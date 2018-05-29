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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Германия (3071) Штайнмайер (363) реформы (3009)

 Германия заинтересована в продолжении реформирования Украины, в том числе и в плане борьбы с коррупцией, - Штайнмайер

Германия продолжает поддерживать проведение реформ в Украине.

Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

"Германия всегда была готова поддержать процесс украинской трансформации, украинских реформ… Мы также знаем, что… реформы проводить нелегко – это достаточно долгий путь, трудный путь, и надо создавать новые институции и необходимо, чтобы этот процесс продолжился последовательно дальше. Особая немецкая заинтересованность состоит в том, чтобы этот процесс реформ продолжался, в том числе и в плане борьбы с коррупцией", - сказал Ф.-В.Штайнмайер на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве во вторник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обеспокоенность Украины, что она перестанет быть транзитером после строительства "Северного потока-2" безосновательна, - Штайнмайер

Источник: https://censor.net.ua/n3068609
 
 
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Продоложение борьбы с коррупцией!?! А было НАЧАЛО? Дипломатические ни о чём!
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Барыга выкупи ребят напрямую.......................Тебе простим 4 года.
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Чья бы корова мычала.Поделился бы лучше инфой,за сколько пуйлу продался,святой да божий
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Десятки тысяч молодых жизней,что это мало для Путина?
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Порох в это время ржал?😁 Что-то от США в последнее время затишье, наверно в шоке от Франции и Германии.
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Когда Порошенко пришел к власти, я была уверена что сейчас он начнет активную борьбу с коррупцией, а коррупционеры будут жестко сопротивляться. И я не сомневалась что народ поддержит президента в этой борьбе.
А вышло все наоборот. Петя и не думает бороться с коррупцией, наоборот, с помощью Луценко старается вставлять палки в колеса тем кто пытается это делать. Вместо гаранта Конституции получился гарант коррупции.
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Посмотрите на вальтера, макрона, ангелу? Вы о какой борьбе говорите? Там вме на взятках сидят. Вы думаете Трамп просто так интересовался как общаться с хуйлом у меркель? Он выяснял насколько она продалась.
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да?а кажись укринский народ голосовал за него чтобы сохранить саму Украину...
а отнять и поделить-это исконно скрепный кацапский лозунг.борцуны,мля...последователи дедазимнийштурмовали...
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Утомила эта немчура.
За своими топовыми коррупционерами смотрели, Шредер один чего стоит, не говоря о Меркель, не понятно за какой профит она тянет СП-2...
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полный писец! Записной глобальный коррупционер сейчас нам расскажет как бороться с коррупцией. Этому пердуну больше пока везет, чем берлускони и саркози.
Боже, спаси Германию.
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После депортации Саакашвили поступила информация, что в Украине отменили коррупционную схему «Роттердам плюс», началось активное строительство реальной стены на границе с РФ, Насиров, Труханов и прочие коррупционеры уже в СИЗО, таможня начала работать на 100% по-белому, пропали налоговые ямы, браконьеры перестали нелегально добывать янтарь, а ВСУ отказались закупать БТРы по тройной цене.

Так вот кто в Украине курировал мафию и мародерствовал во время войны!
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вот как в германии шрёдеры и штайнмайеры перестанут появляться-тогда и поверим,что в Украине самая большая коррупция
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Гыг с Вами - вы путаете понятия....

В Германии коррупция, а в Украине воровство в мега - масштабах.....
Разницу улавливаете?
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а чего ко мне претензии?то штайнмайер волынку про коррупцию завел.а не я Німеччина зацікавлена в продовженні реформування України, зокрема і в плані боротьби з корупцією, - Штайнмаєр - Цензор.НЕТ 5148
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опять ссаными тряпками по шоколадной морде настучали за коррупцию))
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ну вот...опять чистый русизм....ну шо ты будешь делать .это оно само из вас вываливается-или вы по своему скудоумию других обычаев не знаете?
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Та Німеччина,може,і зацікавлена,а от наші керманичі-ніхера...їм і так добре...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГермания заинтересована в продолжении реформирования Украины, в том числе и в плане борьбы с коррупцией, - Штайнмайер
 
 
 
 
 
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