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 Политика Украины, За рубежом
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 Обеспокоенность Украины, что она перестанет быть транзитером после строительства "Северного потока-2" безосновательна, - Штайнмайер

Беспокойство Украины о том, что со строительством "Северного потока-2" она не будет транспортировать газ в страны Европы, безосновательны, считает федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Обеспокоенность со стороны Украины, что она перестанет быть транзитером в будущем, я думаю, это безосновательные переживания", - заявил Ф.-В.Штайнмайер на совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что Германия прилагает усилия для обеспечения транзита природного газа через Украину, и для этого ведутся переговоры.

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"Они проходят не только между Германией и Украиной, но также и с Европейским Союзом, и, я надеюсь, что эти переговоры принесут результаты в ближайшем будущем", - отметил он.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Глава "Газпрома" заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что потери Украины в случае, если Россия прекратит транзит газа, составят $3,5 млрд в год.

Первойстраной, в которой компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство, стала Германия. Финляндия вслед за Германией выдала полный пакет разрешений на строительство "Северного потока-2". Сейчас идут процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - Швеции, России и Дании. 

Источник: https://censor.net.ua/n3068600
 
 
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Есть отчет Сбербанка, где окупаемость потоков 60 лет, и где прописано, что зарабатывают на них только пилильщики... Так вот можно красиво говорить про корупцию в Украине, но на деле Шредер + Меркель протягивают абсолютно не рентабильный проект за деньги Мордора...
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да да да. А потом скажут, что альтернаивы нет, рычагов нет, решений нет..
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Будапештськомумеморандуму вже вірили, досить!
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Сейчас Штйн трёкнул....пройдёт 3 года.....его уже и на нет.......а Поток 2 есть...............
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а че приезжал то?чего сказать хотел? Обеспокоенность Украины, что она перестанет быть транзитером после строительства "Северного потока-2" безосновательна, - Штайнмайер - Цензор.НЕТ 922то шо он прохуйловец-и так все давно знают
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Так открытая и ясная всем цель РФ - транспортировать газ вне Украины. Еврогей это четко понимает, но, конечно, брешет (это риал политик).
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Беспокойство Украины о том, что со строительством "Северного потока-2" она не будет транспортировать газ в страны Европы, безосновательны, считает федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Источник: https://censor.net.ua/n3068600
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Про яку основу говорить Штайнмайер? Для початку просувая ПП 2 Штайнмайер спонсорує тероризм росії. Тут дійсно нема основи, але корупція Штайнмайера.
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Этого мудака вообще надо не пускать в Украину, как пособника террористов. Хотя Петя не лучше этого гестаповца.
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Какой с него спрос. За что заплатили, то и поет." Я думаю, я думаю". Потом скажет, что не знал.
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ну не одной же Украине перекачивать газ страны-оккупанта, дайте и другим
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Після окупації тих, хто хоче перекачувати газ Обеспокоенность Украины, что она перестанет быть транзитером после строительства "Северного потока-2" безосновательна, - Штайнмайер - Цензор.НЕТ 7572
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Транзитеры-новички пускай качают "Новичок". Обеспокоенность Украины, что она перестанет быть транзитером после строительства "Северного потока-2" безосновательна, - Штайнмайер - Цензор.НЕТ 4415
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Пиз Неправду изволил сбрехать Шайтанмайер.
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Як тільки будуть збудовані альтернативні газопроводи в обхід України кривавий карлик вимкне газопостачання в Україну. От тоді цьюму твареру, що доречі є акціонером Газпрому треба нагадати, що він брехло.
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Після того він нікого слухати не буде в Аргентині.
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Щоб його вимкнути, його треба спочатку увімкнути, бо 2 роки газ зі Снігерії ми не купуємо...
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Немецкое порно, оно такое... Что этот сутенёр делает в Украине?
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Писец....
Через год - полтора жди костры под Киевом на левом берегу....
Орда в пути. а ее эмиссары покупаюи дорогу и переправы - этот уже куплен..
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Через год у власти будет Гриценко, который распистячит всех шоколадников и др. олигархов, что приведет к сплочению всего украинского народа. Вот тогда у нас будет настоящая АРМИЯ, которую будет сцать Путин... и не только...
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Это шо, поматросили и бросили, по отношению к украинской ГТС? Значица надо перекрыть им вентиль, до начала строительства СП-2, шобы дурные мысли в голову не лезли.
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не так. Надо переориентировать на другие цели. Если включить мозги умнейших украинцев и деньги!!!!!!!!!!!!..... Всё будет хорошо!
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ага... гитлер тоже ссср рассказывал какой он друг.... Пакты подписывал... А потом настало 22 июня ровно 4 часа... и сталин слился в унитаз...
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Так и Сталин рассказывал, то же самое, Гитлеру... Сталин готовил свою стратегическую наступательную операцию, вероятнее всего на июль 41-го. Он не сцал, если Гитлер ударит раньше, так как имел 3-х кратное превосходство в танках и 4-х кратное - в самолетах.
Но... он не мог предполагать, что красноармейцы просто откажутся сражаться за гребанную империю.
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Лохотрон. По-перше коли малий транзит скрізь укрГтс це буде в мінуси. А по-друге Німеччина просто не може зараз прийняти з півночі стільки газу з 2х потоків, але вони над цим працюють.
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_Герр придурок! Речь идёт уже даже не об Украине, а о безопасности и целостности самой Европы!
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А Штайнмайера цікавить лише власний добробут, а не Європа.
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а что с ней будет ? будет газ дешевле и что ?
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В чем разница транзита через ГТС и в обход ГТС? Вентиль или как там его - краник, всё равно с той же стороны и ничего не меняется!
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якщо штангенйциркуль не розуміє (а я в цьому сильно сумніваюсь), то треба пояснити пійхуйловнику на пальцях: якщо у пуйла буде альтернативний шлях качати газ в Європу, то війна в Україні буде по всій території... братське-хуйло буде бомбити нас ковровими незадумуючись.
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Я ж и говорю: давайте ивропейцам щас кран, на нашей ГТС, прикроем пару раз, под видом аварий, шобы не мячталось о СП-2.
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Та да. Раз Штайнмайер сказал, то переживать не о чем. Это ж пэтин друг , они всегда только правду говорят,это их конёк
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Всего одна буква! А как меняется смысл! Пэтин друг! Путин друг!
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брешет со времен своего плана по даунбасу
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вот за этим он и приехал,чтоб лоббировать интересы СП.
Все остальное от лукавого.
А где новость....менеджеры "Нафтогаза" получат бонусы в 43 млн.долларов за "выигранные" суды в Стокг.арбитраже?????
Т.е. в нищей стране ТАКИЕ бонусы???......Т.е. премии они получат,а вот деньги от Газпрома страна еще не получила????….Лихо.
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Україна стурбована не лише тим, що її можуть позбавити транзиту, а ще й тим, що Росія зможе розпочати повномасштабну агресію проти України, зберігши при цьому повний обсяг транзиту в Європу.
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Она так же безосновательна, господин хороший, как была при подписании Будапештского меморандума?
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Ненужный посредник, дурной и ленивый, который еще и жрет в пять раз больше немца летит пинком под зад! под зад!! под зад!!!
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ну да, пусть этот обеспокоенный лучше озвучит сколько кубов останется и сколько Германия перетянет на себя....
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Зрозуміло те,що рішення прийнято на найвищому рівні німецької влади і Україна з цим нічого не може вдіяти ,що до гарантій безпеки для країни які проголошуються в усній формі, то вони нічого не варті ,звідти вже лунали прохання не "провокувати" путіна у Криму в 2014 і ми отримали анексію, будапештський меморандум навіть не допоміг.Вони можуть вести бізнес з РФ,але безпеку від неї вони нікому не зможуть гарантувати, тому що вони грошима самі підсилюють можливості москви вести агресивну політику.
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Перекрываем кран, на нашей ГТС,... и декларируем озабоченность!
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"Обеспокоенность со стороны Украины, что она перестанет быть транзитером в будущем, я думаю, это безосновательные переживания", - заявил Ф.-В.ШтайнмайерИсточник:https://censor.net.ua/n3068600

Обеспокоенность со стороны Украины .... не в этом, а в том что она понимает, что ГТС Украины сейчас больше защищает ее от полномаштабной агрессии россии, чем самые глубокая озабоченность ЕС да и в целом запада. Если говорить только про экономические потери Украины, то стает понятным что ЕС сильная экономически развитая Украина с ее потенциалом просто не нужна
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбеспокоенность Украины, что она перестанет быть транзитером после строительства "Северного потока-2" безосновательна, - Штайнмайер
 
 
 
 
 
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