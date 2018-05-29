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 Политика Украины, Общество
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Все про:суд (20944) Веремий (22) Крысин (53)

 Крысин отказался выходить из камеры СИЗО: заседание суда перенесли на 31 мая

Юрий Крысин, которого обвиняют в убийстве журналиста Вячеслава Веремия в феврале 2014 года, не явился на очередное заседание суда. Он отказался выходить из камеры СИЗО. Следующее заседание по делу Крысина состоится 31 мая.

Об этом в Facebook сообщила вдова журналиста Веремия Светлана Кирилаш, передает Цензор.НЕТ.

"Очень трудно говорить цензурно. Крыса отказывается выходить из камеры. Поэтому сегодня не было ни доставки, ни видеоконференции. Следующее заседании 31 мая в 13.00, что и кто там будет, я уже боюсь и думать. Производство тянется с начала марта, до сих пор даже не зачитали обвинительный акт. Единственное достижение - что персонажа отправили в СИЗО. Такие дела", - написала она.

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Крысин отказался выходить из камеры СИЗО: заседание суда перенесли на 31 мая 01

Напоминаем, что журналист Вячеслав Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. Тогда он ехал с работы на такси домой. На углу ул. Владимирской и Большой Житомирской журналист заметил вооруженных титушек в камуфляже и масках и пытался их сфотографировать из машины. Титушки, в числе которых был Юрий Крысин, напали на автомобиль, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру после избиения удалось убежать, а Веремия титушки сильно избили, после чего выстрелили в спину. Веремий был доставлен в реанимацию Киевской больницы скорой помощи, однако в результате потери большого количества крови и травм утром 19 февраля он умер во время операции.

18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремия является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков "ДНР" и был убит в Горловке в июле 2015 года.

Шевченковский районный суд Киева 22 декабря признал виновным фигуранта дела Веремия Юрия Крысина - ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года, после чего Генеральная прокуратура, которая просила для него шесть лет лишения свободы, подала апелляцию на решение суда. Крысин признал себя виновным в хулиганстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3068637
 
 
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Боїться, що до суду не доїде. Всі у Кернеса приклад беруть 4 роки судять судять, а посудить не можуть, бо він памятник. Бо в Україні немає правосуддя є лише договорняки з владою. Як це так. що не можуть доставити до суду примусово, чи в цьому хтось не зацікавлений з діючої "влади".
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по библии первые тюрьмы были созданы для того чтобы преступник мог спрятаться в них от самосуда.
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Так у нас сейчас как раз и правят внуки тех пацанов, которые Библию придумали.
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А шо, инструкция требует на каждый коммент не в Петину пользу что-то пиздануть? Ты, чучело, наверное, просто вклеиваешь из списка?
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По Библии, "первые тюрьмы" были предусмотрены только для лиц, совершивших неумышленное убийство и которые обязаны были неумышленность доказать.

И отмазаться было невозможно. И "засудить" невиновного. Судьи, выносившие несправедливый приговор, получали то, что должно было быть по приговору.
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а в следующий раз обнаружится, что его там нет..., он ушел домой за чистыми трусами... и все начнется по кругу...
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Крысин отказался выходить из камеры СИЗО: заседание суда перенесли на 31 мая. Ну я надеюсь на 31 мая 2060 года? Надо ж уважить, раз ему так понравилось...
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Нужно к Крысину подсадить Котова. Выскочит сразу. Крысин отказался выходить из камеры СИЗО: заседание суда перенесли на 31 мая - Цензор.НЕТ 321

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все таки раньше люди мудрые были...если даже мокшанские прапрапрадеды дали этому роду название крысин-значит было за что...знали,шо эта ветка будет соответствовать своему погонялу
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а что тогда про фамилию "Пидорыч" можно сказать ?
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пидор-это новояз...искаженное кацапами педерест..бо кацапская челюсть не справлялась
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Кадры с камер видеонаблюдения свидетельствуют о том, что крысин всего-навсего спит:

Крисін відмовився виходити з камери СІЗО: засідання суду перенесли на 31 травня - Цензор.НЕТ 3303
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Очередной государственный институт оказался фейковым
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А мішок на голову і стусанами, як проукраїнсьеких героїв-грузинів, чи як намагались вчинити з Саакашвілі, не пробували?
Чим же ця Криса краща для кривоохоронної системи, ніж законослухняні громадяни, яких кривоохоронці вовтузять навіть без огляду на Закон?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКрысин отказался выходить из камеры СИЗО: заседание суда перенесли на 31 мая
 
 
 
 
 
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