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Все про:Аваков (2502) вертолет (507) МВД (7544) Франция (1941)

 Аваков подписал в Париже большое соглашение о поставке вертолетов для системы МВД. Всего поставят 55 машин, а первые четыре будут до конца года. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Большое Соглашение между Правительствами Украины и Франции по официальной поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и защиты было подписано сегодня, 29 мая, в Париже.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникаций МВД Украины.

В сообщении отмечается: "Документ подписали от имени Правительства Украины министр внутренних дел Арсен Аваков и Государственный секретарь Министерства экономики и финансов Франции Дельфин Жени-Стефан.

Планируется, что вертолетный парк МВД пополнится 55 сверхсовременными вертолетами компании "Airbus Helicopters", которые будут выполнять задания для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины. Об этом сегодня во время подписания Соглашения сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, уже в этом году Украина получит первые четыре вертолета для новой службы реагирования МВД, которые будут выполнять спасательную и медицинскую функции.

"Сегодня мы подписали Соглашение между французской и украинской стороной, общая стоимость которой около 551 миллиона евро. По условиям Соглашения, французская сторона в два этапа поставит в Украину сначала 37 вертолетов компании Airbus, а затем еще 18 вертолетов. Из них, 21 вертолет - модели Н225 - вертолеты, которые имеют грузоподъемность более 10 тонн. Такая техника не выпускается в Украине, а нам она очень нужна. Уже в этом году мы получим первые четыре машины", - отметил министр внутренних дел Арсен Аваков.

В МВД подписали Соглашение на вертолеты трех моделей - Н145, Н125 и Н225, которые пополнят уже существующий вертолетный парк машин еще советского производства МИ-8.

Основными задачами вертолетных подразделений МВД будут: аэромедицинская эвакуация, спасательные операции, поддержание общественного порядка, антитеррористические и специальные операции, охрана государственной границы и обеспечение безопасности на дорогах.

"Все эти вертолеты организуют единую систему воздушной безопасности и будут участвовать в санитарной авиации. При необходимости будут эвакуировать больных людей и лиц, попавших в чрезвычайные ситуации в труднодоступных местах", - подчеркнул министр.

Арсен Аваков отметил, что в бюджете МВД была заложена сумма 1 миллиард гривень на обновление вертолетного парка. Но, кроме этого, французская сторона предоставляет прекрасные финансовые условия, в том числе, кредит по межправительственному соглашению под 1% годовых.

Компания "Airbus Helicopters" - одна из крупнейших авиастроительных компаний, которая производит одноименные пассажирские, грузовые и военно-транспортные воздушные машины.

Н125 - превышает другие одномоторные вертолеты по производительности и универсальности, не требует высокого уровня обслуживания и демонстрирует высокие показатели работы в высокогорье.

Н145 - имеет высокую степень эксплуатационной готовности и гибкости, особенно в условиях жаркого климата и в высокогорье.

Н225 - обладает высокими в отрасли характеристиками скорости, дальности полета, загрузка и надежности в категории 11-тонных двухдвигательных машин.

Аваков подписал в Париже большое соглашение о поставке вертолетов для системы МВД. Всего поставят 55 машин, а первые четыре будут до конца года 01
Аваков подписал в Париже большое соглашение о поставке вертолетов для системы МВД. Всего поставят 55 машин, а первые четыре будут до конца года 02
Аваков подписал в Париже большое соглашение о поставке вертолетов для системы МВД. Всего поставят 55 машин, а первые четыре будут до конца года 03
Аваков подписал в Париже большое соглашение о поставке вертолетов для системы МВД. Всего поставят 55 машин, а первые четыре будут до конца года 04
Аваков подписал в Париже большое соглашение о поставке вертолетов для системы МВД. Всего поставят 55 машин, а первые четыре будут до конца года 05

Аваков подписал в Париже большое соглашение о поставке вертолетов для системы МВД. Всего поставят 55 машин, а первые четыре будут до конца года 06

Аваков подписал в Париже большое соглашение о поставке вертолетов для системы МВД. Всего поставят 55 машин, а первые четыре будут до конца года 07


Аваков подписал в Париже большое соглашение о поставке вертолетов для системы МВД. Всего поставят 55 машин, а первые четыре будут до конца года 08

Источник: https://censor.net.ua/n3068617
 
   
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Офшорная банда делает выводы после бегства яныка.
Выборы незабаром, а они не идиоты, чтоб не понимать, чем все может закончиться.
Если мародеры будут закупать джеты - верный признак, готовяться к бегству.
Чемоданы уже упакованы.
Вертолет до Хайфы не долетит.
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после рюкзаков закрадываются смутные сомнения не развод ли это на бабки
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Я ничего не пропустил, заложено на этот год 1 лярд грн (33 лимона евро), а договор на 0,55 лярда евро,за 55 вертолетов (10 лямов за штуку)? сколько лет мы будем отдавать? Это в стране Сикорского и завода Мотор-СИЧ, выпускающего моторы для вертолетов, а также сверх -грузовые самолеты АН. Неужто корпус вертиолета сложно спроектировать и дать рабочие места здесь, чем подымать экономику Франции? При том, что МВФ нам всего 1 лярд никак не даст, а тут на вертолеты пол-лярда сразу!!!
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чем,зашпаклеванными и свежепокрашенными ми-2?
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А чего не сразу 450 вертолетов? Чтобы эвакуировать их если что? Или будут выдавать самым заслуженным из БПП?
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даруватиме,як автоматичну зброю,прихильним до банди Рошенка.
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нехрен, пускай по 10 штук залазят в вертолет
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В 2005 году вертолет модификации AS350 B3 (теперь выпускается под наименованием H125) побил мировой рекорд, выполнив взлет и посадку на горе Эверест на уровне 8 850 метров. Этот рекорд так и не был побит.

ми-8 на высотах более 4000 неэффективен
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Можно было бы украинские вертолеты делать, но завод авиадвигателей в Запорожье бандиты успели прихватизировать и продать, теперь он не украинский, а вроде китайский или неизвестно чей.
А эти вертолеты хорошие, лучше французские покупать, чем китайские в Запорожье.
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Ну не скажи, китайские бы делали украинцы получая зарплаты, плюс налоги шли в бюджет.
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Да. Вертолеты ,это вам не рюкзаки. Уровень намного выше. Барышей.
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Сколько ж эта мразь на них украла, если харя такая довольная. И смешно, идиоты верят, что вертолетами будут польлзоваться спасательные службы)))) Туподебилы! на них буду возить разжиревшие сраки поросенковских и аваковских скотов.
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и это ж тока для подразделений в ведении МВД. Ни для армии, ни для народного хозяйства. Иначе подписывать контракт еще должны были бы Грося и Мин.обороны
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просят полтора лярда транша, а тем временем покупают на пол лярда вертолетики. Где логика？
Гешефт？
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Конечно откаты, Украина сейчас не в том положении чтоб позволять себе такие расходы на не самые неотложные вещи.
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лучше б 10 аппачей купили на эти деньги.... Аваков підписав у Парижі велику угоду про постачання вертольотів для системи МВС. Всього поставлять 55 машин, а перші чотири будуть до кінця року - Цензор.НЕТ 6178
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досі на два апачі чекаю,замість другого туру.
Невже Порошенко - бреше ?!Та ні,такий гарний президент,навіть ікони з себе малює,не може бути...
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самое обидное то шо на передке воюют еще допотопными "максимами " а тут такое творится .плюс еще и обслуживание этих игрушек. за это все молчат .это пи...дец полный
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В душі - лють. Собакобудкобудівник сміється. Дурники радіють. Однотуровому звичайно можна і копняка дати, а що робити з 30% "совка" і відвертої проросійської наволочі та до них 37% наших звмчайних дурників? Це з їх мовчазної згоди крутять нашими грошима, як циган сонцем.
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Блдь, а чому б не закупити бойових гелікоптерів замість дуповозів.
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про ембарго проти України перший раз чуєш?"Весь світ з нами"?
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Ему бы нагадить Аваков підписав у Парижі велику угоду про постачання вертольотів для системи МВС. Всього поставлять 55 машин, а перші чотири будуть до кінця року - Цензор.НЕТ 7744
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Вместе с подготовленными пилотами, обслуживающим персоналом, мастерскими по ремонту, запчастями...
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Скоро выборы. Нужна быстрая техника для "делать ноги"
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Вася, ты обыкновенный мудак на зарплате "соевого" или глупый "шутник", научившийся картинки "вставлять?"
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це коли Порошенко був міністром "економічного розвитку" чи міністром закордонних справ у злочинному угрупуванні?
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Министр, который не может обеспечить защиту собственной авиапромышленности, должен ездить на самокате.
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А парашюты идут в комплекте, или опять рюкзаками будут укомплектовывать? Аваков підписав у Парижі велику угоду про постачання вертольотів для системи МВС. Всього поставлять 55 машин, а перші чотири будуть до кінця року - Цензор.НЕТ 798
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Мі-8 це вже дідусь, треба його давно в утіль списати) найбільше аварій це Мі-8., нова техніка це завжди добре, це ж не китай і не рф. Далі може і військові хелікоптери з'являться.
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вертолеты Авакова по аналогу вышек Бойко. А что , Бойко можно, а ему нельзя. Тем более что ни кто за это не отвечает.
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Вони щось попутали, нах.ра вертолети поліціонерам, може вони потрібніші на фронті???????
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недавно в Запорожье украинский вертолет презентовали
при том что выпускали моторы на все вертолеты в РФ
если это не вредительство агента ФСБ по отвлечению денег от ЗСУ то я еврей
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Коли народився армянин, єврей заплакав. Аваков підписав у Парижі велику угоду про постачання вертольотів для системи МВС. Всього поставлять 55 машин, а перші чотири будуть до кінця року - Цензор.НЕТ 1089
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На валюте больше откаты и концы искать сложнее. сепар Богуслаев, правда, тоже хорош свои вертолеты в аквафреш красить
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для того и государство чтобы загрузить свой завод заказом а не отдать валюту дядям
тем более вертолеты не военные сами могли бы сделать
или же это умышленная политика уничтожения остатков промышленняости в Украине
УМЫШЛЕННАЯ
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вертолеты это вам не рюкзаки....и не мелочь по карманам....авакян обеспечил себе безбедное будущее свое и сынишке
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Повторю удалённый комментарий. Вася Петькин, ты обыкновенный мудак на зарплате соевого или глупый "шутник", научившийся картинки "вставлять"?.
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Светлана Лисовская, скорее всего, ты соевый мудак, который "флудит" на страницах, сбивая "градус" ненависти к Однотуровому.
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классно, теперь рюкзаки на передовую будут возить
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Что писать. Скучно все это. Цацки. У каждой службы - свое предназначение, специфика, задачи. Поэтому вполне достаточно по 4 шт. на каждую госслужбу, а при необходимости усиливать и обьединять для выполнения задач. А лучше всего - иметь свое, свои вертолеты, самолеты, пушки, ракеты с цифры - 0. По примеру той же Турции. Выводы "турчата" - делают! В данном случае? Обычный пиар, деньги на ветер. Эти деньги еще лучше на настоящих ментов тратить, а не мусорню. Платить много но и требовать - чрезвычайно. Как то так.
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так отвлекаются деньги от ЗСУ агентом ФСБ
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Эти суки за четыре года войны так и не сподобились построить патронный завод, а тут поллярда евро хотят потратить, чтобы мусорские задницы по воздуху возить.
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Очень нужная весчь на случай экстренной эвакуации Членов проворовшегося правительства и их семей от злого, неблагодарного народа....
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когда нибудь за эту" подпись " авакова больно посадят на нары
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авакыв вже катав на галікоптерах податківців..
і що з того ?

що ще можуть менти робити на галікоптерах ?
літати на полювання і на дачу..

на евакуацію хворих як завжди не буде палива.
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а шо у Богуслаева не купить? В валюте откатец интереснее?
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У зрадасосов не такой прибор, у них стрелка на 200 нарисована и не движется.
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Тварі сцять, накуповують техніки з народом воювати.
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Не хотелось бы чтобы это " стадо" вертолетов не превратились в вышки Бойко. Ведь для этих 50 вертолетов нужна французская база обслуживания, французские запчасти при ремонте. Может пора на базе того же Антонова или Мотор сич начать создавать и выпускать свои украинские вертолеты, а не выручать французскую экономику.
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Цікаво, що не для армії, яка охороняє країну, а для МВС, яке захищає владу. Петя готується.
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Я не понял,Украина что не в состоянии делать вертолёты ?
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какие французы довольные, их экономика растет, заказы поступают, а в Украине все закрывается, украинские специалисты работают на Европу. В принципе все логично, никто из мародеров при власти не собирается жить в Украине, делая заказы во Франции, инвестируют в свое будущее на Лазурном берегу
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И где тут достижение? Бедная страна выбрасывает пол-миллиарда долларов на то, что сама может производить. Это - коррупция и нецелевое расходование бюджетных средств. А после того как Макарон недавно всю жопу вылизал плешивому - лягушатникам нужно было показать большой фак и послать на йух. Но Лолита на то и Лолита - агент мордора палится по полной.
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Не может она ничего производить. Всё проёбано.
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Не верю! Польша сорвала контракт с Францией нампокупку вертолетов! Думаю, это очередные «рюкзаки» Авакова
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тэк-с...класс....Просто супер! Нет, чтобы обновить и укрепить вертолетный парк ВСУ для проведения операций, ведь у нас уже ведь не АТО, а более активная фаза, ООС (операция объединенных сил), так нет же..... Главное, что теперь, мусора, смогут ганяться, на вертолетах, за дедами, на велосипедах и ржавых "копейках", на дорогах Украины, вместо того, чтобы выполнять боевые задачи на Донбассе. Авякяну, вообще, надо выдать персональный вертолет, желательно, выкрашенный, в голубой цвет.
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Из них, 21 вертолет - модели Н225 - вертолеты, которые имеют грузоподъемность более 10 тонн.

ОПГ Рошен учли ошибки Янукоовща, тот в Камазы паковал бабло и ценности, а эти решили по 10 тонн сразу в один вертолёт загружать, и влезает больше чем в Камаз, и летит быстрее Камаза...Толково придумано....
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и шо це буде? ментокрылый муссоршмидт чи мусорылый ментокрыл?
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А вы говорите, нет реформ... Вы только сравните, как после клятого Януковича Абасраков всего лишь по каким-то там рюкзакам шарился. 3 года спустя и вуа-ля - уже вертолёты.
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Благо, було на чому вчитись - поупражнялись на рюкзаках,
тепер можна й за вертольоти взятись . На яву "прогрес" .
А як жеж Мотор Січ ? Не цікаво ?
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А что Мотор Сич? Представил прототип модернизированного Ми 2. С тех пор никто его не заказал, ни одного нового не полетело. Каковы о нём отзывы компаний? Какова его надёжность?? Может ли Мотор Сич их в принципе серийно производить???
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ЗажиреЛЛи ворюги, шеи не поворотньіе, щеки как груди старухи, прорези глаз ордьінские. Помнится, что януковощь перед рьівком тоже вертолетиками интерисовался. История повторяется, та у цієї щось дуже мале коло.
Пробачте, та мені довго писати ординською тяжко.
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Вертолетную площадку он начал строить задолго до...
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В 2017 году смертельных исходов в ДТП почти 3,5 тысяч на дорогах Украины. За 10 месяцев 2017 года, со слов Андрея Парубия, погибло 162 военнослужащих. В течение 2016 года в результате боевых действий погибли 212 украинских военнослужащих. Раз война идет на дорогах - где видеокамеры, видео наблюдение на дорогах? Где дороги? Куплены импортные джипы, теперь вертолеты. Разве это уменьшит смертность на дорогах?
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в України занадто багато бабла - щорічно виводять , з неї , десятки мільярдів баксів , а бабло все одно ніяк не закінчується !
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А есть среди этих вертолетов вертолет, который будет копачей янтаря или браконьеров гонять? Чи це не на часі?
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готовят парк вертолётов для побега в Крым? а что, удобно, можно разместить в каждой области по вертолёту и не надо говнюкам сбегаться в Борисполь
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Надеюсь будут укомплектованы рюкзаками ?!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоАваков подписал в Париже большое соглашение о поставке вертолетов для системы МВД. Всего поставят 55 машин, а первые четыре будут до конца года. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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