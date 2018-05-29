 Совет ЕС одобрил выделение Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Теперь решение должно быть утверждено на сессии Европарламента.

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Новая программа предусматривает выплату Украины двух траншей - каждый в размере 500 млн евро.

Напомним, в рамках первых двух программ макрофинансовой помощи на протяжении 2014-2015 годов Еврокомиссия выделила Украине 1,61 млрд евро. Третья программа стартовала летом 2015 года с транша 600 млн евро. Второй транш аналогичного размера был выделен весной 2017 года, а третий - так и не был получен из-за неспособности властей выполнить требования ЕС.