 Украина и НАТО согласовали общую дорожную карту

Как заявил представитель украинской делегации, заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский, во время заседания стороны подвели итоги сотрудничества в оборонно-технической сфере, а также согласовали приоритетные шаги по дальнейшему сотрудничеству, сообщает Цензор.НЕТ.

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По словам Павловского, особое внимание уделили вопросу технической совместимости Вооруженных сил Украины с подразделениями стран НАТО.

Также стороны обсудили планы на будущее. В частности, согласовали и одобрили обновленную Дорожную карту Украина-НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству. Украинская сторона продемонстрировала иностранным партнерам наработки предприятий ВПК Украины, в частности, разработки в области автоматизированных систем управления войсками (С2), новейших телекоммуникационных устройств и самолетостроения.



Как подчеркнул помощник секретаря НАТО по оборонным инвестициям Камиль Гранд, Украина хорошо справилась с выполнением мероприятий оборонно-технического сотрудничества в рамках Комплексного пакета помощи. Господин Гранд также высоко оценил проведение реформ по внедрению технических стандартов в сфере обороны, реализацию трастовых фондов НАТО.

Украинская сторона в очередной раз подтвердила, что присоединение к Североатлантическому Альянсу - главный приоритет во внешней политике государства.



Напомним, 11-12 июля этого года в Брюсселе состоится саммит НАТО, на который Украина получила приглашение. Между тем, из-за позиции Венгрии, требующей пересмотреть поддержку Украины со стороны Альянса, до сих пор остается заблокированным проведение комиссии Украина-НАТО.

На фото: Камиль Гранд (помощник секретаря НАТО по оборонным инвестициям) и Игорь Павловский (заместитель министра обороны Украины)