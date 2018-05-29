 На рассмотрение апелляции пропагандиста Вышинского не пришли адвокаты

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Укринформа.
Рассмотрение в Апелляционном суде Херсонской области апелляционной жалобы защитников Кирилла Вышинского, которому объявлено подозрение в госизмене, перенесено на 10 часов 1 июня из-за отсутствия адвокатов на заседании.
Напомним, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.
В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.
Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".
17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.