотен человек, в отличие от Второй мировой, где сталинские маршалы легко бросали на смерть десятки и сотни тысяч…
В силу изложенного, воевать начали исключительно на колёсах. Для перемещения своих подразделений ВСУ и Нацгвардия использовали БТРы, тентованные грузовики; тербаты, подразделения МВД и добровольческие батальоны - автобусы, внедорожники и легковушки.
Общим у них было одно - такие войска не могли перемещаться по бездорожью и форсировать естественные преграды.
А в плане естественных преград местность, лежащая к востоку от Донецка, имеет определенные особенности. Протекающие там реки - Миус, Кальмиус и другие, при всей своей «незаметности» на гуглкартах, имеют высокие скалистые берега и практически непроходимы не только для обычной колёсной техники, но и для танков.
Представления о танке и даже боевой машине пехоты как о «тотальном вездеходе» на самом деле ошибочны. Гусеничная техника тяжела, она не в состоянии преодолеть водную преграду с илистыми или обрывистыми берегами, вязнет в болоте, застревает в оврагах, которых на Донеччине хватает с лихвой. Да и топливо расходует очень быстро, требуя качественных дорог для продвижения заправщиков.
Именно потому все боевые действия активного этапа АТО были сосредоточены вокруг контроля за основными коммуникациями. И контроль этот состоял в организации опорных пунктов и блокпостов на важных перекрёстках и в узловых населённых пунктах.
Таким образом, единой линии фронта, какую обычно рисуют на пропагандистских и обывательских картах, не было. За пределами асфальтированных дорого боевые действия практически не велись. Относительно невысокая плотность войск, их крайне неравномерное распределение с обеих сторон не позволяли выстраивать какие-то сплошные «линии обороны». Имелись районы сосредоточения, опорные пункты и блок-посты, контролирующие главные коммуникации. И все они постоянно менялись.
В той военной чересполосице, которую летом 2014 года представлял собой Донбасс, на самом деле определить «кто кого окружил» было практически невозможно...
О каких же «котлах» рассуждают псевдоэксперты?
Продолжение следует.
Бродовский "котёл"
Бобруйский "котёл
Витебский "котёл
Корсунь-Шевченковский "котёл"
"Котлы" в Острогожско-Россошанской операции.
Минский "котёл".
Касторненский "котёл"
Хальбский "котёл".
Кишинёвский "котёл»
Каменец-Подольский "котёл"
Сталинградский "котёл". куда были загнаны немцы? На исторические факты глаза закрывать-то можно, в угоду политической ситуации, да вот пострадать от этого тоже можно. Историю надо изучать, тем более, что армия Рашки учится воевать на этих примерах, чтобы не было больше таких промахов, расплачиваться за которые приходится простым бойцам. Тем более, что приведенные выше примеры говорят о том, что к "котлы" попадали армии, которые отступают. А у нас было наступление.
Есть же достойные - Огрызко к примеру.... Но нет петя всучил это про - российское дерьмо...
макрон на прошлой неделе привез 2,7 млрд баксами от Тотал......
так что без обид свози туда хоть мамку Трампа - ента вся хуета будет вечна пока углеводороди будут стоить больших денег. В то же время налоговая реформа(пол страни не платять нихрена вообще) и многие другие вещи после ухода Яреськи практически СТАЛИ и в реале так не биваеть ти не делаеш ничего и тебе все должни