 Германия заинтересована в продолжении реформирования Украины, в том числе и в плане борьбы с коррупцией, - Штайнмайер

Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Германия всегда была готова поддержать процесс украинской трансформации, украинских реформ… Мы также знаем, что… реформы проводить нелегко – это достаточно долгий путь, трудный путь, и надо создавать новые институции и необходимо, чтобы этот процесс продолжился последовательно дальше. Особая немецкая заинтересованность состоит в том, чтобы этот процесс реформ продолжался, в том числе и в плане борьбы с коррупцией", - сказал Ф.-В.Штайнмайер на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве во вторник.
А вышло все наоборот. Петя и не думает бороться с коррупцией, наоборот, с помощью Луценко старается вставлять палки в колеса тем кто пытается это делать. Вместо гаранта Конституции получился гарант коррупции.
а отнять и поделить-это исконно скрепный кацапский лозунг.борцуны,мля...последователи дедазимнийштурмовали...
За своими топовыми коррупционерами смотрели, Шредер один чего стоит, не говоря о Меркель, не понятно за какой профит она тянет СП-2...
Боже, спаси Германию.
Так вот кто в Украине курировал мафию и мародерствовал во время войны!
В Германии коррупция, а в Украине воровство в мега - масштабах.....
Разницу улавливаете?