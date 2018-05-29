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 Политика Украины, За рубежом
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Материалы по теме:
Все про:миротворцы (680) ООН (2473) Порошенко (14860) Штайнмайер (363) Донбасс (16274) минские соглашения (2420)

 Мы не сильно продвинулись в нахождении консенсуса по миротворческой миссии ООН на Донбассе, но нужно продвигаться дальше, - Штайнмайер

Миротворческая миссии ООН на Донбассе могла бы способствовать реализации минских соглашений, надеется президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Я в разных местах говорил об этом (миротворческой миссии на Донбассе. - Ред.) и с разными партнерами, однако мы не сильно продвинулись в нахождении консенсуса. Я пока не могу рассказать о результатах этих переговоров, или сделать какие-то прогнозы. Но при всех тех разговорах, которые я упоминал, будь-то в Берлине, в Аахене или Сочи с разными участниками – речь шла об этой миротворческой миссии ООН, и я могу высказать надежду, что именно таким путем мы сможем сделать шаг вперед (в имплементации минских соглашений. - Ред.)", - сказал он в Киеве во вторник на совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

Ф.-В.Штайнмайер отметил, что альтернативы минским соглашениям пока нет и нужно идти по пути их реализации.

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"Продвигаемся постепенно, медленно, но нужно продвигаться дальше. Для этого нужны переговоры, разговоры, в том числе и по (миротворческой. - Ред.) миссии ООН", - добавил президент ФРГ.

В свою очередь П.Порошенко подчеркнул, миротворческая миссия ООН – это первый компонент безопасности в имплементации Минских соглашений, гарантирующий безопасность и на линии столкновения, и на всей оккупированной территории, а также разоружение незаконных вооруженных формирований и выводе российских войск с Донбасса.

"Единственный инструмент для этого – миротворческая операция по мандату Совета безопасности ООН. Вы помните, что на этой инициативе я настаивал еще в 2015 году. Мне приятно, что эту инициативу сейчас поддерживает весь мир. И я хочу поблагодарить господина президента (ФРГ. - Ред.) за то, то инициатива миротворцев по мандату ООН является составляющей частью коалиционного соглашения немецкого правительства. Уверен, что на сегодняшний день нам следует очень эффективно координировать наши действия с действиями наших партнеров, включительно с Францией, Великобританией и США…чтобы эта миссия начала работу уже в этом году", - сказал глава украинского государства.

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Он добавил: "Уверен, что нам следует это обсудить в рамках "Нормандского формата", я инициирую как можно быстрейший его созыв. Нам нельзя терять ни недели, ни дня".

Также П.Порошенко отметил, что решение Совбеза ООН должно иметь вид "определенной "дорожной карты", что и когда должно быть сделано".

"Но необходимость быстрейшего применения миротворческой операции является сегодня для нас вызовом, и мы должны найти достойный ответ", - резюмировал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3068592
 
 
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Что в этот раз слило мальдивское недоразумение?
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Україну.Хтось покладає надію на зовнішні ,чужі армії ,бо своя заважає торгувати .
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Может быть,когда нибудь, бабло сможет победить Зло!??
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Гитлер бы одной ногой наступил на голову, взяв за передние ноги и дернул )) Рашку. Не та уже Германия ))
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Совершенно не та,сепарвася, а вот заСраха не меняется , все та же комуняцко-шовинистско-фашистская....
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вы сильно не продвинулись а если просто то зашли в такие ебеня что выхода не видно, ферштейн
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похоже на игру - встречи, договоренности, умные разговоры...занятий хватит лет на 10-15...но есть одна, но маленькая неприятность - в Украине каждый день на войне гибнут люди...
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ну так зробіть неможливе і йдіть на зустріч Україні, тому що вона своїми синами Ваш спокійний сон оберігає.
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думаєш,штайнмайєр чи шредер чи меркель неспокійно б спали під радянською окупацією?В них під цією окупацією були кращі роки життя і зрозуміло,що як колабораціоністів їх певний час триматимуть на їхніх посадах у Федеративній Германській Соціалістичній Республіці.
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так то воно так, але хай знають нашу точку зору і на додачу "чарівний пендель" ще нікому не нашкодив (2 світова)
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Сцуко. Идёт 5-ый год......Сколько ещё??? Вам падлы ядерное сняли с вооружения.........мордой надо их реально.
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а то ваш ритуальний танок вже набрид: крок вперед, два кроки назад
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Руками показывает насколько продвинулись от Киева до восточной границы? Мы не сильно продвинулись в нахождении консенсуса по миротворческой миссии ООН на Донбассе, но нужно продвигаться дальше, - Штайнмайер - Цензор.НЕТ 6319
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Очень плохо,что Украина во все времена была такая доверчивая и отдала своё ЯО,а сейчас благородные мужи поворачивают свой тухес...на мол целуй!
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Консенсус по штангенциркульски-це напхати в миротворчу місію ООН кацапів і підкацапників,як в ОБСЄ?Якщо так,то нехай лісом іде такий "конценсус"
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При этом человеке каждый год товарооборот между рф и германий растет минимум на 15% , вопрос стоит ли ему верить?
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Та той шльондер газпромівський ще в минулому році до пуйла їздив і отримав пропозицію,від якої явно не зміг відмовитись.Думає,що всі дурні і ничого не пам'ятають.Нижче по посиланню "прєдложеніє" пуйла,яке штангенциркуль тягне за вуха."Конснесус",тфу шкура продажна
Инициативу президента РФ Владимира Путина о направлении миротворческой миссии ООН на Украину стоит основательно изучить заявил в интервью газете "Коммерсант" президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в преддверии визита в Россию.

РИА Новости https://ria.ru/world/20171024/1507494027.html
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гер Штайнмаєре, не просунулися у консенсусі з ким? Адже не може були консенсусу у вбивці та його жертви. Забирайте своє німецьке лайно до своєї німеччини.
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Натомість з північним потоком у вас все дуже добре просувається. Може, не дай Бог, це якось одне з другим пов'язано? )) Та ну, ні! Шо це я... Гівнюки ви, і насправді - одна пара валянків з Пуйлом. Фокус із Шредером - це взагалі була вершина корупційного мистецтва. А якось нічого ))) Всі проковтнули і тільки вчаться одне в одного. Подібно, що імперіалізм з Європи так і не вдалося витравити.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы не сильно продвинулись в нахождении консенсуса по миротворческой миссии ООН на Донбассе, но нужно продвигаться дальше, - Штайнмайер
 
 
 
 
 
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