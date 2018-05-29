 Крысин отказался выходить из камеры СИЗО: заседание суда перенесли на 31 мая

Об этом в Facebook сообщила вдова журналиста Веремия Светлана Кирилаш, передает Цензор.НЕТ.

"Очень трудно говорить цензурно. Крыса отказывается выходить из камеры. Поэтому сегодня не было ни доставки, ни видеоконференции. Следующее заседании 31 мая в 13.00, что и кто там будет, я уже боюсь и думать. Производство тянется с начала марта, до сих пор даже не зачитали обвинительный акт. Единственное достижение - что персонажа отправили в СИЗО. Такие дела", - написала она.

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Напоминаем, что журналист Вячеслав Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. Тогда он ехал с работы на такси домой. На углу ул. Владимирской и Большой Житомирской журналист заметил вооруженных титушек в камуфляже и масках и пытался их сфотографировать из машины. Титушки, в числе которых был Юрий Крысин, напали на автомобиль, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру после избиения удалось убежать, а Веремия титушки сильно избили, после чего выстрелили в спину. Веремий был доставлен в реанимацию Киевской больницы скорой помощи, однако в результате потери большого количества крови и травм утром 19 февраля он умер во время операции.

18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремия является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков "ДНР" и был убит в Горловке в июле 2015 года.

Шевченковский районный суд Киева 22 декабря признал виновным фигуранта дела Веремия Юрия Крысина - ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года, после чего Генеральная прокуратура, которая просила для него шесть лет лишения свободы, подала апелляцию на решение суда. Крысин признал себя виновным в хулиганстве.