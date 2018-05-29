 Аваков подписал в Париже большое соглашение о поставке вертолетов для системы МВД. Всего поставят 55 машин, а первые четыре будут до конца года. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникаций МВД Украины.
В сообщении отмечается: "Документ подписали от имени Правительства Украины министр внутренних дел Арсен Аваков и Государственный секретарь Министерства экономики и финансов Франции Дельфин Жени-Стефан.
Планируется, что вертолетный парк МВД пополнится 55 сверхсовременными вертолетами компании "Airbus Helicopters", которые будут выполнять задания для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины. Об этом сегодня во время подписания Соглашения сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
По его словам, уже в этом году Украина получит первые четыре вертолета для новой службы реагирования МВД, которые будут выполнять спасательную и медицинскую функции.
"Сегодня мы подписали Соглашение между французской и украинской стороной, общая стоимость которой около 551 миллиона евро. По условиям Соглашения, французская сторона в два этапа поставит в Украину сначала 37 вертолетов компании Airbus, а затем еще 18 вертолетов. Из них, 21 вертолет - модели Н225 - вертолеты, которые имеют грузоподъемность более 10 тонн. Такая техника не выпускается в Украине, а нам она очень нужна. Уже в этом году мы получим первые четыре машины", - отметил министр внутренних дел Арсен Аваков.
В МВД подписали Соглашение на вертолеты трех моделей - Н145, Н125 и Н225, которые пополнят уже существующий вертолетный парк машин еще советского производства МИ-8.
Основными задачами вертолетных подразделений МВД будут: аэромедицинская эвакуация, спасательные операции, поддержание общественного порядка, антитеррористические и специальные операции, охрана государственной границы и обеспечение безопасности на дорогах.
"Все эти вертолеты организуют единую систему воздушной безопасности и будут участвовать в санитарной авиации. При необходимости будут эвакуировать больных людей и лиц, попавших в чрезвычайные ситуации в труднодоступных местах", - подчеркнул министр.
Арсен Аваков отметил, что в бюджете МВД была заложена сумма 1 миллиард гривень на обновление вертолетного парка. Но, кроме этого, французская сторона предоставляет прекрасные финансовые условия, в том числе, кредит по межправительственному соглашению под 1% годовых.
Компания "Airbus Helicopters" - одна из крупнейших авиастроительных компаний, которая производит одноименные пассажирские, грузовые и военно-транспортные воздушные машины.
Н125 - превышает другие одномоторные вертолеты по производительности и универсальности, не требует высокого уровня обслуживания и демонстрирует высокие показатели работы в высокогорье.
Н145 - имеет высокую степень эксплуатационной готовности и гибкости, особенно в условиях жаркого климата и в высокогорье.
Н225 - обладает высокими в отрасли характеристиками скорости, дальности полета, загрузка и надежности в категории 11-тонных двухдвигательных машин.
Выборы незабаром, а они не идиоты, чтоб не понимать, чем все может закончиться.
Если мародеры будут закупать джеты - верный признак, готовяться к бегству.
Чемоданы уже упакованы.
Вертолет до Хайфы не долетит.
ми-8 на высотах более 4000 неэффективен
А эти вертолеты хорошие, лучше французские покупать, чем китайские в Запорожье.
Гешефт？
Невже Порошенко - бреше ?!Та ні,такий гарний президент,навіть ікони з себе малює,не може бути...
при том что выпускали моторы на все вертолеты в РФ
если это не вредительство агента ФСБ по отвлечению денег от ЗСУ то я еврей
тем более вертолеты не военные сами могли бы сделать
или же это умышленная политика уничтожения остатков промышленняости в Украине
УМЫШЛЕННАЯ
і що з того ?
що ще можуть менти робити на галікоптерах ?
літати на полювання і на дачу..
на евакуацію хворих як завжди не буде палива.
Только часть комплектующих.
ОПГ Рошен учли ошибки Янукоовща, тот в Камазы паковал бабло и ценности, а эти решили по 10 тонн сразу в один вертолёт загружать, и влезает больше чем в Камаз, и летит быстрее Камаза...Толково придумано....
тепер можна й за вертольоти взятись . На яву "прогрес" .
А як жеж Мотор Січ ? Не цікаво ?
Пробачте, та мені довго писати ординською тяжко.
от , як у воюючій країні , влада розставляє пріоритети ...
.ПС ..Це що ..зараз не має куди 17 лярдів гривасов прилаштувати !?