 "Северный поток-2" является разновидностью гибридного оружия против европейских потребителей, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, отвечая на вопросы иностранных СМИ.

"Цель построения" Северного потока - 2 "- уничтожить независимую газотранспортную систему (Украины), построить за миллиарды долларов новую систему, которая в разы меньше по мощностям (по сравнению с украинской ГТС), и поставить в зависимость всех европейских потребителей. Другой цели нет. Это не бизнес-проект. Это попытка поставить европейцев в зависимость", - сказал Гройсман.

Он отметил, что украинская ГТС пока построена и работает надежно.

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"Она (ГТС) политически независима от РФ и доброжелательна к европейским потребителям", - сказал Гройсман.

Он добавил, что совместное управление ГТС будет залогом независимости и надежности транзита ресурса в Европу.