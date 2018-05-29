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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:избиение (9196) пенсионеры (611) рынок (378)

 Мужчине, подозреваемому в избиении пенсионера на рынке, объявлено о подозрении и избрана мера пресечения, - ГПУ

Гражданину Грузии, который избил пенсионера на одном из рынков столицы, объявлено о подозрении и избрана мера пресечения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "Киевская местная прокуратура №3 сообщила о подозрении 24-летнему гражданину Грузии, который на почве внезапно возникшего конфликта нанес 64-летнему киевлянину черепно-мозговую травму.

Произошло это 25.05.2018 на территории торгового центра "Bazar". Как выяснилось, пожилой мужчина отреагировал на пренебрежительное отношение рабочего рынка к женщине и сделал ему замечание. Вместо извинений 24-летний молодой человек вместе с неустановленными лицами подошел вплотную к пенсионеру и ударил его кулаком в лицо, причинив последнему закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Также читайте: Полиция задержала подозреваемого в избиении военного пенсионера в Киеве, - Геращенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 296 УК Украины, то есть в грубом нарушении общественного порядка из побуждений явного неуважения к обществу, сопровождавшегося особой дерзостью (хулиганство), совершенном группой лиц.

По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста".

Смотрите читайте: Неизвестные разгромили киоски возле "Лесной", где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3068623
 
   
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комментарий отмечен как спам  
 
ну вот, стоило киоски бомбить?
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Конечно стоило. Ничего страшного не случилось-показали что подобные действия чреваты. Равняться на запад в таком не стоит.
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Представь, что было бы на рынке в Грузии, если бы украинец ударил грузинского пенсионера.
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Не могу представить украинца. Торговать на рынке в чужой нищей стране - удел совсем конченых
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Почему наибеднейшей? Саакашвили говорил, что реформы в Грузии удались.. наверное, там сейчас средняя зарплата по 3000 евро.. ну или при Саакашвили такая была..
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средняя зп в 2017г 350ларри по сегодняшнему курсу 141,5$
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Надо присудить ему отбывать домашний арест в ближайшем боксерском клубе спарринг-партнером. И приток посетителей туда сразу возрастет и соперника себе найдет подостойнее, чем 64-летний старик или женщина.
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мдя?
цілодобовий домашній арешт - єто називається поймалі? Мужчине, подозреваемому в избиении пенсионера на рынке, объявлено о подозрении и избрана мера пресечения, - ГПУ - Цензор.НЕТ 7654
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А кодла, яка за нього підписалася - вже не при дєлах?
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ппц - цілодобовий домашній арешт.
Як гадаєте - він і досі дома сидить?
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Конечно. Сидит дома и стыдится своих деяний. Краснеет и не хочет выходить на улицу.
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А если бы украинец побил местного.. в Египте например - там бы то же присудили "домашний арест"? Как вообще иностранному гражданину можно присудить домашний арест?
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Еще бы тех, других неустановленных поймать... Уж очень нагло дергались, как горные орлы петухи, прям
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почему не в сизо? сбежит в горы, как пить дать.
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странная статья за избиение человека...
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Так преступление было совершено группой лиц. Где остальные джигиты? Почему не задержаны?
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Сам спросил, сам отвечаю: "а остальные джигиты" если откроют рот, то всплывет вся схема, по которой работает этот рынок с ментами.
Поэтому будут отрываться на одном чучеле.
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какой это грузин. Это курд,по морде видно.
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из грузии значит грузин, там этих малочисленых народов больше чем стран в мире.
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Главное, что гражданин Грузии. Не Украины. На каких основаниях он здесь на ПМЖ?
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Создается впечатление, что других "неустановленных" и "неопознанных" просто искать сцыкотно. Хотя и видео их есть, и десятки свидетелей... Но форма у полицейских - красивая!
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А что тем предъявлять? Вы видео смотрели? -Выглядит что те просто разнимали драку. Или вы просто бздите здесь за рубли?
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Відео бачив. Подивися і ти ще раз. І жаль, що ти далеко - відповіло би ти, чмо, за рублі.
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Бу-га-га!!!)))) відео я дивився і дуже уважно, воїн диванний ти))))
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Де на відео видно,що його товариші когось б'ють? Вас, кацапів, настільки легко вичисляти,що навіть нецікаво вже...
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домашний арест где??? в грузии? или на съемной квартире?? смишно и сумно...
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Спросите Myroslav Hrabovsky. У него все "бздят за рубли", кто об этом пишет.
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Не рівняй всіх по собі й тобі подібним, чмо. Йди порпайся в багнюці, хай тобі грець, придурку.
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Суддя, який вибрав такий запобіжний захід, тепер повинен кожного вечора приходити до грузина, вмивати йьго, мити йому ноги, корити і вкладати, під колискову, спати. І не дай боже підозрюваного засмутити.
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Не мужчине, а КОЗЛУ. ГОРНОМУ КОЗЛУ избрали меру пресечения. Козла ждёт зоопарк.
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Бред какой-то Гражданину другой страны присудили домашний арест
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Когда это активные пиЂорасы стали мужчинами?Оно и не мужчина,и не женщина,так-хз что.
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А прокуроров и судью за такое решение на нары. Охерели шакалы.
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к пенсионеру и ударил его кулаком в лицо, причинив последнему закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозгаИсточник:https://censor.net.ua/n3068623

И это человеку перенесшему инсульт.
Закройте все эти палатки что бы другим пастухам баранов небыло желания проявлять свои дикие нравы.
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Таких не будуть карати тому що не хочуть зіпсувати віднлшення з іншою країною. за рахунок безпеки власних громадян.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМужчине, подозреваемому в избиении пенсионера на рынке, объявлено о подозрении и избрана мера пресечения, - ГПУ
 
 
 
 
 
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