 Киев настаивает на скорейшем освобождении всех украинских заложников, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко.
"Мы заявляем о необходимости как можно быстрейшего освобождения как военнослужащих, украинских активистов на оккупированной территории, так и политических заключенных, которые удерживаются в оккупированном Крыму, в тюрьмах Российской Федерации, включая Сенцова, включая Сущенко, включая Владимира Балуха и многих других политических заключенных, которые на сегодняшний день находятся в тюрьмах, потому что они отказались сдавать украинский паспорт и принимать российское гражданство", - сказал Порошенко в ходе совместной с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером пресс-конференции во вторник в Киеве.
Президент Украины сообщил, что вопрос освобождения украинских заложников поднимался во время его сегодняшних переговоров с немецким коллегой.
Украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.
16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
Задержанный вместе с Олегом СенцовАлександр Кольченко заявил, что, вероятно, также объявит голодовку с требованием освобождения политзаключенных. Его адвокат Светлана Сидоркина говорит об огромной опасности в таком случае для здоровья крымчанина, поскольку его вес и сейчас меньше нормы.
Еще один крымчанинВладимир Балух голодает с 19 марта.
К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.
жодної обіцянки невиконавслів на вітер не кидає!
Это не вопрос поднимался. Это цена называлась. Точнее дополнение к основной цене.
Немецкие барыги яростно склоняют Порошенко к примирительному состоянию по поводу "Северного потока -2". Германия выбрала газ из России, а не газ из США и пытается втянуть в это и Украину. Им бы конечно было глубоко наплевать на мнение Украины , но есть "Энергетический акт" подписанный всеми сторонами по которому Украина может создать большие проблемы "СВ-2", который УЖЕ под санкциями США.
Порошенко тупо покупают 200% увеличением квот на экспорт кондитерских изделий в ЕС.
Если он купится - мы становимся союзниками ЕС (и России) в борьбе против США. вы понимаете последствия... Порошенко отчаянно боится - у США убойный компромат про его договорняки по Дебальцево. Но видимо жадность победит... а мы проиграем.
Так, відповідно до результатів проведеного конкурсу на зайняття вакантних посад, оприлюднених ДФС України 21 травня, заступником керівника, керівником управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Тернопільської митниці ДФС став Євгеній Шелігацький.
https://antikor.com.ua/articles/240084-volinjanin_pokaranij_za_kontrabandu_15_tonni_burshtinu_ocholiv_upravlinnja_ternopiljsjkoji_mitnitsi
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