 Обеспокоенность Украины, что она перестанет быть транзитером после строительства "Северного потока-2" безосновательна, - Штайнмайер

"Обеспокоенность со стороны Украины, что она перестанет быть транзитером в будущем, я думаю, это безосновательные переживания", - заявил Ф.-В.Штайнмайер на совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он отметил, что Германия прилагает усилия для обеспечения транзита природного газа через Украину, и для этого ведутся переговоры.
"Они проходят не только между Германией и Украиной, но также и с Европейским Союзом, и, я надеюсь, что эти переговоры принесут результаты в ближайшем будущем", - отметил он.
Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Глава "Газпрома" заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что потери Украины в случае, если Россия прекратит транзит газа, составят $3,5 млрд в год.
Первойстраной, в которой компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство, стала Германия. Финляндия вслед за Германией выдала полный пакет разрешений на строительство "Северного потока-2". Сейчас идут процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - Швеции, России и Дании.
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Про яку основу говорить Штайнмайер? Для початку просувая ПП 2 Штайнмайер спонсорує тероризм росії. Тут дійсно нема основи, але корупція Штайнмайера.
ПизНеправду изволил сбрехать Шайтанмайер.
Через год - полтора жди костры под Киевом на левом берегу....
Орда в пути. а ее эмиссары покупаюи дорогу и переправы - этот уже куплен..
Но... он не мог предполагать, что красноармейцы просто откажутся сражаться за гребанную империю.
Все остальное от лукавого.
А где новость....менеджеры "Нафтогаза" получат бонусы в 43 млн.долларов за "выигранные" суды в Стокг.арбитраже?????
Т.е. в нищей стране ТАКИЕ бонусы???......Т.е. премии они получат,а вот деньги от Газпрома страна еще не получила????….Лихо.
Обеспокоенность со стороны Украины .... не в этом, а в том что она понимает, что ГТС Украины сейчас больше защищает ее от полномаштабной агрессии россии, чем самые глубокая озабоченность ЕС да и в целом запада. Если говорить только про экономические потери Украины, то стает понятным что ЕС сильная экономически развитая Украина с ее потенциалом просто не нужна