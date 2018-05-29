 На Киевщине налоговики добились возмещения 3,2 млн грн неуплаченного ЕСВ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Уголовное производство по подозрению бухгалтера предприятия, которое занимается производством металлических деталей, в неуплате единого социального взноса, направлено в суд.

Установлено, что бухгалтер предприятия при начислении и выплате заработной платы работникам, единый социальный взнос в бюджет умышленно не насчитывала и не платила.

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Учитывая, что нанесенные государству убытки возмещены в полном объеме, судом решается вопрос об освобождении последней от уголовной ответственности.