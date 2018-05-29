 Мужчине, подозреваемому в избиении пенсионера на рынке, объявлено о подозрении и избрана мера пресечения, - ГПУ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "Киевская местная прокуратура №3 сообщила о подозрении 24-летнему гражданину Грузии, который на почве внезапно возникшего конфликта нанес 64-летнему киевлянину черепно-мозговую травму.

Произошло это 25.05.2018 на территории торгового центра "Bazar". Как выяснилось, пожилой мужчина отреагировал на пренебрежительное отношение рабочего рынка к женщине и сделал ему замечание. Вместо извинений 24-летний молодой человек вместе с неустановленными лицами подошел вплотную к пенсионеру и ударил его кулаком в лицо, причинив последнему закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

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Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 296 УК Украины, то есть в грубом нарушении общественного порядка из побуждений явного неуважения к обществу, сопровождавшегося особой дерзостью (хулиганство), совершенном группой лиц.

По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста".

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