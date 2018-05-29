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 Политика Украины
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Все про:НАТО (5822) Павловский_Игорь (30)

 Украина и НАТО согласовали общую дорожную карту

23 мая в Одессе состоялось очередное заседание Совместной рабочей группы Украина-НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

Как заявил представитель украинской делегации, заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский, во время заседания стороны подвели итоги сотрудничества в оборонно-технической сфере, а также согласовали приоритетные шаги по дальнейшему сотрудничеству, сообщает Цензор.НЕТ.

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По словам Павловского, особое внимание уделили вопросу технической совместимости Вооруженных сил Украины с подразделениями стран НАТО.
Также стороны обсудили планы на будущее. В частности, согласовали и одобрили обновленную Дорожную карту Украина-НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству. Украинская сторона продемонстрировала иностранным партнерам наработки предприятий ВПК Украины, в частности, разработки в области автоматизированных систем управления войсками (С2), новейших телекоммуникационных устройств и самолетостроения.


Как подчеркнул помощник секретаря НАТО по оборонным инвестициям Камиль Гранд, Украина хорошо справилась с выполнением мероприятий оборонно-технического сотрудничества в рамках Комплексного пакета помощи. Господин Гранд также высоко оценил проведение реформ по внедрению технических стандартов в сфере обороны, реализацию трастовых фондов НАТО.
Украинская сторона в очередной раз подтвердила, что присоединение к Североатлантическому Альянсу - главный приоритет во внешней политике государства.


Напомним, 11-12 июля этого года в Брюсселе состоится саммит НАТО, на который Украина получила приглашение. Между тем, из-за позиции Венгрии, требующей пересмотреть поддержку Украины со стороны Альянса, до сих пор остается заблокированным проведение комиссии Украина-НАТО.

На фото: Камиль Гранд (помощник секретаря НАТО по оборонным инвестициям) и Игорь Павловский (заместитель министра обороны Украины)

Источник: https://censor.net.ua/n3068633
 
   
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Они забыли про новость где солдаты денег просят ? - На счету,ноль ...))
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иностранные партнеры обычно всегда высоко оценивают коррупционное руководство Украины... От Гонтаревой до Муженко....
Через коррупционеров и их офшоры так легко целую страну держать за яйца.... Іноземні партнери високо оцінили проведення реформ із впровадження в Україні технічних стандартів у сфері оборони - Цензор.НЕТ 64
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина и НАТО согласовали общую дорожную карту
 
 
 
 
 
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