 Мы не сильно продвинулись в нахождении консенсуса по миротворческой миссии ООН на Донбассе, но нужно продвигаться дальше, - Штайнмайер

"Я в разных местах говорил об этом (миротворческой миссии на Донбассе. - Ред.) и с разными партнерами, однако мы не сильно продвинулись в нахождении консенсуса. Я пока не могу рассказать о результатах этих переговоров, или сделать какие-то прогнозы. Но при всех тех разговорах, которые я упоминал, будь-то в Берлине, в Аахене или Сочи с разными участниками – речь шла об этой миротворческой миссии ООН, и я могу высказать надежду, что именно таким путем мы сможем сделать шаг вперед (в имплементации минских соглашений. - Ред.)", - сказал он в Киеве во вторник на совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ф.-В.Штайнмайер отметил, что альтернативы минским соглашениям пока нет и нужно идти по пути их реализации.

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"Продвигаемся постепенно, медленно, но нужно продвигаться дальше. Для этого нужны переговоры, разговоры, в том числе и по (миротворческой. - Ред.) миссии ООН", - добавил президент ФРГ.

В свою очередь П.Порошенко подчеркнул, миротворческая миссия ООН – это первый компонент безопасности в имплементации Минских соглашений, гарантирующий безопасность и на линии столкновения, и на всей оккупированной территории, а также разоружение незаконных вооруженных формирований и выводе российских войск с Донбасса.

"Единственный инструмент для этого – миротворческая операция по мандату Совета безопасности ООН. Вы помните, что на этой инициативе я настаивал еще в 2015 году. Мне приятно, что эту инициативу сейчас поддерживает весь мир. И я хочу поблагодарить господина президента (ФРГ. - Ред.) за то, то инициатива миротворцев по мандату ООН является составляющей частью коалиционного соглашения немецкого правительства. Уверен, что на сегодняшний день нам следует очень эффективно координировать наши действия с действиями наших партнеров, включительно с Францией, Великобританией и США…чтобы эта миссия начала работу уже в этом году", - сказал глава украинского государства.

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Он добавил: "Уверен, что нам следует это обсудить в рамках "Нормандского формата", я инициирую как можно быстрейший его созыв. Нам нельзя терять ни недели, ни дня".

Также П.Порошенко отметил, что решение Совбеза ООН должно иметь вид "определенной "дорожной карты", что и когда должно быть сделано".

"Но необходимость быстрейшего применения миротворческой операции является сегодня для нас вызовом, и мы должны найти достойный ответ", - резюмировал он.