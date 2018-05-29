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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ГТС (876) Европа (1075) Россия (69433) Гройсман (4068) Северный поток (266)

 "Северный поток-2" является разновидностью гибридного оружия против европейских потребителей, - Гройсман

Проект построения газопровода "Северный поток-2" не является коммерческим проектом, он является разновидностью гибридного оружия против европейских потребителей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, отвечая на вопросы иностранных СМИ.

"Цель построения" Северного потока - 2 "- уничтожить независимую газотранспортную систему (Украины), построить за миллиарды долларов новую систему, которая в разы меньше по мощностям (по сравнению с украинской ГТС), и поставить в зависимость всех европейских потребителей. Другой цели нет. Это не бизнес-проект. Это попытка поставить европейцев в зависимость", - сказал Гройсман.

Он отметил, что украинская ГТС пока построена и работает надежно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" поставит Украину в уязвимое политическое положение, - Волкер

"Она (ГТС) политически независима от РФ и доброжелательна к европейским потребителям", - сказал Гройсман.

Он добавил, что совместное управление ГТС будет залогом независимости и надежности транзита ресурса в Европу.

Источник: https://censor.net.ua/n3068597
 
   
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тебе позиция штайнсайера ближе,я смотрю,чем гройсина
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шо,хуйло вам, всей зраде такие пистолетики прислал? как пользоваться знаешь?
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"Северный поток-2" является разновидностью гибридного оружия против европейских потребителей, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9681
Очередные внешне политические победы хуйла.
Сирия 29 мая объявила о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. С 2008 года эти два государства признали пять стран, включая Россию. Тувалу в 2014 году отозвало признание, а Вануату несколько раз заявляла, что признает Абхазию, а затем выступала с противоположными заявлениями.
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На самом деле,Украине можно самой шантажировать не только рашку,но и всю Европу. Европу мягенько.- Сказать - раз вы делаете иные потоки,значит мы перекрываем трубу уже сейчас и пилим ее на металлолом. Этого требует экономическая целесообразность. - Они же так аргументируют новые потоки ? ))
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тогда не будет кредитов, и потужные лиформаторы коллапсируют в "сверхунылое говоно"
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Да ясное дело )) Это же я в шутку тому дураку подсказываю.
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Є така проблема що ми самі користуємось нею для власних потреб споживання газу,все "порізати" це буде шкідництво.Але,так,дійсно,якщо не буде її завантаження на прийнятному рівні ,то відпадає потреба і у великій потужності трубопроводів які до того ж потрібно й обслуговувати та постійно витрачати на це кошти.
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Да уж! Зато у вас удаётся Роттердам +++, Евро Хаб по газу.....................Ты бля неуч фальсификатор, это же уголовное дело. Где твои преподаватели и однлогрпни???
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Как же не хочется прекращать торговлю с агрессором.
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теперішня влада на Банковій - є різновидом "гібридної війни" Хуйла проти України !
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Пеца уничтожает молодежь на востоке-это главная проблема на сегодня,а соевые нам лапшу вешают с какими то северными потоками
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не твоя война?обычно для тех ,кто "не твоя",война приходит потом в дом...
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Наконец то, кто то начал говорить правду...
Запад поддерживает клептократическую и мафиозную власть Украину по другим причинам (например новое, сильное, национально ориентированное государство в центре Европы никому не нужно) , но то же в своих интересах.....

"Північний потік-2" є різновидом гібридної зброї проти європейських споживачів, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1354 Проф. Преображенский‏ @prof_preobr 2 ч.2 часа назад
Призывая Запад прекратить иметь дело с Путиным, вспоминайте 3 простых факта:

1. Путин обеспечивает рост военных бюджетов на Западе
2. Путин обеспечивает перекачку денег из России на Запад
3. Путин обеспечивает полную предсказуемость России для Запада
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Так ми це вже чули,але у ЄС зараз є деякі розбіжності в бізнес інтересах через провокативні дії Трампа який вбив клин,можливо навмисно.Взагалі, є якійсь план в уряду на випадок якщо наша ГТС буде суто внутрішньою,які є готові рішення щоб не було несподіванки?
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Я ничего не понимаю.
С точки зрения европейцев, какая разница между поставками газа из РФ через Украину или через Луну?
Если вдруг закусятся - газ пропадёт во всех трубах. Если нет - газ по прежнему из РФ, хоть он через Украину прокачан, хоть нет - т.е. деньги за него платят в РФ.

Есть конечно вариант, что все эти уважаемые люди, которые беспокоятся о независимости Европы, просто не хотят терять деньги за транзит газа, но это крайне маловероятно. Деньги от агрессора им не нужны.
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Ты действительно ничего не понимаешь. Европа, начиная с 2004 года устала зависеть от непредсказуемых взаимоотношений Украины с Россией. Хроническая конфликтность этих отношений создаёт постоянные риски срыва транзита, выхода из строя изношенной ГТС. Кто её будет модернизировать и ремонтировать? Россия не будет однозначно, ЕС(читай Германия, Франция, Италия) не хотят тоже связываться с хронически революционной Украиной.
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Да вот это как раз ясно.
Вопрос в другом. В чём заключается опасность для Европы в случае отказа от транзита через Украину?
А то получается, что вы сейчас сидите на газе из РФ и это не опасно. А вот если вы станете сидеть на том же газе, но прокачанном не через нас - это для вас будет беда бедовая.

Ну и на всякий случай - предыдущий мой коммент - толстенная ирония
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Северный поток-2" является разновидностью гибридного оружия против европейских потребителей, - Гройсман
 
 
 
 
 
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