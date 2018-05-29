 Обеспокоенность Украины, что она перестанет быть транзитером после строительства "Северного потока-2" безосновательна, - Штайнмайер

"Обеспокоенность со стороны Украины, что она перестанет быть транзитером в будущем, я думаю, это безосновательные переживания", - заявил Ф.-В.Штайнмайер на совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что Германия прилагает усилия для обеспечения транзита природного газа через Украину, и для этого ведутся переговоры.

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"Они проходят не только между Германией и Украиной, но также и с Европейским Союзом, и, я надеюсь, что эти переговоры принесут результаты в ближайшем будущем", - отметил он.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Глава "Газпрома" заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что потери Украины в случае, если Россия прекратит транзит газа, составят $3,5 млрд в год.

Первойстраной, в которой компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство, стала Германия. Финляндия вслед за Германией выдала полный пакет разрешений на строительство "Северного потока-2". Сейчас идут процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - Швеции, России и Дании.