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 Политика Украины
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Все про:заложник (1271) Порошенко (14860) политзаключенные (757) Сенцов (446) Сущенко (358) Балух Владимир (126)

 Киев настаивает на скорейшем освобождении всех украинских заложников, - Порошенко

Киев настаивает на как можно скорейшем освобождении Россией всех украинских заложников, удерживаемых как на временно оккупированной территории, так и в Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко.

"Мы заявляем о необходимости как можно быстрейшего освобождения как военнослужащих, украинских активистов на оккупированной территории, так и политических заключенных, которые удерживаются в оккупированном Крыму, в тюрьмах Российской Федерации, включая Сенцова, включая Сущенко, включая Владимира Балуха и многих других политических заключенных, которые на сегодняшний день находятся в тюрьмах, потому что они отказались сдавать украинский паспорт и принимать российское гражданство", - сказал Порошенко в ходе совместной с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером пресс-конференции во вторник в Киеве.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Акции в поддержку украинских политзаключенных прошли в США и Канаде. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Украины сообщил, что вопрос освобождения украинских заложников поднимался во время его сегодняшних переговоров с немецким коллегой.

Украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом СенцовАлександр Кольченко заявил, что, вероятно, также объявит голодовку с требованием освобождения политзаключенных. Его адвокат Светлана Сидоркина говорит об огромной опасности в таком случае для здоровья крымчанина, поскольку его вес и сейчас меньше нормы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Булочки для Путина": под посольством РФ в Киеве состоялся перфоманс в поддержку Сенцова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Еще один крымчанинВладимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.

Источник: https://censor.net.ua/n3068607
 
   
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Вот это по нашему. На президента Порошенко можно положится в деле освобождения наших парней.
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Точно. Уже всех освободил. Один Сенцов упирается, даже голодовку объявил против своего освобождения. Но Порошенко своего добьётся! Отступать ему некуда, сзади - Мальдивы!
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Лола такая добрая )) Но только когда говорит.А дела,это иное.
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Это писец.............Бля смотрю на родственников их ьуже КОНДРАТИЙ прихватывает от таких заявлений Офшоренка! Барыга.....а может попробуй ВЫКУПИТЬ!!!!!!!!!!!! Падла не обеднеешь.
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Тупо у курочки захерченко орденоносца сбу Пасечника..........
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Ржёт падло,а парня 24 года в соседнем районе завтра хоронят.Желаю Порошенко что бы у него оставшаяся жизнь была такой веселой как у родителей погибшего
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А что это Порох виноват....не козломордия и куйло? Странные вы ...
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Когда кого-то убивают, то потом судят не только непосредственного убийцу, но и тех, кто ему помогал и даже тех, кто стоял рядом и ничего не сделал против убийства. Порошенко - соучастник.
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Циник , просто циник, не удивлюсь , если пленных освободят ближе к выборам,' шоб не забыли, кому обязаны и правильно проголосовали'
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Извините, а где он хоть слово сказал о заложниках и военнопленных? Липецкий фарисей говорил о политзаключенных в Кацапе Ане! А украинские граждане не могут быть политзаключенными, а лишь военнопленными! Или Офшорник на самом деле не считает, что идёт война?
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БАРЫГА, выкупи наших ребят! Липецкая за это время заработала!!!
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Преступник Пеца готов угробить все население дешефт и ничего другого
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А Штайнмайеру звільнення українських бранців в росії не цікавить. Гріє думка його про гонорари Газпрому.
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нє, ну раз сказав - то так і буде. петро олексійович жодної обіцянки невиконав слів на вітер не кидає!
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Президент Украины сообщил, что вопрос освобождения украинских заложников поднимался во время его сегодняшних переговоров со своим немецким коллегой.

Это не вопрос поднимался. Это цена называлась. Точнее дополнение к основной цене.
Немецкие барыги яростно склоняют Порошенко к примирительному состоянию по поводу "Северного потока -2". Германия выбрала газ из России, а не газ из США и пытается втянуть в это и Украину. Им бы конечно было глубоко наплевать на мнение Украины , но есть "Энергетический акт" подписанный всеми сторонами по которому Украина может создать большие проблемы "СВ-2", который УЖЕ под санкциями США.
Порошенко тупо покупают 200% увеличением квот на экспорт кондитерских изделий в ЕС.
Если он купится - мы становимся союзниками ЕС (и России) в борьбе против США. вы понимаете последствия... Порошенко отчаянно боится - у США убойный компромат про его договорняки по Дебальцево. Но видимо жадность победит... а мы проиграем.
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...Держслужбовець Волинської митниці ДФС, якого у 2016 році «покарали» доганою за пропуск через український кордон 1,5 тонни контрабанди бурштину, очолив управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Тернопільської митниці ДФС.
Так, відповідно до результатів проведеного конкурсу на зайняття вакантних посад, оприлюднених ДФС України 21 травня, заступником керівника, керівником управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Тернопільської митниці ДФС став Євгеній Шелігацький.
https://antikor.com.ua/articles/240084-volinjanin_pokaranij_za_kontrabandu_15_tonni_burshtinu_ocholiv_upravlinnja_ternopiljsjkoji_mitnitsi

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКиев настаивает на скорейшем освобождении всех украинских заложников, - Порошенко
 
 
 
 
 
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