 Германия заинтересована в продолжении реформирования Украины, в том числе и в плане борьбы с коррупцией, - Штайнмайер

Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Германия всегда была готова поддержать процесс украинской трансформации, украинских реформ… Мы также знаем, что… реформы проводить нелегко – это достаточно долгий путь, трудный путь, и надо создавать новые институции и необходимо, чтобы этот процесс продолжился последовательно дальше. Особая немецкая заинтересованность состоит в том, чтобы этот процесс реформ продолжался, в том числе и в плане борьбы с коррупцией", - сказал Ф.-В.Штайнмайер на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве во вторник.

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