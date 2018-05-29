 Совет ЕС одобрил выделение Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
Теперь решение должно быть утверждено на сессии Европарламента.
Новая программа предусматривает выплату Украины двух траншей - каждый в размере 500 млн евро.
Напомним, в рамках первых двух программ макрофинансовой помощи на протяжении 2014-2015 годов Еврокомиссия выделила Украине 1,61 млрд евро. Третья программа стартовала летом 2015 года с транша 600 млн евро. Второй транш аналогичного размера был выделен весной 2017 года, а третий - так и не был получен из-за неспособности властей выполнить требования ЕС.
«Російський ЗМІ опублікував новину про те, що незабаром у Санкт-Петербурзі запустять швидкісну трамвайну мережу, використовуючи фотографії з Києва. Черговий конфуз російських ЗМІ помітив користувач Rig Sec у Twitter, повідомляють Патріоти України.
На фото - львівський низькопідлоговий трамвай Електрон, який запустили на київській Борщагівці. "Дивно, коли в РФ (Крадуть. - Ред.) картинки з Києва, щоб розповісти про прогрес у своїй країні", - підписав він фото.»
Европейский Союз за последние три года мобилизовал 12 миллиардов евро помощи для Украины, включая 3,4 миллиарда евро макрофинасовой помощи, что является беспрецедентным для ЕС. Об этом заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли на форуме по реформе государственного управления в Киеве,Источник: https://censor.net.ua/n462978
включая 3,4 миллиарда евро макрофинасовой помощи, + одЫн миллиАрд
Goldman Sachs
Как?
Как тут не держаться за власть...
Та да, злые языки говорят что катер идет по цене авианосца...
- Абрам, дай мне в долг рубль, а я тебе весной два рубля отдам. Вот, в залог тебе топор оставлю.
Абрам дает ему рубль, забирает топор. Иван уже собрался уходить, а Абрам ему говорит:
- Ваня, слушай, а тебе же трудно будет весной два рубля отдавать. Давай ты один рубль мне сейчас отдашь?
Иван приходит домой, чешет в затылке:
- Рубля нет, топора нет, один рубль я еще остался должен. А если разобраться, то все правильно!
Русский, - Ну чьто Пётр, паделім па браццкі?
а украиїнець, - та нє Вовік, давай порівну.
Украина в 2018 году должна погасить 43,8 млрд грн долга перед МВФ
Украина и государственные компании должны выплатить $25 млрд долгов в 2018-2020 годах.
Честь ум и совесть нашей эпохи?
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-это вы вчера моего семочку спасли молодой человек?
=Я
-а вы шапочку его не видели?
барыг пенсионным стажем, ценой на газ, на обучение детей, на лечение в больницах
Просто соевый уже что-то слил у государства Украина в обмен на эти деньги!
Наверно и тои другое и как можно скорее...
на этом фоне-
Сокращение финансирования ЕС стран Центральной и Восточной Европы.
в период с 2014 по 2020 год Польша ежегодно получает из фондов ЕС по 12 млрд. Евро, с 21 по 27 год планируется, что будет получать меньше, по 9,2 млрд.
Еврокомиссия планирует в 2021-2027 годах сократить финансирование стран Центральной и Восточной Европы, в частности Польши и Венгрии, на €37 млрд, направив эти средства Греции, Италии и Испании. Об этом пишет The Financial Times, которая ознакомилась с проектом бюджета.
Польше предполагается сократить финансирование на 23% (или €19,5 млрд) по сравнению с бюджетом 2014-2020 годов, в котором для нее предусмотрено €83,9 млрд.( в период с 2014 по 2020 год Польша ежегодно получает из фондов ЕС по 12 млрд. Евро, с 21 по 27 год планируется, что будет получать меньше, по 9,2 млрд.) Министр развития Польши Ежи Квецинский уже предупредил, что такие меры будут «совершенно несправедливыми» и приведут к дальнейшему росту напряженности между востоком и западом в ЕС. Венгрия, Чехия, Эстония и Литва могут недополучить 24% от уровня финансирования предыдущего бюджета.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/29/05/2018/5b0d16a09a7947242672cb16?from=main