 Киев настаивает на скорейшем освобождении всех украинских заложников, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко.

"Мы заявляем о необходимости как можно быстрейшего освобождения как военнослужащих, украинских активистов на оккупированной территории, так и политических заключенных, которые удерживаются в оккупированном Крыму, в тюрьмах Российской Федерации, включая Сенцова, включая Сущенко, включая Владимира Балуха и многих других политических заключенных, которые на сегодняшний день находятся в тюрьмах, потому что они отказались сдавать украинский паспорт и принимать российское гражданство", - сказал Порошенко в ходе совместной с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером пресс-конференции во вторник в Киеве.

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Президент Украины сообщил, что вопрос освобождения украинских заложников поднимался во время его сегодняшних переговоров с немецким коллегой.

Украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом СенцовАлександр Кольченко заявил, что, вероятно, также объявит голодовку с требованием освобождения политзаключенных. Его адвокат Светлана Сидоркина говорит об огромной опасности в таком случае для здоровья крымчанина, поскольку его вес и сейчас меньше нормы.

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Еще один крымчанинВладимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.