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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Европарламент (1295) помощь (2828) Евросоюз (11888)

 Совет ЕС одобрил выделение Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи

Совет Европейского Союза одобрил выделение Украине четвертой программы макрофинансовой помощи Украине объемом в 1 млрд евро.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Теперь решение должно быть утверждено на сессии Европарламента.

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Новая программа предусматривает выплату Украины двух траншей - каждый в размере 500 млн евро.

Напомним, в рамках первых двух программ макрофинансовой помощи на протяжении 2014-2015 годов Еврокомиссия выделила Украине 1,61 млрд евро. Третья программа стартовала летом 2015 года с транша 600 млн евро. Второй транш аналогичного размера был выделен весной 2017 года, а третий - так и не был получен из-за неспособности властей выполнить требования ЕС.

Источник: https://censor.net.ua/n3068627
 
   
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А вот так:
«Російський ЗМІ опублікував новину про те, що незабаром у Санкт-Петербурзі запустять швидкісну трамвайну мережу, використовуючи фотографії з Києва. Черговий конфуз російських ЗМІ помітив користувач Rig Sec у Twitter, повідомляють Патріоти України.
На фото - львівський низькопідлоговий трамвай Електрон, який запустили на київській Борщагівці. "Дивно, коли в РФ (Крадуть. - Ред.) картинки з Києва, щоб розповісти про прогрес у своїй країні", - підписав він фото.»


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Глава представительства Евросоюза в Украине отметил, что это крупнейшая финпомощь, которую ЕС когда-либо мобилизовывал.
Европейский Союз за последние три года мобилизовал 12 миллиардов евро помощи для Украины, включая 3,4 миллиарда евро макрофинасовой помощи, что является беспрецедентным для ЕС. Об этом заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли на форуме по реформе государственного управления в Киеве,Источник: https://censor.net.ua/n462978
включая 3,4 миллиарда евро макрофинасовой помощи, + одЫн миллиАрд

Рада ЄС схвалила виділення Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги - Цензор.НЕТ 6459 Goldman Sachs

Как?
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Совет ЕС одобрил выделение Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи
Как тут не держаться за власть...
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Может барыга с ярмолочниками что то пожертвует УДА??? Там ниже новость что УДА нужны средства...или лутше на Мальдивы нах та УДА??
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ВОт вот он чё Михалычь...вот она где проблема то. Простые украинцы со своих скромных доходов перекидывают армии кто сколько может, а жирные барыги миллиардеры перекидывают бабло только с бюджета прямиком в Панаму. Чуешь суть дела???
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"Барыга" вообще-то перечисляет на армию и не мало помощи, но тебе откуда это знать.
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"Барыга" вообще-то перечисляет на армию и не мало помощи, но тебе откуда это знать.

Та да, злые языки говорят что катер идет по цене авианосца...
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То шо он украл в бюджете и "перечислил" в армию, то он наши народные деньги налого - тарифоплательщиков перечисляет, а не свои собственные. Я тоже так мог бы перечислять ..лехко.
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может на лес, а может на почки... наши (земля же еще ...упирается)
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Пэтя что-то слил Шайтанмайеру. Не зря тот приезжал.
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Приходит Иван занимать денег к соседу Абраму:
- Абрам, дай мне в долг рубль, а я тебе весной два рубля отдам. Вот, в залог тебе топор оставлю.
Абрам дает ему рубль, забирает топор. Иван уже собрался уходить, а Абрам ему говорит:
- Ваня, слушай, а тебе же трудно будет весной два рубля отдавать. Давай ты один рубль мне сейчас отдашь?
Иван приходит домой, чешет в затылке:
- Рубля нет, топора нет, один рубль я еще остался должен. А если разобраться, то все правильно!
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Нашли русский и украинец по дороге 10 рублей.
Русский, - Ну чьто Пётр, паделім па браццкі?
а украиїнець, - та нє Вовік, давай порівну.
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та с хуйлом у вас,ванек,сейчас та же история Рада ЄС схвалила виділення Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги - Цензор.НЕТ 8711собирайте валежник,пока можно...
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Это верно, а то ведь могут и запретить как в Германии.
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ну все, не видать нам Антикоррупционного суда...
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Будет, но как положено - коммерческий
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ну вотъ, считай аваков половину на вертолеты украл уже))), щаз еще Пеця с Юлей и жоппоблоком доедать прибегут!))))
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Больше половины на вертолеты для мусарни. Вот это живем, слов нет
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от чего ты мелешь? Рада ЄС схвалила виділення Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги - Цензор.НЕТ 8982это евросоюз дал,безвозмездно...а на вертолеты лично франция.не надо делать глуповатый вид,у тебя и так все нормально с глупоВатостью
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та кому могут быть доступны твои ватные фантазии? Рада ЄС схвалила виділення Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги - Цензор.НЕТ 6543.только таким же как ты...
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это патаму ша ты так его назвал? Рада ЄС схвалила виділення Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги - Цензор.НЕТ 2405где в статье написано кредит?
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польше тоже предоставляли кучу кредитов во время реформ.потом половину списали...не беги впереди паровоза-задавит
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чо такой злой?рускавый езык прищемляют? Рада ЄС схвалила виділення Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги - Цензор.НЕТ 5523
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Порохобот пел напевал про "безвазмездна", а когда его словили на вранье и ткнули ссылками что это за деньги, и нет никакого безвозмездно, то начал сразу что то невнятное блеять...Давай больше сказако про "безвазмездна"
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а ты чё возбудился?в статье есть упоминание о кредите?а я комментирую статью.тем более фиг его знает,что в евросоюзе понимают под помощью Рада ЄС схвалила виділення Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги - Цензор.НЕТ 2314.так шо атдыхай...не удалось привязать помощь к вертолетам?ну минус премия тебе от спонсеров кацапского терроризьма
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Финансирование проекта общей стоимостью 500 миллионов евро будет осуществляться за счет кредитных средств, предоставленных французским правительством и группой европейских банков.Источник: https://censor.net.ua/n3068569
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я как раз о том же...просто вата подменяет понятия,обьединяя деньги франции и евросоюза...
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классно ты девять своих умалишенных коллег обозначил 😀😀😀
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_Да, если выбирать между "вертушки для копов" и потратить на армию, то, ясен пень, нужно тратить на армию. Припустим на мощную ПВО. На рокеты. На ПТРК. Вертушки для копов - совсем не первой важности задача, это ясно. Абсолютно. Иначе те вертушки достанутся врагу вместе со всей Украиной.
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французы пока не решаются напрямую кредитовать армию...поэтому кредитуют национальную гвардию.то уже проблемы Украины ,как она будет использовать имеющуюся авиационную технику.вертолеты не ударные.но как десантные и эвакуации с поля боя можно вполне использовать.а также переброски аммуниции и вооружения.
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Очередной кредит называют помощью и там еще нужно будет выполнить несколько условий.
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О-о-о!!! Бабулєсики підігнали. Хто в черзі на "освоєння"?
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Под президента Порошенко с радостью даст деньги кто угодно. А вот про других кандидатов в президенты Украины такого не скажешь.
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Все вірно. Навіть сонце сходить над Україною спеціально для Миздобула.
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Под президента Порошенко с радостью даст деньги кто угодно. А вот про других кандидатов в президенты Украины такого не скажешь.

Честь ум и совесть нашей эпохи?
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Ну и зачем, какой смысл выделять деньги при таком уровне коррупции?! Тем самым ЕС поощряют коррупцию в Украине. Дурдом.
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Задача для першого класу: з якою швидкістю будуть красти гроші?
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А карпатский лес похоже Европа под чистую выберет. У самих леса дофига, но свой они берегут, а украинским чего не попользоваться, Пете не жалко, главное бабло ему валят.
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у зрадников дали плохо...не дали плохо..
==============
-это вы вчера моего семочку спасли молодой человек?

-а вы шапочку его не видели?
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взрывами кацапских пердаков оглушен и слегка контужен
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вчера на срусьвесне рвались.......местные лорды в галошах кричали что это сущие копейки для них...
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первый транш уйдет на аваковские вертолеты ))
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Щас Гройсман и Пэдро резко одобрят северный поток-2. Пацаны пришли к успеху.
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гросман с лолой купят себе новые сапоги ))
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Штирлиц посмотрел в окно, на дворе стояло гросман с лолой в фуфайках и на лыжах, фуфлыжники подумал Штирлиц
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Зачем? Людям бы с вертолетов раскидали бы - толку было бы больше.
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раскидать над лугандоном, и пока будет ити драка и смертоубиство - захватить територию
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выделили мАкрофинансовую, а по факту после дерибана получится мИкрофинансовая
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похоже порошенко и его судьи с корешами смогут неплохо провести время, пока лохи голосовавшие вадинтур будут карлить пытаясь угнатся за растущим согласно Конституции
барыг пенсионным стажем, ценой на газ, на обучение детей, на лечение в больницах
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Суки, вони навмисне цю банду підтримують, чи що? Все ж буде спижжено, як і бюджетні кошти, начеббто виділені на ремонт доріг.
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Детки вы такие наивные что 1-милиарл евро дают просто так безвозбездно?
Просто соевый уже что-то слил у государства Украина в обмен на эти деньги!
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)))))))))))))))))))капец вату рвет...Представляю чтоб не дали - вот бы счастья у ватоноидов привалило.А нет,не любит кацапню Боженька Рада ЄС схвалила виділення Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги - Цензор.НЕТ 1172
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Так ещё ничего и не дали, нужно ещё одно одобрение и выполнение некоторых условий, среди которых вырубка лесов.
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І на що ми повинні закрити очі за цю подачку на карман пріпіздєнту з ггойсманом? Капітулювати згідно "мінській зраді" чи не заважати будівництву ПП-2?
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Капітулювати згідно "мінській зраді" чи не заважати будівництву ПП-2?

Наверно и тои другое и как можно скорее...
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ПОловину с этого бабла сразу же на оплату жоповозных вертолётов с Франции...
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так это кредит или без-воз-мезд- но?

на этом фоне-

Сокращение финансирования ЕС стран Центральной и Восточной Европы.
в период с 2014 по 2020 год Польша ежегодно получает из фондов ЕС по 12 млрд. Евро, с 21 по 27 год планируется, что будет получать меньше, по 9,2 млрд.
Еврокомиссия планирует в 2021-2027 годах сократить финансирование стран Центральной и Восточной Европы, в частности Польши и Венгрии, на €37 млрд, направив эти средства Греции, Италии и Испании. Об этом пишет The Financial Times, которая ознакомилась с проектом бюджета.

​Польше предполагается сократить финансирование на 23% (или €19,5 млрд) по сравнению с бюджетом 2014-2020 годов, в котором для нее предусмотрено €83,9 млрд.( в период с 2014 по 2020 год Польша ежегодно получает из фондов ЕС по 12 млрд. Евро, с 21 по 27 год планируется, что будет получать меньше, по 9,2 млрд.) Министр развития Польши Ежи Квецинский уже предупредил, что такие меры будут «совершенно несправедливыми» и приведут к дальнейшему росту напряженности между востоком и западом в ЕС. Венгрия, Чехия, Эстония и Литва могут недополучить 24% от уровня финансирования предыдущего бюджета.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/29/05/2018/5b0d16a09a7947242672cb16?from=main
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСовет ЕС одобрил выделение Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи
 
 
 
 
 
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