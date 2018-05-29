 "Северный поток-2" является разновидностью гибридного оружия против европейских потребителей, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, отвечая на вопросы иностранных СМИ.
"Цель построения" Северного потока - 2 "- уничтожить независимую газотранспортную систему (Украины), построить за миллиарды долларов новую систему, которая в разы меньше по мощностям (по сравнению с украинской ГТС), и поставить в зависимость всех европейских потребителей. Другой цели нет. Это не бизнес-проект. Это попытка поставить европейцев в зависимость", - сказал Гройсман.
Он отметил, что украинская ГТС пока построена и работает надежно.
"Она (ГТС) политически независима от РФ и доброжелательна к европейским потребителям", - сказал Гройсман.
Он добавил, что совместное управление ГТС будет залогом независимости и надежности транзита ресурса в Европу.
Очередные внешне политические победы хуйла.
Сирия 29 мая объявила о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. С 2008 года эти два государства признали пять стран, включая Россию. Тувалу в 2014 году отозвало признание, а Вануату несколько раз заявляла, что признает Абхазию, а затем выступала с противоположными заявлениями.
Запад поддерживает клептократическую и мафиозную власть Украину по другим причинам (например новое, сильное, национально ориентированное государство в центре Европы никому не нужно) , но то же в своих интересах.....
Проф. Преображенский @prof_preobr 2 ч.2 часа назад
Призывая Запад прекратить иметь дело с Путиным, вспоминайте 3 простых факта:
1. Путин обеспечивает рост военных бюджетов на Западе
2. Путин обеспечивает перекачку денег из России на Запад
3. Путин обеспечивает полную предсказуемость России для Запада
С точки зрения европейцев, какая разница между поставками газа из РФ через Украину или через Луну?
Если вдруг закусятся - газ пропадёт во всех трубах. Если нет - газ по прежнему из РФ, хоть он через Украину прокачан, хоть нет - т.е. деньги за него платят в РФ.
Есть конечно вариант, что все эти уважаемые люди, которые беспокоятся о независимости Европы, просто не хотят терять деньги за транзит газа, но это крайне маловероятно. Деньги от агрессора им не нужны.
Вопрос в другом. В чём заключается опасность для Европы в случае отказа от транзита через Украину?
А то получается, что вы сейчас сидите на газе из РФ и это не опасно. А вот если вы станете сидеть на том же газе, но прокачанном не через нас - это для вас будет беда бедовая.
Ну и на всякий случай - предыдущий мой коммент - толстенная ирония