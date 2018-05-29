 Аваков подписал в Париже большое соглашение о поставке вертолетов для системы МВД. Всего поставят 55 машин, а первые четыре будут до конца года. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникаций МВД Украины.

В сообщении отмечается: "Документ подписали от имени Правительства Украины министр внутренних дел Арсен Аваков и Государственный секретарь Министерства экономики и финансов Франции Дельфин Жени-Стефан.

Планируется, что вертолетный парк МВД пополнится 55 сверхсовременными вертолетами компании "Airbus Helicopters", которые будут выполнять задания для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины. Об этом сегодня во время подписания Соглашения сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, уже в этом году Украина получит первые четыре вертолета для новой службы реагирования МВД, которые будут выполнять спасательную и медицинскую функции.

"Сегодня мы подписали Соглашение между французской и украинской стороной, общая стоимость которой около 551 миллиона евро. По условиям Соглашения, французская сторона в два этапа поставит в Украину сначала 37 вертолетов компании Airbus, а затем еще 18 вертолетов. Из них, 21 вертолет - модели Н225 - вертолеты, которые имеют грузоподъемность более 10 тонн. Такая техника не выпускается в Украине, а нам она очень нужна. Уже в этом году мы получим первые четыре машины", - отметил министр внутренних дел Арсен Аваков.

В МВД подписали Соглашение на вертолеты трех моделей - Н145, Н125 и Н225, которые пополнят уже существующий вертолетный парк машин еще советского производства МИ-8.

Основными задачами вертолетных подразделений МВД будут: аэромедицинская эвакуация, спасательные операции, поддержание общественного порядка, антитеррористические и специальные операции, охрана государственной границы и обеспечение безопасности на дорогах.

"Все эти вертолеты организуют единую систему воздушной безопасности и будут участвовать в санитарной авиации. При необходимости будут эвакуировать больных людей и лиц, попавших в чрезвычайные ситуации в труднодоступных местах", - подчеркнул министр.

Арсен Аваков отметил, что в бюджете МВД была заложена сумма 1 миллиард гривень на обновление вертолетного парка. Но, кроме этого, французская сторона предоставляет прекрасные финансовые условия, в том числе, кредит по межправительственному соглашению под 1% годовых.

Компания "Airbus Helicopters" - одна из крупнейших авиастроительных компаний, которая производит одноименные пассажирские, грузовые и военно-транспортные воздушные машины.

Н125 - превышает другие одномоторные вертолеты по производительности и универсальности, не требует высокого уровня обслуживания и демонстрирует высокие показатели работы в высокогорье.

Н145 - имеет высокую степень эксплуатационной готовности и гибкости, особенно в условиях жаркого климата и в высокогорье.

Н225 - обладает высокими в отрасли характеристиками скорости, дальности полета, загрузка и надежности в категории 11-тонных двухдвигательных машин.













