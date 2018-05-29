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Все про:пропаганда (1961) суд (20944) Вышинский (29)

 На рассмотрение апелляции пропагандиста Вышинского не пришли адвокаты

Рассмотрение апелляционной жалобы российского пропагандиста Кирилла Вышинского не состоялось из-за неявки адвокатов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Рассмотрение в Апелляционном суде Херсонской области апелляционной жалобы защитников Кирилла Вышинского, которому объявлено подозрение в госизмене, перенесено на 10 часов 1 июня из-за отсутствия адвокатов на заседании.

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Напомним, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.

Источник: https://censor.net.ua/n3068639
 
 
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Хуйло забыл денег перечислить пока думал "О каком собственно самолёте речь?" ?
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Ти ба який у нас "цікавий" кодекс судочинства - можна не ходити на роботу просто так, без попередження і поважних причин. А іншого робітника, не адвоката, витурили б з роботи за таке зухвальство у п'ять хвилин...
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Уже столько адвокатов убили, что они уже боятся светиться.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа рассмотрение апелляции пропагандиста Вышинского не пришли адвокаты
 
 
 
 
 
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